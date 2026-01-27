Animoca Brands Japan、RootstockとDAT領域において戦略的事業提携、Rootstocksの機関投資家向けプログラムを応用したBTCfiソリューションの提供を検討

Animoca Brands 株式会社

Animoca Brands Corporation Limited（以下、Animoca Brands）の戦略的子会社であるAnimoca Brands株式会社（以下、Animoca Brands Japan）は、ビットコインのセキュリティと分散性を活用した、Web3インフラストラクチャ並びに機関投資家向け分散型金融（DeFi）プログラムを提供するRootstockLabs Ltd.（以下、Rootstock）と、日本市場における戦略的協力に関する基本合意書（以下、本基本合意）を締結したことをお知らせします。本提携に基づき、Animoca Brands Japanは、Rootstockが提供するビットコイン・ファイナンス（BTCfi）および機関投資家向けDeFiプログラム「Rootstock Institutional」を、日本の機関投資家や事業会社向けに最適化し、展開する可能性を検討していきます。



近年、Web3領域においては、ビットコインを基盤とした分散型金融「BTCfi」が急速に進化しています。特に日本の事業会社がデジタルアセットを保有・運用するデジタルアセット・トレジャリー（DAT）マネジメントのニーズが高まる中、安全でコンプライアンスに準拠した運用環境の構築が求められています。

Rootstockは、ビットコインのセキュリティを活用しながら、イーサリアム互換性を持つスマートコントラクト機能を提供するビットコインのDeFiレイヤーです。Rootstockを活用することで、機関投資家は、ビットコインのセキュリティモデルを基盤としながら、ビットコインを担保としたステーブルコイン借入や、オンチェーン利回り運用などの機会を活用することができます。また、「Rootstock Institutional」は、ビットコインネイティブなDeFiの機会を、プロフェッショナルな投資家や企業のがビットコインネイティブなDeFi活用をできるよう支援することを目的に、分野横断型の専門チームによって運営されています。



今回の取り組みにおいてAnimoca Brands Japanは、暗号資産保有・運用からストック収入型ビジネス構築まで一貫して支援する「デジタルアセット・トレジャリー・マネジメント支援事業」において、企業の財務目標やリスク許容度に基づいたトレジャリー最適化やWeb3への移行計画を支援する、包括的なサービス提供を目指します。

【協業の主な内容】

- 機関投資家向けサービス導入の共同推進： Rootstockが提供するBTCfiインフラストラクチャおよびRootstock Institutionalを、日本の規制環境下で適合させ、機関投資家向けのデジタル資産運用サービスとして市場に導入するための、共同での戦略策定、規制遵守、およびマーケティング支援を推進します。- 企業のデジタル資産戦略の支援強化： 日本市場における企業のデジタル資産トレジャリー最適化に関する具体的な事業開発機会を調査するとともに、サービス拡大に不可欠な流動性インフラ（RootstockトークンであるRBTCおよびRIFの上場に関する検討を含む）の整備支援についても協議します。

【イベントについて】

本ディナーは、機関投資家・TradFi・CEX・DAT 関係者の皆さまと、「Institutions × Bitcoin Finance（BTC-Fi）」 をテーマに最新動向や実務的な示唆を共有し、ネットワーキングを深めるクローズドなイベントです。

日時：2026年2月26日（木）19:00-

会場：GFTN Forum Japan 2026会場付近

※場所は参加者のみにお知らせします

対象：

- 機関投資家（資産運用会社、ファンド、金融機関 等）- TradFi（銀行、証券、決済、信託、保険、Fintech 等）- CEX （カストディ クリアリング関連事業者）- DAT（企業Treasury、上場企業含む）・Bitcoin戦略/運用担当者- 規制環境下でのデジタルアセット活用に関心のある方

参加費：無料

参加申し込み :https://luma.com/y0geuap3

【web3事業参入・DATに興味がある企業様の問い合わせ先】

Animoca Brands Japanでは、デジタルアセット（暗号資産）の保有、ステーキングやレンディング、DeFiイールドファーミングなどの積極的な運用、ストック収入型の事業参入など、クライアントの財務目標やリスク許容度に基づいた最適な戦略を築くサポートを行っています。

Animoca Brands Japan Advisory group： advisory-abkk@animocabrands.com

デジタルアセット・トレジャリー・マネジメントサービス紹介サイト(https://animocabrandsjapan.notion.site/264a374d25278006836deeb89b5dbaf1)

※免責事項

Animoca Brands Japanの提供するサービスは、金融商品取引法上の投資助言業及び資金決済法上の暗号資産交換業に該当しない範囲で行われるものです。当社は金融商品取引法上の金融商品取引業者および資金決済法上の暗号資産交換業者ではなく、それらの業者登録が必要となるサービスは提供いたしません。

■Rootstockエコシステムについて

Rootstockエコシステムは、ビットコイン向けのDeFiレイヤーおよびスケーリングレイヤーを提供しています。2018年のローンチ以降、100%の稼働率を維持しており、Ethereumのプログラマビリティと、ビットコインの価値保存性・分散性を兼ね備えています。Rootstockは、マージマイニング（Merge Mined Proof-of-Work）と呼ばれる仕組みにより、ビットコインのハッシュパワーの80%以上によって保護されています。

Solidity言語を採用し、完全なEVM互換性を有するため、他のEVMチェーン向けに構築されたアプリケーションを、追加ツールなしでRootstock上に展開することが可能です。Sushiswap、LayerZero、Oku、Money on Chainなど、200以上のdAppsがすでにRootstock上で稼働しており、現在は2億6,900万ドル以上のTVL（Total Value Locked）を保有しています。Rootstockエコシステムは、rBTCおよびビットコインのスケーリングトークンであるRIFという2つの主要トークンによって支えられています。

詳細はこちら：www.rootstocklabs.com(https://www.rootstocklabs.com/)

◼︎Animoca Brands Japanについて

Animoca Brands株式会社は、グローバルで注目を集める「Web3」企業 Animoca Brandsの戦略的子会社です。日本の知財やコンテンツ（IP）ホルダーの、「web3」に関する世界展開を支援する目的で2021年10月に設立されました。2025年2月よりアニメ・マンガキャラのデジタルアクリルスタンド 「MetaChara（メタキャラ)」を提供。2025年9月より上場企業のデジタルアセット（暗号資産）運用戦略の立案から運用までを包括的に支援するデジタルアセット・トレジャリー・マネジメント支援事業を開始。



公式サイト：https://www.animocabrands.co.jp/

X(旧Twitter): https://twitter.com/Animocabrandskk

デジタルアセット・トレジャリー・マネジメントサービス紹介サイト：

https://animocabrandsjapan.notion.site/264a374d25278006836deeb89b5dbaf1

MetaChara公式サイト：https://metachara.com/

Coinavi：https://coinavi.io/