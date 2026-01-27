KAWAII LAB.とタワレコのコラボカフェ

タワーレコード株式会社「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS」キーヴィジュアル

タワーレコードは、TOWER RECORDS CAFE 渋谷店、名古屋栄スカイル店、大阪ステーションシティ店、福岡店にて2月5日（木）から開催するコラボカフェ「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS」で提供するメニューを発表します。

KAWAII LAB.は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARの5組が所属する日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するアイドルプロジェクト。TOWER RECORDS CAFEでは、KAWAII LAB.発足4周年とベストアルバムのリリースを記念して、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組とのコラボカフェを開催します。

今回のコラボカフェでは「ふるっぱーポンポンチ」や「美味しさ倍倍ハンバーガー！」など楽曲やグループカラーをイメージしたコラボメニューを、前期と後期で一部内容を入れ変えて展開します。時期によって異なる特別ラインナップのメニューに加え、限定コラボグッズをご用意します。

「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE」特設ページ

https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101(https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101)

【店舗情報/開催期間】

■TOWER RECORDS CAFE 渋谷店

公式X：https://x.com/TRC_Shibuya

開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）

■TOWER RECORDS CAFE 名古屋栄スカイル店

公式X：https://x.com/TRC_nagoya

開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）

■TOWER RECORDS CAFE 大阪ステーションシティ店

公式X：https://x.com/TRC_osaka_SC

開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）

■TOWER RECORDS CAFE 福岡店

公式X：https://x.com/TRC_fukuoka

開催期間：前期2月5日（木）～2月20日（金） 後期 2月21日（土）～3月8日（日）

※前期と後期でコラボカフェ予約特典のデザインが異なります。

※前期と後期でメニューラインナップと特典のデザインが異なります。

【コラボメニュー】

■FOOD（前期）

タコラピーヤライス 1,990円（税込）

美味しさ倍倍ハンバーガー！ 1,990円（税込）

■FOOD（後期）

おねがいハニーチーズ 1,990円（税込）

かわいいさがしてくれいめん！ 1,990円（税込）

■SWEETS（前期）

やきもちパフェ 1,790円（税込）

紅茶シフォンも応援中♪ 1,790円（税込）

■SWEETS（後期）

ふるっぱーポンポンチ 1,790円（税込）

キス・ミー・パフェシエ！ 1,790円（税込）

■SWEETS（通期）

KAWAII LAB.4周年アニバーサリープレート 1,790円（税込）

■DRINK（通期）

オリジナルデザインカップドリンク 990円（税込）

かれんたんは飲めないいちごミルク 990円（税込）

アイしちゃって溶けちゃう～！！POP ROCK SODA！ 990円（税込）

カフェモカより甘い恋をしたいよ 990円（税込）

れもねーどのまないん解！ 990円（税込）

※前期・後期でメニューラインナップが異なります。※ご注文いただいたメニューがすべて揃うまでにお時間がかかる場合があります。また、調理工程によりご提供の順番が前後する場合もあります。※タワーレコードカフェでは混雑緩和のため、テーブルごとでの一括会計をお願いしております。個別会計はできません。※各メニューのご注文数には上限を設けています。詳しくは特設ページでご確認いただけます。

■TAKEOUT（通期）

ピンクポップコーン 980円（税込）

【オリジナル特典】

■コラボカフェ予約特典

コラボカフェをご予約のうえ、ご来店された方に予約席数分のミニステッカーセットを差し上げます。

■メニュー注文特典

コラボメニューのご注文1点ごとに、トレーディングカードをランダムで1枚お渡しします。また、3点セット＜コラボフード1品＋コラボスイーツ1品＋コラボドリンク1品＞をご注文の場合は、お好きなデザインのトレーディングカードを1枚追加でお渡しします。

■テイクアウトメニュー限定特典

テイクアウトメニューのご注文1点ごとにポストカードを1枚お渡しします。

【コラボグッズ】

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組それぞれの限定グッズをラインナップ。詳細は、後日コラボカフェ特設ページにて発表します。