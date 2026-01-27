エクストラクション・アドベンチャー『ARC Raiders(R)』「Headwinds」アップデートを実施

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、同社の連結子会社であるEmbark Studios AB（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、CEO：Patrick Soderlund／パトリック・ソダーランド）が開発する新作PvPvEエクストラクション・アドベンチャー『ARC Raiders(R)（アークレイダース）』について、本日2026年1月27日（火）、「Headwinds」アップデートを実施いたしました。

「Headwinds」アップデートでは、新たなマッチメイキングオプション「ソロvsスクワッド」を追加しました。また、強力なARCを倒してパーツを提出していくプレイヤープロジェクト「Trophy Display」や、鳥の群れが隠したアイテムを漁ることができるマップコンディション「バードシティ」の追加、その他利便性を改善するアップデートを実施しました。

本アップデートに関する概要については、下記をご参照ください。

▼「Headwinds」アップデートの主な内容▼

■マッチメイキングオプション「ソロvsスクワッド」の追加

マッチメイキングオプションに、「ソロvsスクワッド」を新たに追加しました。本オプションを選択すると、チームで参加しているプレイヤーのマッチへ、ソロで挑戦することができます。レベル40以上のプレイヤーのみが参加可能で、参加プレイヤーは追加報酬として、+20％のボーナス経験値を獲得できます。腕に自信のあるレイダーの皆さん、ぜひご参加ください。

■新プロジェクト「Trophy Display」

新たなプレイヤープロジェクト「Trophy Display」を開始しました。本プロジェクトでは、強力なARCを倒すことで獲得できるパーツを納品し、Display Caseを完成させていきます。全5段階のレベルで構成され、各レベルを完了していくごとに、で倒したARCに関連した設計図やレイダートークンを獲得できます。さらに、全てのミッションを完了すると、エモート「HOWL」や、アイテム「ギター」などの追加報酬も獲得できます。なお、本プロジェクトは常設コンテンツで、「遠征プロジェクト」によるリセットの影響は受けません。

■マップコンディション「バードシティ」追加

新マップコンディション「バードシティ」を追加しました。バードシティは、マップ「埋もれた街」にローテーションで出現し、鳥の群れが煙突の中に隠したアイテムを漁ることができます。隠したアイテムには、基本素材に加え、アヒルのおもちゃの亜種などレアリティの高いアイテムも含まれております。

■その他アップデート内容

・パーティーの公開設定機能を追加しました。これにより、Embarkや各プラットフォームのフレンドは、招待なしで直接パーティーに参加できるようになります。

・スクワッドを組む際に、リーダーだけでなく、メンバーもパーティーに招待できるようになりました。

・7つの新規クエストを追加しました。

・ゲームパッドのキー割り当て変更機能で、プレイヤーの好みに合わせたコントローラー設定ができるようになりました。

■4月までのロードマップ公開！

本アップデートの内容を含む、1月～4月までの主要アップデートをまとめたロードマップを公開しました。新規マップやマップコンディション、大型ARCなど様々なコンテンツの追加を予定しています。各アップデートの詳細については、今後公式サイトや公式Xなどを通じてお知らせする予定です。続報をお待ちください！

本アップデートの詳細については、下記の公式サイトをご覧ください。

https://arcraiders.nexon.com/ja-JP/main

※アイテム名等の表記は実際のゲーム内と異なる場合があります。

■『ARC Raiders』について

『ARC Raiders』は、大規模なPvPvEサンドボックスの中で、プレイヤー自身で物語を開拓するエクストラクション・アドベンチャーです。

プレイヤーは崩壊した世界を駆け回る、ならず者のガンマン「レイダー（Raider）」となり、凶悪な機械生命体「ARC」や敵対するレイダー、そして常に待ち受ける様々な脅威に立ち向かいます。緊張感あふれる戦闘や、謎とチャンスに満ちた世界を舞台に、プレイヤーは危険な地表で物資を収集し、地下の居住区「スペランザ」に自らの拠点を築いていきます。

ハイリスクなエクストラクションやサバイバルゲームの長年のファンも、このジャンルを初めてプレイする方も、チームあるいはソロのレイダーとして、『ARC Raiders』であなた自身の道や物語、運命を切り開きましょう。お好みのプラットフォームで『ARC Raiders』をダウンロードし、地表に挑みましょう。

『ARC Raiders』の最新情報は、公式サイトや公式X、Discord、YouTubeなどでご確認ください。

●公式サイト ：https://arcraiders.nexon.com/ja-JP/main

●X ：https://x.com/arcraidersjp

●Discord ：https://discord.com/invite/arcraiders

●YouTube ：https://www.youtube.com/@ARCRaidersGame

[ゲームイメージ]

■Embark Studios AB https://www.embark-studios.com/

Embark Studios（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、代表取締役：PatrickSoderlund／パトリック・ソダーランド、以下Embark）は、2018年に設立された、ストックホルムを拠点とするゲーム開発会社で、深い探究心とアンダードッグ精神のもと、ゲーム開発の常識に挑戦しています。現在、300名以上のゲームクリエイターを擁し、新たなテクノロジーとアイデアを追求によって、ジャンルを超越した驚くべきゲーム体験を提供いたします。Embarkは2023年に最初のタイトル『THE FINALS(R)』をリリースし、2025年10月には新タイトル『ARC Raiders(R)』をリリースしました。

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。