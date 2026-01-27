【ラグナロク マスターズ】「春一番！恋と福を呼び込むチョコ豆大作戦」イベント開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社ラグマスをプレイ！ :http://goe.bz/20260127rompt01「春一番！恋と福を呼び込むチョコ豆大作戦」開催！

『ラグナロク マスターズ』は、2026年1月27日（火）より、「春一番！恋と福を呼び込むチョコ豆大作戦」イベントを開催いたします。本イベントでは、3つの期間にわたって、毎日豪華報酬が手に入るログインボーナスを実施し、冒険者の皆様を応援します。

寒明けの準備！春への活力チャージ

期間中ゲームにログインすると戦闘時間の延長アイテムや、各種ポーションなどを毎日獲得できます。

【期間】2026年1月27日（火）メンテナンス後 ～ 2026年2月2日（月）12:00頃まで

邪気退散！福を掴み取る初春開運祭

装備品に特別な能力を付与するエンチャントに欠かせない「モーラゴールドチップ」「モーラチップ」を獲得できます。また、ランダムで大量のゲーム内通貨「Zeny」を獲得できる「幸運福袋」もラインナップ。

【期間】2026年2月3日（火）12:00 ～ 2026年2月13日（金）12:00頃まで

バレンタイン・ブースト！恋のフルスロットル

新登場の尾装備「ツイン・スイートハート」や背部装備「ラブ・ライジング」の装備品や強化素材などが日替わりで手に入ります。

あわせて、アイテム「運命のチョコレート」を毎日ゲットできます。「運命のチョコレート」を使用すると、指定したプレイヤーのまわりにハートエフェクトを表示できる他、一定時間HPが回復する効果を与えることができます。冒険者同士の交流や、戦闘でのサポートにご活用用ください。

【期間】2026年2月14日（土）12:00 ～ 2026年2月28日（土）12:00頃まで

また、2026年1月28日（水）から「報酬アップイベント」の追加報酬強化月間がスタートします。獲得できる報酬は週替わりで変化するので、毎週欠かさずチャレンジしましょう。

●「ギルド寄贈」の報酬が2倍＆報酬追加！

所属するギルドへアイテムを納品すると、1日1回の追加報酬として新しいスキルの取得や既存スキルの強化ができる「S級ルーンストーン・星」「S級ルーンストーン」「A級ルーンストーン」を入手できます。

●「依頼掲示板」の報酬2倍＆初回クリア報酬追加！

クエストを受ける「依頼掲示板」の初回クリア報酬として「モーラゴールドチップ」や、「月替装飾ガチャチケット」「フェスガチャチケット」を獲得できます。

少しずつ春の気配が漂ってきた2月も、『ラグマス』での冒険をお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2063_1_4675c7a6a19977d1909fdb61bdbf2796.jpg?v=202601280921 ]

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。

『ラグナロク マスターズ』基本情報

タイトル：『ラグナロク マスターズ』

ジャンル：みんなで遊ぶRPG

対応機種：iOS 12.0 以降：対応端末：iPhone XS 相当以降（RAM 4GB以上のモバイル・タブレット端末）

Android 8.0 以降：RAM 6.0GB以上のモバイル・タブレット端末

※推奨環境など詳細は公式サイトをご確認ください。

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても動作しない可能性があります。

公式サイト： https://ragnarokm.gungho.jp/

特徴：ラグナロクオンラインの世界観を新解釈したパラレルワールド、独自に超進化した膨大なコンテンツがあなたを待っています。

※掲載情報は、掲載時点のものです。