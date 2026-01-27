【名古屋・千種】外国人講師と英語でクッキング！園児・小学生向けバレンタインスイーツ作りイベントを開催

株式会社アライブ昨年のバレンタインイベント：ワッフルづくりの様子

子ども英会話スクールおよび英語保育園を運営する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、2026年2月11日（水・祝）、園児・小学生を対象とした「バレンタイン・クッキングイベント」を開催いたします。

本イベントは英語で実施され、外国人講師と一緒にお菓子作りを楽しみながら、英語でのコミュニケーション力や異文化理解、表現力を自然に育むことができる体験型プログラムです。

英語が初めてのお子さまでも安心して参加できる内容となっており、在籍生以外の方も参加可能な地域交流のオープンイベントとして開催いたします。ご家族やお友だちと一緒に、ぜひお気軽にご参加ください。

開催概要

日時： 2026年2月11日（水・祝） 10:00～12:00

会場： アライブイングリッシュスクール千種校

（名古屋市千種区菊坂町1-7 パインエリゼ1F・2F）

対象： 園児・小学生

定員： 30名（先着順）

内容： バレンタインクッキング（オリジナルパフェ＆お菓子作り）

参加費： 2,500円（税込）※材料費込み

持ち物： 水筒、上履き、エプロン、マスク、三角巾

申込受付中

お申し込み・お問い合わせ

・詳しくはこちら(https://alive-co.com/5381/)

アライブイングリッシュスクール千種校につきまして(https://alive-co.com/access/chikusa/)

英語×クッキングで「生きた英語」を体験

食への興味と多文化理解を育む

外国人講師とともに英語で楽しく調理し、味わう体験を通して、食への興味・関心を広げるとともに、異文化への理解と多様性を尊重する心を育みます。「英語で学ぶクッキング」という非日常の体験が、子どもたちにとって忘れられない豊かな思い出につながります。

「できた！」の達成感と自己肯定感の育成

自分の手で何かを作り上げた達成感は、子どもたちの自信や自己肯定感、自己効力感を大きく育てます。「やってみた」「できた」という小さな成功体験が、次の挑戦への意欲や主体性につながります。

感謝の心が芽生える

幼少期から、身近な人に感謝を伝える経験は、将来豊かな人間関係を築くための社会的スキル（ソーシャルスキル）の基盤ともなります。お菓子作りの時間には、事前に「誰のために、どんな気持ちで作るか」を皆で共有し、相手を思いやる気持ちや、考えるプロセスを大切にしています。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

▼絵本「クリスマスには何がほしい」(https://www.amazon.co.jp/dp/482440228X) 絵本「ピーヨン、とべるよ」(https://www.amazon.co.jp/dp/4824402255)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。

これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。



