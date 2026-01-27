福岡県福津市における運動部活動の地域展開を踏まえたジュニアスポーツの環境整備に向けた協力体制に関する「連携基本協定書」の締結

公益財団法人日本スポーツ協会

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO（正式名称：公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区／会長 遠藤利明）は、福岡県福津市、福岡県、公益財団法人福岡県スポーツ協会と、福津市における中学校運動部活動の地域展開を踏まえ、ジュニアスポーツの環境整備を持続可能な形で推進するため、「福岡県福津市における運動部活動の地域展開を踏まえたジュニアスポーツの環境整備に向けた協力体制に関する連携基本協定」を締結します。

■取り組みの概要 ※別紙福津市発信リリース参照

福津市では、子ども達の安全・安心と質の高い指導を求める声を受け、市認定地域クラブにJSPOが養成するスポーツコーチングリーダーを保有する者を必ず1名配置すること、クラブでの活動で指導するにはスタートコーチ以上を保有するという、日本初の取り組みを決定いたしました。

この取り組みを持続可能にすべく、JSPOのスポーツ指導者育成のノウハウを提供してまいります。

なお、この取り組みを促進するために福岡県と協定を締結し、県が行う指導者研修とJSPOの公認スポーツ指導者養成の接続に関わる実証研究を行うこととしています。

■協定調印式スケジュール等

◆JSPO（公益財団法人日本スポーツ協会）について

JSPOは、1911年7月に「国民スポーツの振興」と「国際競技力の向上」を目的に、大日本体育協会として創立。日本体育協会を経て、2018年4月1日、現在の名称となりました。

JSPOでは、国民スポーツ大会（旧 国民体育大会）や日本スポーツマスターズなど各世代を網羅したスポーツ大会の開催、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなどスポーツをする場の創出、スポーツの楽しみをサポートするスポーツ指導者の育成、最新の医・科学に根差したスポーツの推進など、誰もが自発的にスポーツを「する」「みる」「ささえる」ための幅広い事業を展開しています。また、わが国スポーツの統一組織として、国や60を超える競技団体、47都道府県スポーツ協会など、様々なスポーツ関連団体・組織や個人と連携しています。

▶ ホームページ https://www.japan-sports.or.jp/

▶ 事業概要パンフレット

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid57.html#09 （通読約15分）

▶ JSPO中期計画2023-2027

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid149.html#01