『ファンタスティックPARK』 初のTELASAオリジナル企画!! 今夜、地上波 放送後にTELASAで独占配信！

TELASA株式会社

TELASAオリジナル

『ファンタスティックPARK』

１月27日（火）地上波放送終了後、TELASA（テラサ）で独占配信がスタート！

（C)テレビ朝日

FANTASTICSが“NGなし”で《ファンタスティック＝素晴らしい瞬間》を披露する

『ファンタスティックPARK』からTELASA初の撮り下ろし企画が誕生！

メンバー８人が書き初めで《今年の抱負》を披露するのだが…!?

その全ぼうは、今夜の地上波放送終了後にTELASAで独占配信！

2016年に結成、2018年にメジャーデビューを果たすやいなやLDHを代表する人気ダンス&ボーカルグループとなったFANTASTICS from EXILE TRIBE（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）。彼らによるテレビ朝日《初》の冠番組『ファンタスティックPARK』（毎週火曜 深夜１：02～１：20放送 ※関東ローカル）は、８人が“NGなし”で《ファンタスティック＝素晴らしい瞬間》を披露する人気番組です。さらにスタートから３カ月という異例のスピードで、初の番組ライブイベント『ファンパ万博2026 ～１夜限り！歌うし 踊るし 体も張るよ！！～』を開催【５月４日（月・祝）、TOYOTA ARENA TOKYO】することも決定するなど、ますます盛り上がりを見せています。

そんな中、この『ファンタスティックPARK』から初のTELASA撮り下ろしとなるオリジナルコンテンツが！ 今夜放送の、「イベントで飾る【ファンタスティックな顔はめパネルを作ろう!!】後編」の地上波放送終了後、TELASAで独占配信がスタートします。ここでしか見られない彼らの“ファンタスティックな瞬間”に、どうぞご期待ください。

FANTASTICSが《今年の抱負を書き初めで披露》！

８人の個性が光る文字や、こだわりの抱負は見逃し厳禁！

中島の《音届》の読み方や、八木の《大谷》の真意に一同ザワザワ!?

さらに佐藤まさかの凡ミスにメンバーが総ツッコミ…!?

いざ書き初めがスタートすると、世界と澤本はメンバーが「はやっ！」と驚く爆速仕上げ！ 堀は驚異の集中力で“四字熟語”を完成させます。また、瀬口の書く独特な文字には「味がすごい(笑)！」とメンバーも思わず大爆笑!? そして木村は中島の指令（!?）で「はっ！」と気合を入れて書き始めるのですが…!?

一方、「習字を習っていた」と自信を見せた中島は、謎の《音届》という抱負を披露。すると、その読み方にメンバーがザワつき始めて…。続く八木は、「これで合ってる？」と確認しながら《大谷》と書き上げます。はたして、八木が《大谷》という２文字に込めた真意とは…？

そして、ラストはメンバーが爆笑するほど書き初めらしくない猛スピードで筆を走らせた佐藤。しかし、まさかの凡ミスが発覚し、メンバーから総ツッコミされることになり…!?

彼らは一体どんな抱負を書いたのか――。FANTASTICSの個性が大渋滞する“８人８様”の抱負を、ぜひTELASAでチェックしてくださいね。

『ファンタスティックPARK』

放送日時：毎週火曜 深夜１時02分～テレビ朝日にて放送 （※関東ローカル）

配信日時： １月27日（火） 深夜１時20分（地上波放送終了後、配信開始）

配信URL： https://www.telasa.jp/videos/257441

出演：FANTASTICS from EXILE TRIBE

（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）

制作著作： テレビ朝日

★「TELASA（テラサ）」では、『ファンタスティックPARK』の地上波放送最新回や過去回に加え、TELASAオリジナルコンテンツも独占配信中！

