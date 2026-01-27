30年の時を経て坂本龍一トリオ・セッションの名盤「1996」Robin Schmidtによるリマスタリングでリリース

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

1996年にリリースされた、ピアノ・チェロ・ヴァイオリンによるトリオ・セッションの名盤「1996」。

坂本龍一のキャリアの中でかなり重要な位置を持つアルバムであり、デジタルからアコースティックへの昇華のターニング・ポイントとなった作品です。

この後、坂本は1999年にリリースされ、インスト（ソロ・ピアノ）曲での４週連続オリコン1位という金字塔を打ち立てた“energy flow”へと繋がる流れで『90年代坂本龍一』の山巓へ向かいます。

本アルバムは、発売30年を記念し、2026年edditionとしてRobin Schmidt氏(24-96 Mastering)の手によりリマスタリングされました。

※2011年USA盤リマスター時に、坂本龍一の意向により16曲目（アルバム・ラスト曲)が“Self Portrait”に変更されています。

【作品情報】

坂本龍一 1996

30th Anniversary Edition

FLJG-9012 33 1/2RPM 30cmLP 2枚組 定価\7,700 (税抜\7,000)

FLCG-3138 Blu-spec CD2 定価\2,500 (\2,273)

2026.4.8 リリース

1.ゴリラがバナナをくれる日

2.Rain

3.美貌の青空

4.The Last Emperor

5.1919

6.Merry Christmas Mr.Lawrence

7.M.A.Y.in The Backyard

8.The Sheltering Sky

9.A Tribute to N.J.P.

10.High Heels(Main Theme)

11.青猫のトルソ

12.The Wuthering Heights

13.Parolibre

14.Acceptance(End Credit)-Little Buddha-

15.Before Long

16.Self Portrait

