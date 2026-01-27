サービス付き高齢者向け住宅に併設する地域交流スペースのオープニングイベントを2026年2月1日に開催。餅まきや、ピアノコンサート、トークライブなど見どころ満載。

医療法人清仁会

「高齢者住宅のイメージが180度変わる」多世代共生型の地域交流スペース『HINATA』が、島本町・みなせテラス内にオープン！

みなせテラス外観

自立した暮らしを支える「つながり」の場が誕生。

医療法人清仁会（大阪府島本町）は、サービス付き高齢者向け住宅「みなせテラス」内に、地域交流スペース「PLAYING SPACE HINATA」をオープンいたします。これに伴い、2026年２月１日（日）、多世代が楽しめるオープニングイベントを開催いたします。

「ずっと自立して暮らす」ための、医療法人の新しい答え

「サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）」と聞くと、多くの人は「介護が必要な人が入る場所」を想像します。しかし、みなせテラスのコンセプトは「自立した人が、集まって住むことで、ずっと自立したまま暮らす」こと。

医療介護現場での経験からたどり着いた健康の条件は、運動や薬だけではありません。 「人とのつながり」や「役割」があること。それが、いつまでも元気に暮らすための重要な鍵です。その思いを形にするため、入居者だけでなく、地域の若者や子どもたちが集まる「町のハブ（拠点）」としてHINATAは誕生しました。

オープニングイベント概要：子どもから大人まで、全力で遊ぶ一日

若い世代にもこの場所の「楽しみ方（使い方）」を知っていただくため、従来のシニア施設の枠を超えたコンテンツを用意しました。

SPECIAL TALK EVENT

HINATAの門出にふさわしいゲスト（博報堂クリエイティブディレクター）をお招きし、水無瀬病院長と「みなせテラスに込めた思いやデザインコンセプト、これからのまちづくり」をテーマにトークセッションを行います。

恐竜着ぐるみレース & 完成祝い餅まき

今SNSでも話題の「恐竜着ぐるみレース」を開催！さらに、今では珍しくなった「餅まき」も実施。新旧のワクワクが交差する時間をお届けします。

LOCAL FOOD MARKET

地域の人気店が集結。こだわりのカレー、香り高いコーヒー、総菜系コッペパンなど、この街の「美味しい」を一度に楽しめます。

その他施設のご案内

当日は「図書室」や「キッズルーム」を無料開放。小さいお子様向けの絵本もご用意しています。

図書室

イベント詳細

日時： 2026年2月1日（日） [10：00]～[15：30]

会場： みなせテラス内「PLAYING SPACE HINATA」（大阪府三島郡島本町青葉1-21-1）

参加費： 無料（どなたでも自由にご参加いただけます）

内容： トークイベント、餅まき、恐竜レース、ピアノコンサート、フードマーケット、炊き出し等

本件に関するお問い合わせ先

医療法人清仁会 みなせテラス 担当：澤野 TEL：075-950-4567 / Email：hinata@minasehp.jp

Instagram：https://www.instagram.com/minasehospital?igsh=MTV6Y2JmYnh6N3ByNg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/minasehospital?igsh=MTV6Y2JmYnh6N3ByNg%3D%3D&utm_source=qr)