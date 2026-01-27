“着るだけで洒落る”の正解。気負わず着られる、NBA刺繍の新定番itemが登場！

株式会社antiqua

株式会社antiqua（本社：大阪府和泉市）は、2026年1月28日（水）より、NBA（全米バスケットボール協会）公式ライセンスによるコラボレーションアイテムの新作を発売いたします。

今回登場するのは、レディース・メンズを合わせた全10型のラインナップ。人気のNBAロゴ刺繍を大胆にあしらったデザインが特徴で、ユニセックス対応のトップスやボトムスを展開します。単品使いはもちろん、セットアップとしても楽しめるシリーズです。

特集ページを見る :https://www.antiqua.co.jp/view/page/yz-00110

● NBA公式 ロゴ刺繍 ロンT

選べる2タイプ!? 重ねても一枚でも決まる万能ロンT。

NBAの人気チームロゴを大胆に配した公式ロゴ刺繍ロンTが新登場。

刺繍を全体に散りばめ立体感をプラス。ロゴは大胆カラーとさりげないワントーンの2タイプ展開。

綿100％の柔らかな着心地で、季節を問わず活躍する一着。

・商品番号：YZ-00112 / YZ-00112Z

・カラー：ホワイト/カラー、ブラック/カラー、杢グレー/カラー、ダークグレー/カラー、ホワイト/ワントーン、ブラック/ワントーン、杢グレー/ワントーン、ダークグレー/ワントーン

・サイズ：Regula / Plus

●NBA公式 刺繍ロゴ 裏毛 フーディー

遊び心と抜け感のちょうどいいバランス。

ひと味違う、ロゴ刺繍スウェットフーディー。

スタンド風のフードが顔まわりをすっきり見せ、ゆったりシルエットで体型カバーも◎。

同色刺繍であしらわれたロゴが、大人っぽさと遊び心を演出します。

・商品番号：YZ-00115 / YZ-00115Z

・カラー：ブラック／ダークグレー／杢グレー

・サイズ：Onesize

● NBA公式 ロゴ刺繍 スウェット

無地感覚で、こなれる一着。刺繍ロゴ×綿100％の裏毛スウェット。

NBA公式ライセンスのロゴを同色刺繍であしらい、主張しすぎない存在感に。

無地のように着られて、いつものスタイルにすっとなじむ。綿100％裏毛の安心感と、ビッグシルエットの抜け感で、気負わず着られる新定番。

・商品番号：YZ-00114 / YZ-00114Z

・カラー：ブラック／ダークグレー／杢グレー

・サイズ：Regular / Plus

● NBA公式 ロゴ刺繍 スウェットパンツ

穿けばオシャレ上級者確定。

NBAの人気チームロゴを散りばめた大人スウェットパンツ。

あえて同色刺繍で仕上げ、主張しすぎない奥行きと高級感をプラス。

ストレートライクなシルエットに裾ドロスト付きで着こなし自在。柔らかな穿き心地で、デイリーからお出かけまで活躍。

・商品番号：YZ-00113 / YZ-00113Z

・カラー：ブラック／ダークグレー／杢グレー

・サイズ：Medium / Large

● NBA公式 ロゴ刺繍 Tシャツ

選べる2タイプ!? 着るだけで完成する、夏の主役Tシャツ。

NBAの人気チームロゴを大胆に配した公式ロゴ刺繍Tが登場。スポーティ×ラフな表情に刺繍が映え、カラー入りとワントーンの2タイプ展開。綿100％のさらりとした肌触りで、デイリーに着回せる一枚。

・商品番号：YZ-00116 / YZ-00116Z

・カラー：ホワイト/カラー、ブラック/カラー、ダークグレー/カラー、ホワイト/ワントーン、ブラック/ワントーン、ダークグレー/ワントーン

・サイズ：Regular / Plus

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/