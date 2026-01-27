KAWAII LAB.とタワレコのコラボカフェ

タワーレコード株式会社

「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS」キーヴィジュアル

　タワーレコードは、TOWER RECORDS CAFE 渋谷店、名古屋栄スカイル店、大阪ステーションシティ店、福岡店にて2月5日（木）から開催するコラボカフェ「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS」で提供するメニューを発表します。



　KAWAII LAB.は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARの5組が所属する日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するアイドルプロジェクト。TOWER RECORDS CAFEでは、KAWAII LAB.発足4周年とベストアルバムのリリースを記念して、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組とのコラボカフェを開催します。


　今回のコラボカフェでは「ふるっぱーポンポンチ」や「美味しさ倍倍ハンバーガー！」など楽曲やグループカラーをイメージしたコラボメニューを、前期と後期で一部内容を入れ変えて展開します。時期によって異なる特別ラインナップのメニューに加え、限定コラボグッズをご用意します。



「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE」特設ページ


https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101(https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101)


【店舗情報/開催期間】


■TOWER RECORDS CAFE 渋谷店


公式X：https://x.com/TRC_Shibuya


開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）



■TOWER RECORDS CAFE 名古屋栄スカイル店


公式X：https://x.com/TRC_nagoya


開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）



■TOWER RECORDS CAFE 大阪ステーションシティ店


公式X：https://x.com/TRC_osaka_SC


開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）



■TOWER RECORDS CAFE 福岡店


公式X：https://x.com/TRC_fukuoka


開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）



※前期と後期でコラボカフェ予約特典のデザインが異なります。


※前期と後期でメニューラインナップと特典のデザインが異なります。



【コラボメニュー】


■FOOD（前期）


タコラピーヤライス 1,990円（税込）


美味しさ倍倍ハンバーガー！ 1,990円（税込）



タコラピーヤライス

美味しさ倍倍ハンバーガー！


■FOOD（後期）


おねがいハニーチーズ 1,990円（税込）


かわいいさがしてくれいめん！ 1,990円（税込）



おねがいハニーチーズ

かわいいさがしてくれいめん！


■SWEETS（前期）


やきもちパフェ 1,790円（税込）


紅茶シフォンも応援中♪ 1,790円（税込）



やきもちパフェ

紅茶シフォンも応援中♪


■SWEETS（後期）


ふるっぱーポンポンチ 1,790円（税込）


キス・ミー・パフェシエ！ 1,790円（税込）



ふるっぱーポンポンチ

キス・ミー・パフェシエ！


■SWEETS（通期）


KAWAII LAB.4周年アニバーサリープレート 1,790円（税込）



KAWAII LAB.4周年アニバーサリープレート

■DRINK（通期）


オリジナルデザインカップドリンク 990円（税込）


かれんたんは飲めないいちごミルク 990円（税込）


アイしちゃって溶けちゃう～！！POP ROCK SODA！ 990円（税込）


カフェモカより甘い恋をしたいよ 990円（税込）


れもねーどのまないん解！ 990円（税込）



オリジナルデザインカップドリンク

かれんたんは飲めないいちごミルク


アイしちゃって溶けちゃう～！！POP ROCK SODA！

カフェモカより甘い恋をしたいよ


れもねーどのまないん解！

※前期・後期でメニューラインナップが異なります。※ご注文いただいたメニューがすべて揃うまでにお時間がかかる場合があります。また、調理工程によりご提供の順番が前後する場合もあります。※タワーレコードカフェでは混雑緩和のため、テーブルごとでの一括会計をお願いしております。個別会計はできません。※各メニューのご注文数には上限を設けています。詳しくは特設ページでご確認いただけます。



■TAKEOUT（通期）


ピンクポップコーン 980円（税込）



ピンクポップコーン


【オリジナル特典】


■コラボカフェ予約特典


コラボカフェをご予約のうえ、ご来店された方に予約席数分のミニステッカーセットを差し上げます。



前期ミニステッカー（2枚セット全1種）

後期ミニステッカー（2枚セット全1種）


■メニュー注文特典


コラボメニューのご注文1点ごとに、トレーディングカードをランダムで1枚お渡しします。また、3点セット＜コラボフード1品＋コラボスイーツ1品＋コラボドリンク1品＞をご注文の場合は、お好きなデザインのトレーディングカードを1枚追加でお渡しします。



前期トレーディングカード（全29種）

後期トレーディングカード（全29種）


■テイクアウトメニュー限定特典


テイクアウトメニューのご注文1点ごとにポストカードを1枚お渡しします。



ポストカードカード（通期デザイン全1種）


【コラボグッズ】


FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組それぞれの限定グッズをラインナップ。詳細は、後日コラボカフェ特設ページにて発表します。