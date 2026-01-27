データ基盤を自律的に「AI Ready」な状態へ変革するコンテキスト管理エンジン「ContextFabric Hub」を試験提供開始

AIが「文脈」で答える時代へ

株式会社Iroribi

株式会社Iroribi（本社：東京都新宿区西新宿３丁目２-９新宿ワシントンホテルビル本館2F、代表取締役：下山輝昌）は、データ基盤と社内の背景知識（ビジネス文脈）を生成AIの力で自動的に紐づけ、高度な意思決定を支援するプラットフォーム「ContextFabric Hub」を試験的に提供を開始します。

従来の生成AI活用では、データベースから情報を引き出すために専門的な指示が必要でしたが、本プロダクトはAI自らがメタデータを生成し、メタデータ管理ツールやグラフ技術を用いたRAGへとシームレスに流し込むことで「数値と意味の融合」を実現。これにより、ユーザーは具体的なテーブル名を指定することなく、抽象的な経営課題を投げかけるだけで、AIが社内データを縦横無尽に探索し、根拠のあるインサイトを提示する環境が整います。これによって、高度な専門知識を必要とせず、自立的なビジネス課題解決を実現します。

解決する課題：データはあるが「答え」に辿り着けない。

データとAIの力を最大限に引き出すことへの期待は高まる一方、現実にはその恩恵を享受するためのいくつもの障壁が存在しており、弊社がお客様とのプロジェクトに着手する際、次のような声をいただくことが多々ありました。

既存の生成AIを使用したが、

- 浅い回答ばかりで高度なビジネス課題の分析には使えなかったり、根拠の不明確な回答に振り回されてしまった。- 「どのテーブルを見るべきか」といった専門的な指示出しが難しく、結局エンジニアや分析担当者に頼らざるを得なかった。- もっともらしい回答は返ってくるものの、社内の数値データに基づいた正確な裏付けがなく、経営判断の材料としては不十分だった。

これらのデータ活用の壁を、「ContextFabric Hub」は根本から解決へと導きます。

Before

専門知識の壁：「売上の減少原因を調べて」とAIに頼んでも、AIは「どのテーブルの、どの項目を見ればいいか」を人間から具体的に指示されないと動けない。

情報の分断：数値データと背景情報がバラバラに存在するため、数値の変化に対する「理由」を人間が探す必要がある。

信頼性の欠如：AIが適当なデータを参照し回答を生成する、ハルシネーションが少なくない。

After

言葉の理解：AIがビジネス用語を理解することで適切なデータを自ら選択し、専門知識なしで高度な分析が可能。

数字と文章の統合：「売上が10%減少した」という数値データに対し、同時期の「トラブル報告書」などの非構造化データを自動で統合。

高品質な回答：AIがデータの品質を自動検知し、常に「鮮度の高い、正しいデータ」のみを参照することで高品質な回答を行う。

「ContextFabric Hub」の4つの機能

1. セマンティック・アナリティクス・エンジン

ビジネス用語やビジネス文脈とデータベースの複雑な構造を自動でマッピング。曖昧な指示を正確な分析命令へと変換。



2. GraphRAG（数値と文書の統合）

「何が起きたか」と「なぜ起きたか」をグラフ構造で連結。点と点の情報を線で結び、深いインサイトを導出。



3. MCP対応インターフェース

Anthropic社提唱の規格「MCP」に対応。ChatGPTやClaudeなどの主要AIが、企業のコンテキストを即座に参照できる外部脳として機能。



4. AI DataOps（自動品質管理）

データベースのメタデータをAIが自動付与し、データ品質を管理。常に「AIが迷わない、汚れていないデータ環境」を維持。

導入メリット：組織の意思決定はどう変わるか？

経営・営業部門：「昨対比で売上が落ちている原因は？」に対し、製品別の実績と、現場の活動報告書を統合した分析結果を数秒で入手。会議の準備時間が激減。

DX推進部門：社内規定や技術文書といった「確かな根拠」に基づいたAI活用を全社へ安全に展開。

情報システム部門：AIが自らデータの意味を理解するため、これまで手動で行っていた膨大なマッピング作業やドキュメント作成作業を削減。

今後の展望

株式会社Iroribiは、AI自身がデータ基盤を最適化し続ける「自律型データ・オペレーション」を実現し、生成AIによるデータ分析の民主化に貢献します。まずは試行導入プログラムを通じて、実務における意思決定のスピードアップを強力に支援してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社Iroribi

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿３-２-９新宿ワシントンホテルビル本館２F

設立：2021年2月1日

代表取締役：下山輝昌

事業内容：

デジタルテクノロジー活用における企画/コンサルティングおよびエンジニアリング

HP：https://iroribi.com/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社Iroribi

メールアドレス：info@iroribi.com