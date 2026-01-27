2.5次元アイドルグループ「いれいす」初兎、2度目のソロワンマン『LAST EDEN』で描いた王座と覚悟！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」メンバーである「初兎」が、2026年1月25日（日）、豊洲PITにて2回目となるソロワンマンライブ『初兎 2ndワンマンライブ -LAST EDEN-』を開催いたしました。

本公演は、1月7日にリリースされた2ndソロアルバム『OVERLORD』の世界観を軸に、“神”“王座”“楽園”といった神話的モチーフと、初兎自身のリアルな感情を重ね合わせたコンセプチュアルなステージとなりました。オープニングから終幕まで一貫した物語性で構成され、観客を深い没入体験へと誘いました。攻撃性と高貴さを併せ持つ楽曲群から、繊細な感情を描くナンバー、さらには「歌ってみた」パートまで、表現の振れ幅を余すことなく会場を魅了しました。MCでは「自分自身に神を宿してほしい」というメッセージとともに、ライブタイトル『LAST EDEN』に込めた想いが語られ、エンターテインメントの枠を超えた強い余韻を残しました。本リリースでは、当日の模様を詳細にレポートした音楽ライター・坂井彩花氏による公式ライブレポートをお届けいたします。

■『初兎 2ndワンマンライブ -LAST EDEN-』ライブレポート

2.5次元アイドルグループいれいすのメンバーである“初兎”の2ndワンマンライブ『LAST EDEN』が、2026年1月25日に豊洲PITにて開催された。1月7日にリリースされた2ndソロアルバム『OVERLORD』に宿る神話的なスケール感と初兎自身の生々しい感情が落とし込まれた本公演。高貴かつアグレッシブな表現の奥に、たくさんの愛と優しさに出会える時間を作り上げた。

黒龍がオーディエンスを王城へ誘うオープニング映像により、一気に場内は神聖な雰囲気に。スクリーンのなかの初兎に目を奪われていると、舞台上に3次元の本人が登場した。玉座に堂々と腰をかけながら、ライブリード曲である「EreboSs」をドロップ。柔らかさと鋭さを巧みに使いわけ、『LAST EDEN』の世界観を描きだしていく。イメージビジュアルのような衣装を身にまとい、照明を指先で操る姿は、まさにカオスから発生した闇の神・Erebosのよう。続く「ReinE」でスクリーンに本人が映し出されると、客席は一段とヒートアップ。淀みのないモーション、バラエティー豊かな声色、計算された顔の角度など、彼の一挙手一投足がみにうさー（初兎のファン呼称）の心を打ち抜いていく。口に指を当て《shh…》とした際には、恍惚の悲鳴が豊洲PITを埋め尽くした。

この日最初のMCを迎え、まずは「『LAST EDEN』へ、ようこそ」と挨拶をする初兎。その流れのまま、「次の曲はですね。みんな憧れている人とか追い越したい人とかがいると思うんだけど、俺にもそういう人がいて。2026年1月25日に『LAST EDEN』というライブをするって決まった日から、憧れている人に向けて「絶対に観てくれ」と思って作ったんだ。残念ながら、その人は今この世にいないけど、もう会えないからこそ、気持ちはずっと消えない。ぽっかり穴が空いたような状態やけど、ここ（心臓）を燃やし尽くせると信じて、作りきって、今日もってきたので」と曲に込めた想いを告白し、「OiZYX」を導いた。生バンドが放つサウンドのヘビーさもさることながら、初兎の歌声も真っすぐで力強い。《足りねえ もっと来い》と焚きつける度に、オーディエンスが発する《HEY》のレスポンスもドンドン大きくなっていった。勢いを止めることなく、時代をひっくり返す決意を刻んだ「Xos」へ。《君は苦しいか？》と目の前に手を差し伸べたかと思えば、《僕は苦しいよ》と胸に手を当てて言葉を吐き出す。腹の底に響く音像とヴィヴィッドなリリックは、生きていくことのリアルを聴衆に突きつけていた。

実写版の初兎が女性と蜜月を過ごすVTRを経て、オリジナル楽曲の制作に注力していた時期に生まれた、失恋ソングシリーズへ突入。再び姿を現した彼は、『いれいす Summer Tour2025 「えびばでぃ - 祭 - FESTIVAL !!」』で「レンズ」をパフォーマンスしたときに着用した白シャツをベースとした王子様のようなスタイリングだ。チルアウトなムードのなか、「夜会う約束は守れるのにね」「愛されてる不利でした」「病まない雨はない」と続けざまに披露。スクリーンに本人を映すことなく、リリックと声色で赤裸々な感情をまざまざと描ききった。

折り返しのMCでは、「せっかくのソロワンマンなんでね。次に何を歌って欲しい的なさ。聴いてみるだけね」と声をかけて、みにうさー達とコミュニケーションを取っていく。客席から「N.Y.X.」「Ella」「Briar Rose」の3曲があがると、「次にやる曲が、このなかにあります！」と満足そうにニヤリ。空間を掌握したまま「次に歌うのは、とある恋をしたお姫様の楽曲になります。0時の鐘が鳴っても、あなたに溶けない魔法を」と告げ、妖艶な世界観の「Ella」を招いた。指先まで意識の行き届いた色っぽいダンスといつもより湿度の高い歌声は、オーディエンスが卒倒しそうになるほどの破壊力。初兎がクルッとターンをするたびに、溶けない恋の魔法が何度も更新されていくようだった。

