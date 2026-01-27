KAWAII LAB.とタワレコのコラボカフェ
「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS」キーヴィジュアル
タワーレコードは、TOWER RECORDS CAFE 渋谷店、名古屋栄スカイル店、大阪ステーションシティ店、福岡店にて2月5日（木）から開催するコラボカフェ「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS」で提供するメニューを発表します。
KAWAII LAB.は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARの5組が所属する日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するアイドルプロジェクト。TOWER RECORDS CAFEでは、KAWAII LAB.発足4周年とベストアルバムのリリースを記念して、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組とのコラボカフェを開催します。
今回のコラボカフェでは「ふるっぱーポンポンチ」や「美味しさ倍倍ハンバーガー！」など楽曲やグループカラーをイメージしたコラボメニューを、前期と後期で一部内容を入れ変えて展開します。時期によって異なる特別ラインナップのメニューに加え、限定コラボグッズをご用意します。
「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE」特設ページ
https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101(https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101)
【店舗情報/開催期間】
■TOWER RECORDS CAFE 渋谷店
公式X：https://x.com/TRC_Shibuya
開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）
■TOWER RECORDS CAFE 名古屋栄スカイル店
公式X：https://x.com/TRC_nagoya
開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）
■TOWER RECORDS CAFE 大阪ステーションシティ店
公式X：https://x.com/TRC_osaka_SC
開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）
■TOWER RECORDS CAFE 福岡店
公式X：https://x.com/TRC_fukuoka
開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）
※前期と後期でコラボカフェ予約特典のデザインが異なります。
※前期と後期でメニューラインナップと特典のデザインが異なります。
【コラボメニュー】
■FOOD（前期）
タコラピーヤライス 1,990円（税込）
美味しさ倍倍ハンバーガー！ 1,990円（税込）
タコラピーヤライス
美味しさ倍倍ハンバーガー！
■FOOD（後期）
おねがいハニーチーズ 1,990円（税込）
かわいいさがしてくれいめん！ 1,990円（税込）
おねがいハニーチーズ
かわいいさがしてくれいめん！
■SWEETS（前期）
やきもちパフェ 1,790円（税込）
紅茶シフォンも応援中♪ 1,790円（税込）
やきもちパフェ
紅茶シフォンも応援中♪
■SWEETS（後期）
ふるっぱーポンポンチ 1,790円（税込）
キス・ミー・パフェシエ！ 1,790円（税込）
ふるっぱーポンポンチ
キス・ミー・パフェシエ！
■SWEETS（通期）
KAWAII LAB.4周年アニバーサリープレート 1,790円（税込）
KAWAII LAB.4周年アニバーサリープレート
■DRINK（通期）
オリジナルデザインカップドリンク 990円（税込）
かれんたんは飲めないいちごミルク 990円（税込）
アイしちゃって溶けちゃう～！！POP ROCK SODA！ 990円（税込）
カフェモカより甘い恋をしたいよ 990円（税込）
れもねーどのまないん解！ 990円（税込）
オリジナルデザインカップドリンク
かれんたんは飲めないいちごミルク
アイしちゃって溶けちゃう～！！POP ROCK SODA！
カフェモカより甘い恋をしたいよ
れもねーどのまないん解！
※前期・後期でメニューラインナップが異なります。※ご注文いただいたメニューがすべて揃うまでにお時間がかかる場合があります。また、調理工程によりご提供の順番が前後する場合もあります。※タワーレコードカフェでは混雑緩和のため、テーブルごとでの一括会計をお願いしております。個別会計はできません。※各メニューのご注文数には上限を設けています。詳しくは特設ページでご確認いただけます。
■TAKEOUT（通期）
ピンクポップコーン 980円（税込）
ピンクポップコーン
【オリジナル特典】
■コラボカフェ予約特典
コラボカフェをご予約のうえ、ご来店された方に予約席数分のミニステッカーセットを差し上げます。
前期ミニステッカー（2枚セット全1種）
後期ミニステッカー（2枚セット全1種）
■メニュー注文特典
コラボメニューのご注文1点ごとに、トレーディングカードをランダムで1枚お渡しします。また、3点セット＜コラボフード1品＋コラボスイーツ1品＋コラボドリンク1品＞をご注文の場合は、お好きなデザインのトレーディングカードを1枚追加でお渡しします。
前期トレーディングカード（全29種）
後期トレーディングカード（全29種）
■テイクアウトメニュー限定特典
テイクアウトメニューのご注文1点ごとにポストカードを1枚お渡しします。
ポストカードカード（通期デザイン全1種）
【コラボグッズ】
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組それぞれの限定グッズをラインナップ。詳細は、後日コラボカフェ特設ページにて発表します。