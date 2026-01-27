2026年 初のスマイル SALE 新生活応援キャンペーン
ECOVACS傘下子会社のティネコインテリジェント株式会社（以下、Tineco）（代表者：冷泠・レイリン、本社：中国蘇州）は、2026年の新生活シーズンに向けて、ライフスタイルに寄り添う高性能スマート水拭き掃除機2モデル「i7 Fold」および「Switch S6 Stretch」を展開しております。
本キャンペーンでは、年始の大掃除や新生活準備のタイミングに最適な2モデル「i7 Fold」および「Switch S6 Stretch」を対象に、割引コードをご利用いただける特別価格をご用意しました。新しい一年のスタートに、毎日の掃除をより快適で効率的にサポートします。
1月は、居住環境を整え、ライフスタイルを見直す絶好なタイミングです。
Tineco は本キャンペーンを通じて、清潔で快適な住空間づくりをサポートし、新生活を気持ちよくスタートするための掃除体験を提案します。
■開催概要
プロモーション期間：2026年1月27日（月）から2月2日（日）までの期間
特別な割引コードも添付しましたので、商品情報でご確認ください。
Amazon店舗情報
Amazon店舗名：Tineco公式ストア
Amazonの公式商品URL：https://www.amazon.co.jp/tineco/
楽天店舗情報
楽天市場公式ストア名： TINECO公式楽天市場店
楽天市場公式商品URL： https://www.rakuten.co.jp/tineco-official/
■商品情報
最新モデル Floor One i7 fold・180度折りたたみ可能で・さまざまな間取りに対応
l 通常販売価格（税込）：74999円
l 割引コード適用後の価格（税込）：60999円（約18.7％OFF）
Amazonの割引コード：TINECO7F
Amazonの公式商品URL：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FVFCYRQ6(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FVFCYRQ6)
Rakutenの割引コード：FROH-O6UL-64FC-JEMK
Rakutenクーポン直通リンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TzZVTC1GUk9ILTY0RkMtSkVNSw--&rt(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TzZVTC1GUk9ILTY0RkMtSkVNSw--&rt)=
折りたたみ収納
Floor One Switch S6 Stretch・iLoop(TM)搭載・吸引＆水拭き同時対応
l 通常販売価格（税込）：89000円
l 割引コード適用後の価格（税込）：60999円（約31.5％OFF）
Amazonの割引コード：TINECOS6S
Amazonの公式商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FG2M3SF1?ref_=ast_sto_dp&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FG2M3SF1?ref_=ast_sto_dp&th=1)
Rakutenの割引コード：ULLK-TGS5-QCFE-DWDP
Rakutenクーポン直通リンク： https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VEdTNS1VTExLLVFDRkUtRFdEUA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VEdTNS1VTExLLVFDRkUtRFdEUA--&rt=)
多機能一体
【Tinecoについて】
ティネコインテリジェント株式会社（Tineco）は、ECOVACSの子会社として1998年に中国蘇州で設立。設立以来、スマートな掃除機シリーズからスマートな水拭き掃除機シリーズまで、先進的な技術を搭載した掃除製品で世界をリードしてきました。Tinecoは、世界中で1,000以上の特許を保有し、その優れたデザインと技術により、iF賞、Reddot Design賞を含む10の国際デザイン賞を受賞しています。創業から28年間、これまで全世界108ヵ国で5000万人以上のユーザーに快適な生活空間を提供してきました。
●会社HP：https://jp.tineco.com/
●公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/tineco_jp
●公式Instagram：https://www.instagram.com/tineco_jp/
●公式Lline：https://lin.ee/oYc7toF