“コンパクトなのに、本気で旅ができる” 新型コンパクトキャブコン『KATANAmini』 ジャパンキャンピングカーショー2026で世界初公開

株式会社ダイレクトカーズ新型コンパクトキャブコン 『KATANA mini』

株式会社ダイレクトカーズ（本社：三重県鈴鹿市、代表：百田雅人）は、2026年1月30日（金）より幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて、新型コンパクトキャブコン『KATANAmini（カタナミニ）』を世界初公開いたします。

KATANAシリーズの世界観をそのままに、もっと気軽に、もっと身近に旅へ出られる一台として誕生しました。

“ちょうどいいサイズ”が、旅の自由度を変える

KATANAmini 外装

ハイゼットトラックをベースにしたKATANAminiは、街中でも扱いやすいコンパクトさが魅力。

それでいて、外装はKATANAシリーズらしいサンドベージュのラプター塗装で仕上げ、フロントマーカーランプが存在感を引き立てます。

リアエントランスには電動ステップを搭載し、乗り降りもスムーズ。日常の買い物から週末のキャンプまで、シーンを選ばず使える一台です。

KATANAmini 内装“くつろぎ”を最優先した、コの字ソファの室内空間

車内に入ると、まず感じるのは「思ったより広い」という驚き。

KATANAminiは、コンパクトキャブコンでは珍しいコの字型ソファレイアウトを採用。

家のリビングのように足を伸ばしてくつろいだり、テーブルを囲んで食事を楽しんだり、夜はフルフラットベッドに展開してゆっくり眠ることもできます。

オリジナルコントロールパネル

内装はシリーズ共通の木目調キャビネットとブラックアクセントで統一され、間接照明が落ち着いた雰囲気を演出。

オリジナルコントロールパネルによって、照明・空調・バッテリー残量確認などが手軽におこなえます。

“必要なものだけを、必要な分だけ”

バンクベッド展開時

ベッド展開時

シンク

リアエントランス

コンパクトでも妥協しない装備

・冷蔵庫

・シンク

・引き出し式バンクベッド

・リアエントランスドア

・電動ステップ

・DCクーラー

・テレビ など

限られたスペースを最大限に活かし、旅の必需品をしっかり搭載。

「小さいからこそ、使いやすい」--そんな設計思想が詰まっています。

イベント概要

『ジャパンキャンピングカーショー2026』

開催日時：2026/01/30（金）～2026/02/02（月）

開催時刻

1/30(金) 11:00～17:00

1/31(土) 10:00～17:00

2/01(日) 10:00～17:00

2/02(月) 10:00～16:00

会 場

幕張メッセ 展示ホール４

ブース番号 ：S-40 『LACホールディングス』

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

ダイレクトカーズについて

ショールームSUZUKA BASE 航空写真

【会社概要】

社名：株式会社ダイレクトカーズ

本社所在地：三重県鈴鹿市磯山３丁目4-1592

代表取締役：百田雅人

事業内容： キャンピングカー製造・販売・メンテナンス

HP：https://www.cars-drt.com/