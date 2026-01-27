基本合意書締結によりベトナムIT人材活用に関する戦略的 パートナーシップに向けた協議を開始

CMC Japan株式会社

2026年1月27日

株式会社NTTデータ

CMC Global Company Limited

株式会社NTTデータ（以下、NTTデータ）と、ベトナムの大手IT企業であるCMC Global Company Limited（以下、CMC Global）は、NTT DATA Vietnam Co., Ltd. （以下、NTTデータベトナム）を含む計3社で、ベトナムのIT人材活用による対日オフショア開発体制強化に向けた協業を検討する基本合意書（MOU）を2026年1月に締結しました。本締結により、開発リソースの確保、営業活動の促進、研究開発（R&D）などのテーマを対象として、戦略的パートナーシップを含む協業の検討を開始します。さらに、AIなど先端技術領域にも対応できる体制を構築することで、グローバル市場での競争力の強化を目指します。

【背景】

NTTデータは、グローバルも含めた開発体制の強化を重要戦略の一つとし、その中で、専門性の高いIT人材を有するベトナムを対日オフショア開発の重要拠点として位置付けています。現在は、NTTデータのグループ企業であるNTTデータベトナムを中心にオフショア開発を推進しており、開発体制や品質管理のさらなる強化に注力しています。

CMC Globalは、DXやAIなど先端技術分野のリーディングプロバイダーであるベトナム大手ICT企業のCMC Corporationのグローバル事業を担う組織です。設立以来、技術領域の拡大と人材育成を進め、現在では3,000名を超えるIT人材を有し、グローバル市場にサービスを展開しています。日本を戦略的中核市場と位置づけるCMC Globalは、2028年までに日本向け専任体制を5,000名規模へ拡大する計画です。

こうした背景のもと、NTTデータは、NTTデータベトナムとCMC Globalとの協業により開発体制の拡充や品質管理の高度化を図り、ベトナムオフショア開発のさらなる推進を目指します。

【概要（特長）】

NTTデータとCMC Globalは、NTTデータベトナムを軸としたベトナムにおける対日オフショア開発の強化に向け、基本合意書を2026年1月に締結しました。開発リソースの確保だけでなく、営業活動の促進、研究開発（R&D）、サービス拡充、人材育成などをテーマとして、戦略的パートナーシップを含む協業の検討を開始します。

NTTデータの顧客基盤や大規模システム開発の知見、NTTデータベトナムの開発マネジメント力を生かしたオフショア開発の豊富な実績、CMC Globalの技術力やグローバル標準の開発品質といったそれぞれの強みを掛け合わせることで、グローバル市場におけるAIなどの先端技術への対応力や大規模プロジェクトの遂行力を高め、柔軟かつ競争力のあるサービス提供を目指します。

【役割分担】

■NTTデータ

・顧客フロント対応

・大規模システム開発のノウハウ提供

・案件全体におけるマネジメント

■NTTデータベトナム

・ベトナムにおける対日オフショア開発のマネジメント

・ベトナム現地ビジネスパートナーと連携した営業活動

■CMC Global

・開発リソース確保の支援（専門人材のアサイン、人材育成など）

・先端技術領域における包括的な支援（ソリューション提供、AI/クラウド/データ分析関連サービスなど）

・CMC Corporationと連携した営業支援

【今後の展開】

NTTデータ、NTTデータベトナム、およびCMC Globalは、今回締結した基本合意書に基づき、開発体制の強化や品質の高度化に向けて各テーマの検討を推進していきます。

参考：基本合意書締結式の様子

