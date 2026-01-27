2.5次元アイドルグループ「いれいす」悠佑、2度目のソロワンマンで示した音楽に勝負をかける覚悟！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」メンバーである「悠佑」が、2026年1月25日（日）、豊洲PITにて2回目となるソロワンマンライブ『悠佑 2ndワンマンライブ -獅子咆天-』を開催いたしました。

本公演は、1月7日リリースの2ndソロアルバム『FREEDOM』を携えた、“歌い手アイドル”の枠を越え、ロックシンガー・悠佑としての覚悟と現在地を鮮烈に示すステージとなりました。SEと照明のみで幕を開けるバンドセットによる演出、映像に頼らず音楽そのもので熱狂を生み出す構成は、「音楽に勝負をかける」という彼の姿勢を強く印象づけるものです。さらにKOOL、あらきとの共演を通じ、歌い手シーンとロックシーンを横断する表現力を提示しました。MCでは「自由に生きてほしい」という想いを真っ直ぐに語り、音楽と生き方を重ね合わせたメッセージが、会場を埋め尽くしたファンの心に深く刻まれました。本リリースでは、当日の模様を詳細にレポートした音楽ライター・坂井彩花氏による公式ライブレポートをお届けいたします。

■『悠佑 2ndワンマンライブ -獅子咆天-』ライブレポート

2.5次元アイドルグループいれいすのメンバーである“悠佑”の2ndワンマンライブ『獅子咆天』が、2026年1月25日に豊洲PITにて開催された。1月7日にリリースされた2ndソロアルバム『FREEDOM』に込めた「音楽に勝負をかける覚悟」を、生命力のほとばしるパフォーマンスでまざまざと提示。温度や手触りを感じるバイタリティに満ちたステージで、歌い手界隈とロックシーンを鮮やかに繋いでみせた。

いれいすきってのロックシンガーである悠佑のライブは、オープニングから一味違う。アイドルや2.5次元のライブとなると、イメージの作りこまれた映像と共に幕開けするのが一般的なようにも思えるが、なんと悠佑はSEと照明のみ。しかも、楽器だけが設置されたステージに、続々とメンバーが入ってくるというロックバンドたる演出だ。クラップが鳴り響くなか、いよいよ真打ちが登場すると、会場には割れんばかりの歓声が轟いた。冒頭の時点で、すでに熱気は最高潮。そうなることを予想していたかのように、悠佑は意気揚々と「自由争奪戦」をドロップし、《無限に広がる世界へ》とあにきっず（悠佑のファン呼称）を先導していく。《この手を伸ばして 勝ち取れ自由争奪戦》のリリックなんて、まさにここから始まっていく快進撃のプロローグのようではないか。

間髪空けずに流れこんだ「×カミタイダ」でも、その勢いは止まらない。マイクを拡声器に持ち替えて、MVの世界観を表現。さらには《ばっっっかみたいだな》のシンガロングを巻き起こし、場内の一体感をさらに深めていった。何が革新的かというと、ここまでの2曲でリアルタイム映像をスクリーンに映し出していないことだ。「実際の姿を見られる」という2.5次元ならではの旨味を持ち出さずに、彼は熱狂を作り上げている。それだけ、悠佑の音楽にパワーがあると共に、ファンにも「音楽を楽しむ心意気」が備わっているということなのだろう。「夢幻の如く」の歌唱中、ふいに零れた笑顔には「楽しい」の気持ちが溢れんばかりに宿っていた。

この日、初となるMCでは「俺に超ゆかりのあるメンバーたちで組ませてもらっています」とバンドメンバーを紹介。さらには、付き合いの長いチャド（ベース）に語りかけ「どうしてもコイツとステージに立ちてえなと思って。続けてくれていたことに感謝でしょ」と熱いメッセージを届けた。「次からは、もっともっと夢を語らせてほしいなって。そんな理想郷を作っていきたいなと思っている曲です」と告げ、導かれたのは「Road to Neverland」だ。会場の隅々まで広がっていく、真っすぐな志と伸びやかな歌声。オーディエンスも彼の焚きつけるままに、クラップにコールにと、器用に音楽を乗りこなしていく。その後も声の深い部分を響かせる「イノチノウタ」、アカペラの歌いだしに胸を掴まれる「夜想歌」と息つく間もないセットリストを展開。2.5次元、歌い手、アイドル。各ラベリングに紐づいた固定観念を覆すように、生々しく自分の歌を刻んでいった。さらにはボカロ曲カバーとなる「天ノ弱」で、言葉を丁寧に紡ぎあげていく。あまりにも実直な瞳は「歌で人を救える」と本気で信じていることを強く物語っていた。

