京都・大山崎「Relish」からはじまる、学びと道具とマルシェのある日常

Relish

京都・大山崎の玄関口にたたずむ「Relish（レリッシュ）」は、築約60年の平屋をリノベーションした空間で、料理教室を中心に暮らしにまつわる教室や雑貨を提案しています。

「毎日のごはんを、ちょっと楽しく」を合言葉に、学びと道具を通して、心地よい日々のヒントをお届けしています。

広い庭のある築約60年の平屋をリノベーションしました

教室の台所から始まる日常の工夫

窓からのうつろう季節を眺めながら学ぶことのできるアトリエ

Relishの中心にあるのは、主宰・森かおるによる料理教室。

定期講座「旬の食卓レッスン」や、4月・8月・12月に開催する季節のワンディレッスンを通して、お出汁のひき方、野菜の扱い方、日々のごはん作りの楽しさをお伝えしています。

そのほかにも、暮らしにまつわる様々な教室が開講中。

中国・台湾茶、パン作り、本漆金継ぎ、ソーイング、ヘルマンハープ、さをり織りなど、ジャンルを超えた「台所の外側の学び」も多くの方に支持されています。

定期講座「旬の食卓レッスン」は最大12名様まで受講可能です講師・森かおる季節のしつらえと一緒に楽しむ、中国・台湾茶教室

教室のお申し込みについて

すべての教室は、Relishのホームページにて毎月1日に最新情報を公開。

お申し込みはその日の夜8時から一斉にスタートします。

オンライン決済にも対応しており、スマートフォンからでも簡単・スムーズにお申し込みいただけます。

イベントやマーケットなどの開催予定や姉妹店Relish食堂の情報もホームページでまとめてご覧いただけますので、ぜひ毎月チェックしてみてください。

長く使える、良質な道具を雑貨店で

使い勝手はもちろん、大事に使いたい道具たちが並びます

料理教室で実際に使っている調理道具や器具の中から、「これは本当におすすめしたい」と思えるものを厳選して販売しています。

道具選びの基準は「見た目」より「使いやすさ」。手に取ったときの心地よさや、台所仕事がちょっと楽になる感覚を大切にしています。

ちょっと気分のあがる、シンプルなアクセサリーは高知の作家さんのもの

また、暮らしにやさしく彩りを添える作家ものの器やアクセサリー、手作りの服や布小物なども取り扱っています。

教室に通う方はもちろん、ふらりと立ち寄る地域の方にも親しまれています。

日本でつくられている、一生ものの道具たち

畳の上で、作品とじっくり向き合える「RelishGALLERY」

6畳の畳敷きの部屋を活かした「RelishGALLERY」は、靴を脱いで上がり、作家さんとじっくり話しながら作品と向き合える場所。

これまで器や洋服、アンティークなど幅広い展示が行われてきました。畳という空間のもつ“寄り添う力”のおかげか、「なんだか落ち着くね」と言っていただくことも多く、作品と人とが自然につながるギャラリーです。

訪れた人の記憶に残る、そんな空間を目指しています。

ご自身の展示をお考えの方も、お気軽にお問合せください。

芸術の集う山崎らしく、スリップウェアなどの民藝作品の展示も

庭で育てる、つながりの場づくり

年に2回開催の「Relishの庭市場」の様子

Relishのもうひとつの特徴は、広い庭を活かしたマーケットイベント。

毎週土曜日に開催している「山崎ビオマルシェ」では、近郊の生産者による野菜やコーヒー・焼菓子などが並びます。

年に2回（5月・10月）開催する「Relishの庭市場」は、各地の作家さんが集う賑やかな市。

そのほか、クリスマスマーケット(2025年12月）やパン＆スイーツに特化した企画(2026年3月29日）など、季節ごとのイベントも不定期で開催しています。

また、JR山崎駅近くの広場では「天王山ファーム＆フードマーケット」を年2回開催。

こちらは「食」に特化した地域型マルシェとして、多くの来場者でにぎわっています。

マルシェの案内はinstagramやホームページでご案内しています。

地域とつながる、暮らしを楽しむきっかけに

「料理を習う」「道具を選ぶ」「週末を楽しむ」。

どれも日々の暮らしの延長線上にあること。

Relishでは、そうした日常の中のちょっとした選択が、心地よくなるような体験になればという思いで、活動を続けています。

忙しい日々の中でも、自分らしいリズムを見つけるきっかけを探しに、ぜひ足を運んでみてください。

アクセス情報

Relishがある大山崎町は、JR京都駅から約15分、大阪駅からも約25分とアクセスも良好。

阪急大山崎駅のご利用も便利です。

大阪と京都のちょうど中間に位置し、自然とまちのバランスが心地よい場所です。

店舗情報

店名：Relish（レリッシュ）所在地：京都府乙訓郡大山崎町大山崎竜光49番地

最寄駅：JR「山崎駅」より徒歩1分／阪急「大山崎駅」より徒歩1分

営業時間：10:30～17:00（土曜のみ 9:00～17:00）

定休日：月曜（祝日の場合は営業、翌火曜休）

Instagram：@relish_kyoto(メインアカウント）

＠relish.kyoto(教室アカウント）

＠relish_gardensmarket(マーケットアカウント）

Web：https://relish-style.com