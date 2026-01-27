バレンタインに向けチョコ商品が登場！「私の好きチョコみっけ！」開催「しあわせ食感」のチョコレートをテーマにした和・洋スイーツなど新発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、1月27日（火）より、バレンタインシーズンに向けて、人気のお菓子とコラボした4品を含む和・洋スイーツを順次発売する「私の好きチョコみっけ！」を全国のセブン‐イレブン店舗で順次開催します。

1月27日（火）からのテレビCM含め、刷新を打ち出すチルドスイーツからは、キーワード「しあわせ食感」に基づいたチョコレート商品を品揃え。濃厚でとろける口どけのチョコスイーツに加え、さわやかなオレンジわらび餅をトッピングした「ショコラオランジュの和パフェ」や、ロッテ「ガーナ」のチョコレートとふわもち生地を組み合わせた「ガーナ ショコラ生どら焼」など、意外性のある「和」のチョコスイーツを取り揃えました。

バレンタインシーズンは、大切な人への贈りものや自分へのご褒美として、1年で最もチョコレートに期待が高まる特別な季節。素材から製法まで専門店のようにこだわり抜いた贅沢なラインアップをセブン‐イレブンで手軽に手にしていただき、至福のひと時をご堪能ください。

「私の好きチョコみっけ！」に込めた想い

自分へのご褒美チョコや自分の気分にあったチョコを見つける楽しさや、自分の好きなチョコを見つけて、だれかと共有することでコミュニケーションを取っていくようなチョコ体験をぜひ味わっていただきたいです。

「私の好きチョコみっけ！」商品ラインアップ

スイーツ・パン

■ショコラオランジュの和パフェ

価格：398円（税込429.84円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

ぷるもち食感のオレンジ葛ゼリー、チョコムース、ミルクムースの上に、濃厚なチョコもち、チョコクリーム、チョコソース、オレンジピール、爽やかな酸味の効いたオレンジわらび餅を盛り付けたパフェです。

■とろける濃厚生チョコ

価格：420円（税込453.60円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：全国

芳醇なカカオの香りと、口に入れた瞬間とろけだす究極の口どけ。濃厚なしあわせが広がる贅沢な一口サイズの生チョコです。

■まるごと一粒 ショコラ苺大福

価格：260円（税込280.80円）

発売日：２月 10日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

まるごと一粒の苺をチョコの風味が豊かな濃厚チョコあんと柔らかい餅生地で包みました。苺の甘酸っぱさと濃厚チョコの甘みが相性抜群です。

■濃厚チョコプリン

価格：320円（税込345.60円）

発売日：2月10日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

２種類のチョコを使用したミルクチョコプリンにホワイトチョコクリームを絞った、チョコ好きにはたまらない仕立てです。底面にはチョコクリームソースが入っており、最後までチョコの余韻を感じていただける一品です。

■もちっとチョコぱん

価格：168円（税込181.44円）

発売日：1月27日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

チョコレートを折り込んだもちっとした食感の生地に、チョココーチングとチョコチップをのせた菓子パンです。

■濃厚トリプルショコラデニッシュ

価格：198円（税込213.84円）

発売日：1月27日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

チョコのクリーム、コーチング、チャンク３種をデニッシュ生地に盛り付けたチョコ感のある菓子パン

コラボ商品

■ガーナ ショコラ生どら焼

価格：230円（税込248.40円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：全国

ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品です。ふわもち食感のココア風味の生地に、濃厚な味わいのガナッシュと口どけなめらかなチョコクリームを挟んだどら焼です。

■ガーナ ショコラカヌレ

価格：270円（税込291.60円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品です。ガーナチョコレートの特長である、ミルクが効いたコクのある味わいを表現しました。外はかりっと、中はもちっとした食感が特長です。

冷凍食品からもチョコシリーズが登場！

■ガーナ フォンダンショコラ

価格：258円（税込278.64円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：全国

ロッテ「ガーナ」とコラボした寒い季節にぴったりな冷凍スイーツが登場。袋のまま電子レンジで温めるだけで、チョコソースがとろっとでてくるフォンダンショコラを手軽にお楽しみいただけます。

■小枝パイ

価格：298円（税込321.84円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：全国

冷凍スイーツから、人気のお菓子「小枝」とコラボしたパイがお目見え。口どけの良いチョコレートとミルクのコク、香ばしいアーモンドの風味、パイ生地の食感を楽しめる一品です。

■セブンプレミアム ショコラクレープ

価格：228円（税込246.24円）

発売日：2月10日（火）～順次

販売エリア：全国

生チョコ入りの冷凍ショコラクレープです。チョコホイップ、生チョコ、削りチョコをクレープ生地で包みました。濃厚なチョコの味わいと重層的な食感が魅力です。