ライブも折り返しに差し掛かると、スペシャルゲストとのコラボステージへ。「NAKEDANSWER」で作者であるKOOLと共に漲る活力を発散したかと思えば、「ローリンガール」ではあらきも招いて『LIVE ARK HELIX 2025』のパフォーマンスを再現、「ブリキノダンス」ではあらきとふたりで音と戯れるようにステージング。三者三様の個性をぶつけあうと共に、軽やかにシーンを越境してみせた。

『FREEDOM』のリードソングである「limbo?」をきっかけに、いよいよ公演もラストスパート。お立ち台に上った悠佑は、早口なフレーズすらも余裕綽々に歌いこなしていく。ここまでガッツリと攻めの姿勢であるにも関わらず、全くバテた様子を感じさせないのだから、恐るべき体力だ。それは、彼のライブにずっと付いていっているあにきっずも同様。シンガロングだって、ハンズアップだって、一切の疲れを感じさせない。そのまま「Breaking Down」「SAVAGE」と、怒涛の追い込みをかけていく。

最終局面を前に、悠佑は胸のなかに秘めたパッションを一つひとつ言葉にしていった。「何かをやっていて、人生の無駄になることってないと思ってて。続けていたら、何かに繋がることってあると思います。俺はこうやってずっとずっと音楽にしがみついて、歌い手アイドルグループをやりながら、こうやってロックなステージができるって証明したし。だからね、みんなにも自由に生きて欲しいです。俺のアルバムタイトル『FREEDOM』は、自由に生きて欲しいという意味をこめてつけました。まずは、やりたいことを1回やってみてほしい。違ったなと思ったら辞めればいいし、楽しいなと思ったら続けてみればいいし、なんとなくやったことが本気になることもあるし。俺の持論としては、何かをやってても何もやらなくても無駄な時間はないと思ってます」と。そして、「それぞれの人生にいつか革命を起こしてやろうぜ」と宣言。《その日まで 生き抜いて 生き抜いてやるんだ》と決意を結ぶ「僕のカースト革命」を投下した。ストレートに飛んでいく歌詞、エネルギッシュな声色、真剣な表情、そのどれもが覚悟を宿していて勇ましい。最後は「逆境STORY」でエモーショナルな大合唱を生み出し、大団円のうちに幕を下ろしたのだった。

本編終了後は、あにきっずの熱量が高い掛け声により、あっという間にアンコールへ。再び姿を現した悠佑は、優しいニュアンスでいれいすメンバーIfの楽曲である「一歩ずつ」を歌いあげていく。どこか肩の力が抜けたフランクな雰囲気には、本編をやりきった安心感が滲む。会場の端から端まで嬉しそうに視線を転がし、目の前に広がる現実を愛しそうに噛みしめていた。最期のMCでは、優しげに目線を配りながら「俺からリスナーに対して思っていることを、ツラツラと書き殴った曲を持ってきたんですけども。たぶんみんなも一緒に歌ってくれると思うので。俺が歌えないところは、歌ってください」と伝える悠佑。そうして誘われたのは、ギターロックサウンドが爽やかな「My song」だ。目の前の一人ひとりに届けるように、願いをこめながら、想いを声に託していく。穏やかに揺れるサイリウムは、悠佑の想いが届いていることを力強く謳っていた。このまましんみりと終わるのかと思いきや、どうしても「LIVEは笑顔で帰ってほしい」の信条は譲れない様子。KOOLとあらきを再びステージに舞い戻し、この日2回目となる「ローリンガール」で極限まで盛り上がり尽くす。最後の最後まで全力で騒ぎ切り、ロックが持つ衝動やエネルギーを全身で体感するような時間を、生感のあるライブで堂々と作り上げたのだった。

■いれいすとは

「いれいす（イレギュラーダイス）」とは、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走。

メンバー

＜左＞上：-hotoke-

中：初兎

下：りうら

＜右＞上：If

中：悠佑

下：ないこ

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/96_1_dcd3576487b73b61249646d257609967.jpg?v=202601280921 ]