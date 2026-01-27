ポーカーゲームアプリ『EDGE POKER』配信開始！

株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村信悟、以下 DeNA）は、日本のポーカーブームを牽引するプロポーカープレイヤー「世界のヨコサワ」が率いる株式会社POKER ROOM（本社：東京都渋谷区、代表：名和 大貴。以下POKER ROOM社）と協業し、スマートフォン向けポーカーゲームアプリ『EDGE POKER』を、2026年1月27日(火)に配信開始しました。

公式サイト：https://edge-poker.com



■誰でも、誰とでも楽しめる。

スマートフォン向けアプリ『EDGE POKER』本日配信開始！

・ 洗練されたインターフェースと快適なプレイ環境

本格的な雰囲気を損なわず、誰でも直感的に操作できるUIを実現。ゲームを降りるとすぐに次のテーブルへ移動できる「ファストフォールド」機能は、待ち時間をなくしたテンポの良いプレイ体験を叶えてくれます。

・ オリジナルポーカーAI「EDGE AI」があらゆるシーンでプレイの上達をサポート！

「EDGE AI」は数千万にも及ぶポーカーのシチュエーションを用いて学習し、DeNAが3年という期間をかけてゼロから開発しました。ゲームの中で活躍するAIとして、最速0.05秒という速度と高い精度での出力を実現しています。



- AIガイド

シングルゲームでは、初心者でも迷わないように、AIがその局面での最適なアクションを提示してくれる「AIガイド」機能を搭載。プレイしながら自然とポーカーの実力を磨けます。

- バディAI

プレイヤーのプレイスタイルを学習して成長する「バディAI」を搭載。手が離せない時に代わりにプレイするだけでなく、自分の分身として他プレイヤーのバディと対戦させることも可能です。

- AIふりかえり

AIによるアクション評価や通常は見られない対戦相手の手札の開示を全試合でチェックできます。過去のプレイを通して、良かった点・改善点を学びながら今後のプレイに生かすことが可能です。

・気軽に楽しめる「スキンコレクション」&“サメ”プレイスタイル診断

実力を試す対戦モードに加え、自分好みに組み合わせを楽しめる「プロフィールカード」のコレクション要素や、プレイスタイルを18種類の「サメ」で診断する機能などカジュアルに楽しむこともできます。

さらにチュートリアルで基本の遊び方を遊びながら習得できるほか、公式サイトやSNSで役表などのポーカーの基本ルールを順次公開。ポーカーを初めてプレイされる方でも、迷わずスムーズにプレイを始めていただけます。

・公式X：EDGE POKER【公式】（エッジポーカー）

https://x.com/edgepoker_info

・公式YouTube：『EDGE POKER』公式チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCKKaeWVk1hzm_8u3dVOGZ9w

・メインPV：

https://youtu.be/sXEzkwFyp1w?si=R2FoKBreTVuFB3V0

■「世界のヨコサワ」氏のコメント

ずっと考えていた、「ポーカーの魅力を知った人が、実際に遊べる環境をどう作るか？」

その答えとして生まれたのが EDGE POKERです。

EDGE POKERは、ポーカーに対して、「難しそう」「敷居が高い」と感じていた人にも、まずは触って、遊んで、楽しんでもらえる場所です。

スマホで手軽に、でも本格的にプレイできるようになっています。

ついに本日リリースを迎えることができましたが、ここからがこのアプリの始まりです！

みなさんと一緒にEDGE POKERを育てていきたいです。

日本のポーカーは、今まさに次のステージへ進もうとしています。

その一歩目を、ぜひ一緒に踏み出しましょう！

・「世界のヨコサワ」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCwKNfdT49VN0fDNZFw7XEOQ

※『EDGE POKER』のお知らせ動画については上記YouTubeチャンネルよりご覧下さい。

■リリース記念！「E/D/G/E」フォロー&リポストキャンペーン開催中！

アプリのリリースを記念して、豪華賞品が当たる連続キャンペーンを開催中です。公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で、『EDGE POKER』オリジナルトランプをプレゼントいたします。

・ 開催期間： 2026年1月27日(火) ～ 2月2日(月)

・ 賞品内容： 『EDGE POKER』オリジナルトランプ（100名様）

・ 参加方法： 公式X（@edgepoker_info）をフォロー＆対象ポストをリポスト

■公式Discordオープン！オープン記念キャンペーン開催中！

プレイヤー同士の交流や運営からの最新情報をお届けする公式Discordサーバーをオープンしました。これを記念して、期間中にDiscordに参加された方全員に限定ロール「Royal Founder」を付与するほか、抽選でオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施中です。

・ キャンペーン期間： 2026年1月23日(金) ～ 2月8日(日)

・ 公式Discord入室はこちら：https://discord.gg/35skMPb5hU

■「世界のヨコサワ」について

プロデビューからわずか3日後に、ポーカー世界三大タイトルの1つであるWorld Poker Tour（WPT）2013 Main Eventで優勝。2022年には、ラスベガスで開催されたポーカー界のアカデミー賞とも称される「Global Poker Awards 2021 ベストパーソナリティ賞」を日本人として初めて受賞し、注目を集めました。

海外のカジノを巡りながらプロポーカープレイヤーとしての活動を届けるYouTubeチャンネルは、2025年8月時点で登録者数100万人を超え、ポーカーYouTuberとしても国内外で活躍の場を広げています。

■POKER ROOM社について

「世界のヨコサワ」が所属するPOKER ROOM社は、"Established Poker"をミッションに掲げ、ポーカーが愛され、受け入れられ、日本の文化として根づく未来を目指しています。"Established Poker”の実現に向けて、ポーカールーム「ROOTS」、「世界のヨコサワ」YouTubeチャンネルの企画・運営をはじめ、アパレル事業やアプリケーション開発など、さまざまなポーカーエンターテインメント事業を展開しています。

詳細はhttps://pokerroom.co.jp/

■DeNAについて

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出してきました。事業価値の最大化と課題解決のためのAI活用と独自のデータ分析手法によって、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード：2432）。

詳細はhttps://dena.com/jp/

■『EDGE POKER』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13971/table/167_1_930be208526195e2e7a98b8a88af309e.jpg?v=202601280921 ]

