親子で学びを深める新しい探究の場 ──「探究学舎 後楽園」、2026年5月に開校！

興味開発型の学び舎である株式会社探究学舎は、2026年5月に東京・後楽園に新たに「探究学舎 後楽園」を開校します。これにより、探究学舎は東京エリアでさらに多くの子どもたちに「驚きと感動」を届け、学びの可能性を広げていきます。

株式会社探究学舎「探究学舎 後楽園」完成イメージ（教室内）

■ 親子で学びを楽しめる新たな学びの場、後楽園に誕生

「探究学舎 後楽園」は、東京・後楽園駅および春日駅に直結した、便利でアクセスの良い立地に新しく開校します。この新しい校舎では、地域の教育環境に新たな風を吹き込み、親子が一緒に学び、共に成長できる場所を提供します。

開校日: 2026年5月（具体的な日程は近日中に発表予定）

所在地: 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー2階

アクセス: JR・地下鉄後楽園駅および春日駅直結

※4月には、探究学舎の授業を親子で体験できる「親子体験会」を開催予定です！

■ 探究学舎とは ── 知的好奇心が芽吹く学び舎

探究学舎では、子ども時代にこそ出会ってほしい普遍的な学問を、子どもたちが「おもしろい！」と夢中になれる形に工夫した、完全オリジナルの体験型授業を行っています。

自分で考え、手を動かし、仲間と対話しながら学ぶ中で、「なんでだろう？」「もっと知りたい！」という気持ちが自然と広がり、学ぶことそのものを楽しむ姿勢が育っていきます。

私たちが大切にしているのは、知識を覚えることや正解を出すことではなく、心が動く「驚き」や「感動」に出会うこと。

その体験が、子どもたち一人ひとりの「好き」や「得意」を見つけるきっかけとなり、自分らしく未来を歩んでいくための、豊かな土台を育てていきます。

■ 親子で楽しむ、これからの学び

「探究学舎 後楽園」では、すべての授業を保護者の方が参観できます。子どもと同じ時間・同じテーマに触れることで、学びの喜びや驚きを親子で共有できるのが特長です。

教室で生まれた「なんで？」「おもしろい！」は、授業の時間だけで終わらず、ご家庭での会話や日常の中へと自然につながっていきます。

探究学舎は、子どもが学ぶ場であると同時に、親子で一緒に学び、感じ、共感できる時間を大切にする学びの場です。

■ 子どもが輝く魔法の授業「探究ウィークリー」

「探究学舎 後楽園」では、80分の授業を月に3回受講するリアル教室「探究ウィークリー（小学生クラス）」を、水・木・金曜日に開講します。

子どもに学ぶ楽しさを感じてほしい。でも、日常の中ではなかなか難しい。そんな悩みを解決するのが、探究学舎の体験型授業。教室では、宇宙や生命、経済、数学、歴史、芸術、ITなど、さまざまな分野に触れる完全オリジナル授業を展開しています。子どもたちは、2ヶ月ごとに異なるテーマに出会い、3年間で18の普遍的なテーマを学びます。子どもたちが楽しく面白く学べるように工夫を凝らした授業は、子どもたちの「もっと聞きたい！」「知りたい！」という好奇心に火をつけ、知的な探究心を育みます。

■ 保護者の声（既存校舎に通うお子様の保護者様より）

「子どもが家で自分から調べ物をするようになり、学びの楽しさを実感しています。探究学舎に通うことで、子どもがどんどん興味を広げ、知的好奇心が育まれているのがわかります。」（小学5年生 男子 保護者）

「親子で学びを共有できるので、共に成長している実感があります。授業後に子どもと一緒に博物館や美術館を訪れるなど、学びを生活に生かすことができています。」（小学3年生 女子 保護者）

■ 探究学舎代表 加藤理啓よりメッセージ

学問の府として名づけられた文京区・後楽園に探究学舎の新たな学びの場を開校できることを大変うれしく思います。子どもたちの「なぜ？」「おもしろい！」から生まれる驚きや感動が、教室から家庭や地域へと広がり、探究が当たり前の学び方として受け継がれていく文化を、この街とともに育んでいきたいと思います。

■ 「探究学舎」について

「驚きと感動の種をまく」をコンセプトに、受験や学校の教科ではなく、宇宙・生命・元素・医療・数学・経済・歴史・芸術・ITなど、様々な分野にわたる完全オリジナル授業を展開。2025年には、教室授業・オンライン授業合わせて年間1万人以上の子どもたちが参加し、世界中にその学びが広がっています。

