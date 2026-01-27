「Seasons Greetings′26 」の開催を控えているPUNPEE が2026年ソロシングルを発表。 タイトルは「Mornin′26」！

株式会社STARBASEPUNPEE「Mornin'26」アートワーク

昨年も作品の発表やツアー開催など、精力的に活動した PUNPEE が、2026年 第一弾となるソロシングル「Mornin'26」を発表する。本作は PUNPEE 自身が抱える葛藤との折り合いのつけ方が描かれた楽曲となっている。前向きな幕開けを想起する今回のトラックはプロデューサーに Pdubcookin を迎えて制作された。



また、MVもリリース当日、20時にYouTubeにて、プレミア公開予定。

さらに、2月7日（土）には東京ガーデンシアターにて、自身のソロ名義としては久々となるワンマンライブ公演「Seasons Greetings'26」の開催も控えている。スタンディングチケットはすでに完売。

現在はバルコニーチケットが販売中となっており、この貴重な機会をぜひお見逃しなく。

（各種配信サービス：https://summit.lnk.to/SMMT261）



●楽曲情報●

Artist : PUNPEE

Title : Mornin'26

No：SMMT-261

Format : Streaming / DL

Date : 2026年1月28日（水）

Label : SUMMIT, Inc.

各種配信サービス：https://summit.lnk.to/SMMT261

Produced by Pdubcookin

Scripted by PUNPEE

Mixed by Shojiro Watanabe

Mastered by Kevin Peterson

Cover Illustration by PUNPEE

Artist Management by Masaki Yamamoto (SUMMIT, Inc.)

Promotion by Yuta "Disco" Saito (SUMMIT, Inc.)

A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)

℗(C) 2026 SUMMIT, Inc..



●Event Information●

タイトル：Seasons Greetings'26

日程：2026年2月7日（土）

場所：東京ガーデンシアター

時間：OPEN 17:00 / STRAT 18:00

チケット：ADV.\8800 ※特典付き

ACT：

PUNPEE

GUEST：

NORIKIYO, KREVA, BIM, STUTS, Kohjiya, OMSB, ピーナッツくん & more..!!!!

チケットリンク：

https://www.red-hot.ne.jp/play/detail.php?pid=py27412

●PUNPEE プロフィール●

ラッパー/プロデューサーとして活動中。アルバム『MODERN TIMES』や『The Sofakingdom』などを発表。Red BullのTVCM、TBS系水曜日のダウンタウンのオープニング、宇多田ヒカル「光 -Ray of Hope MIX-」のRemix、相鉄東急直通記念ムービーの楽曲「タイムマシーンにのって/家族の風景」など多くの作品を残している。

しかしまぁ、大事なのは今後である。P

-SNS-

・PUNPEE

X : https://x.com/PUNPEE

Instagram : https://www.instagram.com/punpee_/

YouTube：https://youtube.com/@punpee?si=zwQXrFR3Gc36GQ9J



・SUMMIT

X (旧Twitter) ：https://x.com/SUMMIT_info

Instagram：https://www.instagram.com/summit_info/