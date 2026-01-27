ころん(すとぷり)、シンガーソングライター宮川大聖提供の楽曲『HORIZON』MV公開！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」メンバー「ころん」の楽曲『HORIZON』のMusicVideoをYouTube公式チャンネルで、2026年1月27日(火)に公開したことをお知らせいたします。

『HORIZON』は、シンガーソングライターの宮川大聖が提供した楽曲です。

2026年1月3日(土)・4日(日)に開催されたころんのワンマンライブ『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』にて、「ころん」と「宮川大聖」による歌唱が披露され、大きな反響を呼びました。出身地・埼玉で迎えた凱旋公演という特別な舞台で披露された本楽曲は、会場全体を包み込むような一体感を生み、ライブを象徴する印象的なシーンのひとつとなりました。

この度公開されたMVでは、楽曲が持つ“地平線(HORIZON)”をモチーフに、これから先へ進んでいく意志や希望を感じさせるビジュアル表現とともに、楽曲の世界観をより深く味わえる内容となっています。

なお、本楽曲は、2025年12月にリリースされたころんの2ndフルアルバム『空色エンドロール』にも収録されています。

【MV】HORIZON / ころん

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oJ_MTMvOlaA ]

YouTube：https://youtu.be/oJ_MTMvOlaA(https://youtu.be/oJ_MTMvOlaA)

Vocal：ころん

Lyric/Music：宮川大聖

Arrangement：有感覚 / Mao Yamamoto

Recording Director：新田雄一(Gold Beats Factory)

Sound Direction：Gold Beats Factory

Illust：黎(クロイ)

Movie：あれと

■ころん Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。水色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は158万人、TikTok フォロワー92.1万人、各SNSの合計フォロワー数654万人にのぼる。(2026年1月現在)

ハイテンションゲーム実況者として知られ、X発表の「世界で話題になったゲーム関連の人物」では、21年、22年の上半期に二年連続で1位を獲得。ガサガサボイスの地声と天然水と言われる透き通った歌声のギャップが魅力で、初のフルアルバム「アスター」は、初週に9.4万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキング2021年2月2日付で初登場1位を獲得。2025年4月に自身初の冠ラジオ番組がスタート。同年12月には2ndフルアルバム『空色エンドロール』をリリース予定。2026 年1 月にさいたまスーパーアリーナでワンマンライブ2DAYS を開催。

ころん(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@colon56n_stpr

公式X：https://x.com/colon56n

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@colon56n_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/colon56n

公式LINE：https://page.line.me/208hffhq

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/