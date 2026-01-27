K9-Base、個人VTuberイバラ・デビルローズ企画のストリートファイター6大会『VIVID UNION CUP』の開催を支援

株式会社K9-Base

VIVID UNION CUP 女性限定ストリートファイター6大会

株式会社K9-Base（カブシキガイシャ ケーナインベース、本社：東京都／代表取締役：山下 薫平）は、個人VTuber イバラ・デビルローズ氏が企画する女性VTuber限定・招待制ストリートファイター6大会「VIVID UNION CUP」を、主催企業として開催することをお知らせいたします。

本大会は、プロeスポーツチーム所属のVTuberの参加やプロ選手をゲストコーチとして招待するなど、個人VTuberの主導大会としては規模の大きな招待制大会となり、女性VTuber限定という点においても、国内の格闘ゲーム・VTuberシーンの中でこれからの取組みへの広がりのきっかけとなる企画です。

K9-Baseは本大会において、企画者であるイバラ・デビルローズ氏を支援する立場として、大会企画の監修、運営設計、ゲームメーカーへの許諾取得支援、協賛企業との連携などを担当。

これまでeスポーツ業界で多数の大会主催・運営を行ってきた実績を活かし、安心・安全で継続性のある大会運営をサポートしています。

※本大会は、カプコンeスポーツの許諾のもと開催・運営を行っています。

■大会概要

VIVID UNION CUP 女性限定ストリートファイター6大会

開催日：2026年2月14日（土） 18:00～

チーム発表・全体スクリム：2026年1月28日（水）20:00～

（配信URL：https://www.youtube.com/live/AR92nPd0zJ4）

主催：株式会社K9-Base

企画：イバラ・デビルローズ

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Ibara_DevilRoze

本配信実施プラットフォーム：https://www.youtube.com/@Ibara_DevilRoze

キャッチコピー：「――混ざりあえ、鮮やかに！」

公式ハッシュタグ：#VividUnionCup ／ #ビビユニ

■ 大会コンセプト

「Vivid」は彩り、「Union」はつながり。

違う強さを持つ女性たちが手を取り、チームとして戦うこの舞台に鮮やかな連携と絆が交差する。

そんな瞬間の美しさを信じて、この大会を作りました。

個々の実力や活動背景が異なる女性VTuberたちが、“チーム”という単位で結束し、成長し、競い合う過程そのものをコンテンツとして届けることを目的としています。

■ 企画者紹介

イバラ・デビルローズ企画：イバラ・デビルローズ

個人勢／企画系悪魔VTuber／CYNTHIA公式パートナー。

主にYouTubeを配信プラットフォームとして活動し、バラエティ豊かな企画配信やリアルイベント、コラボ施策を数多く手がける企画力に定評のあるVTuber。

格闘ゲームには『ストリートファイター6』から本格的に取り組み、2025年にはホロライブ所属・獅白ぼたん氏主催の「獅白杯3rd」に一般公募枠から参加するなど、配信活動の一環として積極的に挑戦している。

活動初期から配信・リアルイベント・コラボカフェ・企業タイアップまで幅広く展開し、オンラインとオフラインを横断したファン体験の設計を強みとする。

個人VTuberでありながら、大会企画・イベント運営・企業連携まで一貫して手がけてきた実績を持ち、本大会「VIVID UNION CUP」では、女性VTuberが安心して競技・交流に挑戦できる場の創出を目指し企画を立ち上げた。

X(旧Twitter)アカウント：https://x.com/Ibara_DevilRoze

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Ibara_DevilRoze

Twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/ibara_devilroze

■ 参加選手（敬称略）

温々ねむみ（MEWLIVE）

氷猫みう（MEWLIVE）

月見しゅろ（個人勢）

和央パリン（アイカツアカデミー！）

凛堂たいむ（アイカツアカデミー！）

若魔白ソーダ（にゃんたじあ！）

若魔影ネオン（にゃんたじあ！）

黎乃鈴（Re:AcT Gaming）

甘成じゅい（ゆにれいど！）

かしわねこ（REJECT）

赤衣アカメ（ハコネクト）

餅付ぬるぽ（FIRST STAGE PRODUCTION）

■ 実況・解説（敬称略）

蒼輪ちなみ（りーさるぷらん）

星鳳ともり（りーさるぷらん）

■ ゲストコーチ（敬称略）

各チームに1名ずつ、プロゲーマーのコーチがつき練習配信を予定（練習配信の日程は各チームによって異なります）

ACQUA（広島 TEAM iXA）

あきら（REJECT）

Jr.（RIDDLE ORDER）

KEI.B（名古屋NTPOJA）

■ 大会スケジュール

1月28日（水）20:00～

チーム発表 ＆ 全体スクリム配信（全選手参加）

配信URL：https://www.youtube.com/live/AR92nPd0zJ4

1月29日～2月13日

チーム顔合わせ・練習配信期間（プロゲーマーコーチも各チームの配信に一部参加予定）

2月14日（土）18:00～

大会本番（本配信、各選手視点での配信実施を予定）

本配信実施プラットフォーム：https://www.youtube.com/@Ibara_DevilRoze

■ 協賛企業（五十音順）

株式会社LEAFshade

Oaseed

チーズケーキ LOCO

味の素株式会社（ゲームサポーターズ）

■ クリエイティブ

ティザーPV制作：う堂つまみ

ロゴ・配信画面デザイン：高橋りんこ

キービジュアルイラスト制作：羅武(C)

■弊社のeスポーツコミュニティへの取り組み

K9-Baseは、個人で活動するVTuber・配信者が、格闘ゲームコミュニティの中でより楽しく、より継続的に活動できる環境を支援することを重要なミッションとしています。

本大会では、

- 大会企画の実施支援・構造設計- ゲームメーカーへの許諾取得支援- 協賛企業との連携・調整- 大会運営・配信面の監修

といった役割を担い、eスポーツ業界で多数の大会主催・運営を行ってきた実績を活かして、コミュニティ主導の大会が安心して実現できる土台づくりを行っています。

また本取り組みを通じて、eスポーツ業界への参入を検討している企業、格闘ゲーム・VTuber文化を共に盛り上げたい企業との架け橋となり、コミュニティと企業双方にとって持続可能な関係性の構築を目指しています。

■ 会社概要

株式会社K9-Base

代表取締役社長：山下 薫平

事業内容：

・Webマーケティング・プロモーション支援

・自社メディア「ふぁんみ!」の運営

・eスポーツ領域における大会／イベント企画、運営

・タレントマネジメント事業

URL：https://k9-base.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社K9-Base（カブシキガイシャ ケーナインベース）

E-mail：info@k9-base.jp

公式Webサイト：https://k9-base.com