このままうっとりとした時間が続いていくのかと思いきや、瞬時に空気を変えて「ここからは『歌ってみた』という形で、誰が王者か教えてやるよ」と宣告。玉座に堂々と腰を掛けて、Kanariaの「KING」を高貴に歌い上げていく。《レフトサイド ライトサイド》で律儀に左右へ視線を配ったり、ここぞのタイミングで真っすぐに歌詞を伝えたり。隅々まで意識の張り巡らされた計算づくの表現は、初兎の「リスナーさんを笑顔にしたい」という想いが強いからこそ。Dorikoの「ロミオとシンデレラ」は、楽曲のなかの少女が初兎に憑依したかのような没入感。ガラスの靴を手に物語をなぞる姿は美しく、リスナーがステージ上に釘付けになっていた。

「歌ってみた」パートのラストを飾ったのは、Wowakaの「アンノウン・マザーグース」だ。なんとこの曲は、1月26日に誕生日を迎える初兎から、みにうさーへ贈る逆プレゼント。あえて歌詞をフィーチャーした演出には、「言葉にこめた想いを受け取ってほしい」という彼の意図を感じずにはいられない。サビの《世界があたしを拒んでも 今 愛の唄 歌わせてくれないかな》なんて、しんしんと降り積もる祈りのよう。《Whoa, whoa, whoa,whoa》のシンガロンは多幸感満載で、一致団結した光景を前に、初兎は嬉しそうに目を細めていた。

いよいよライブも終盤戦。本編最後のMCでは、『LAST EDEN』で神様をテーマにした理由が語られていった。「もしかしたら『初兎ちゃんは、神様をすごく信じてる人なんだな』って思った方もいるかもしれませんが、そんなことはなくて。僕はけっこう『神様っているのかな』って思うことが多いんです。真面目に頑張ってきたやつも失敗するし、ヘラヘラしたやつでも成功するときは成功するから。何が言いたいかというと、神に祈ってる場合じゃないんだよね。みんなには自分に神を宿して、（自ら未来を）変える力を培ってほしいと思って、俺が神になれる曲をいっぱい用意したって感じなんです。こういっても『いやいや、初兎ちゃん。そんな簡単には変えられませんよ』って思うかもしれない。でも、あなたの人生だから。俺は背中を押すことは出来ても、あなたの人生は変えられない。自分の人生は自分が主人公、他は全員がモブ。だから、自分で塗り替えてほしいと思ってます」と信念の宿ったメッセージを紡いでいった。

そして「もしこれだけ言っても『どんな色にしたらいいかわからないよ』って方がいらっしゃったら、俺だけの色に染めてやるよ」と告げ、《塗り替えせ王座》と刻む「Violet」をドロップ。勇ましくも懐の深い佇まいは、まさに帝王の貫禄だ。一歩でも間違えれば、傲慢になりかねないリリックの数々が、真摯に響くのは言葉の裏に愛があるからなのだろう。初兎は気まぐれのひとつとして、誰かを自分色に染めようとしているのではない。進むべき道がわからない人に、“俺だけの色”というひとつの道を提示しているに過ぎないのだ。勢いやまぬまま、アルバム『OVERLORD』のリードソングである「N.Y.X.」へ。クラップが響き渡り、オーディエンスが上下に揺れる光景は、最高潮に他ならない。

ラストソングとなった「レンズ」では、ジャケットを脱いで、『いれいす Summer Tour2025 「えびばでぃ - 祭 - FESTIVAL !!」』のスタイリングを再現。楽曲のなかへ深く入りこみ、演じるようにして歌いあげていく。曲の終わりになるとフラフラとよろめき、《これでお終い》と零して、ステージ裏へと落下。予想だにせぬストーリーテリングな幕引きで、みにうさーをあっと驚かせたのだった。

ほどなくして繋がれたアンコールでは、ストリートなスタイリングで登場。EDM調の「BlancE NeigE」でソリッドなアイドル性を魅せる一方、-hotoke-「you&U&me」のカバーでは指で愛らしくハートを描く。さらには「僕の気持ちは、ずっとあなたと同じところにあって、どこにいても離れない。同じ、つまりイコールだから」と前置きをし、ゲストの悠佑と共に「Equal」をパフォーマンス。初兎の安定感ある低音に悠佑のハツラツさが加わることで、より豊かに情景が広がっていく。ラスサビで肩を組んで歌うふたりの姿は、長い時間をかけて培われてきた友情を感じさせた。

このまま写真撮影をしてラストスパートをかけていくのかと思いきや、なんと一度ステージ裏に去った悠佑がバースデーケーキを持って再登場。初兎にとってはサプライズだったようで、あまりの感動に瞳をキラキラと輝かせる。一体感のある「HAPPY BIRTH DAY」も響き渡り、それぞれの心に残るであろう愛に溢れた時間となった。

大トリを前にした初兎は、ライブタイトルを『LAST EDEN』にした理由を口にした。元々は人前で歌うのが好きではなかったこと、いれいすとして活動していくうちにライブが好きになったこと。みんなに会えるからこそ、初兎にとってライブは楽園であること。また、“LAST”とつけた理由については「1秒前は過去になって、二度と帰れないんですよね。だから、最後のライブだと思って、最後の会える場所だと思って大事にしてほしいという気持ちをこめた」と。そして、活動6周年記念ソングである「End Of Story」を投入。ただただ愚直にフラットなモードで、初兎は言葉を丁寧に紡いでいく。真っすぐで嘘のないリリックは、しんしんと静かに観客の心に降り積もるよう。最後には観客一体となるジャンプで締めくくり、至福感に満ちたフィナーレを作り上げたのだった。

■いれいすとは

「いれいす（イレギュラーダイス）」とは、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走。

メンバー

＜左＞上：-hotoke-

中：初兎

下：りうら

＜右＞上：If

中：悠佑

下：ないこ

■会社概要

