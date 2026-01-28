¡Ö¥Ç¥³¥«¥Ä¡ÊÃ¦ÃºÁÇ·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡×2026Ç¯1·î³«ºÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¥¨¥³»ö¶È½ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢BtoB/BtoCÊÌ¡¦Ã¦ÃºÁÇÁÊµá¤Î»É¤µ¤ë¸À¤¤²ó¤·¤ò¸ø³«
Åö¼Ò¤ÏÊ¡²¬¸©¤Î¡Ö¥¨¥³»ö¶È½ê¡×ÅÐÏ¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¦¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¤Ê¤É´Ä¶ÇÛÎ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¡¦½¸µÒ»Ù±ç¤Î¼ÂÌ³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÅÁ¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤ËËÝÌõ¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥³¥«¥Ä¡ÊÃ¦ÃºÁÇ·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡×³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ðÃÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁì²°ÃÏ¶è6Ä®Åù¤È¶¨»¿´ë¶È¤¬¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¼ÖÎ¾Å¸¼¨¡¢¥Þ¥ë¥·¥§Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¹ÔÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ç¥³³è¡¿¥Ç¥³¥«¥Ä¡×¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡ÊDecarbonization¡Ë¤È¥¨¥³¡ÊEco¡Ë¤ò´Þ¤à¥Ç¥³¤È³èÆ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¹ñÌ±±¿Æ°¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¡×¤¬½¸µÒ¤Ë¸ú¤¯¤Î¤«
Ã¦ÃºÁÇ¤ÏÍýÇ°¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÜµÒ¤äµá¿¦¼Ô¤¬ËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ê°Â¿´¡¢¥³¥¹¥È¡¢ÉÊ¼Á¡¢·ÑÂ³À¡Ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¡ÊÆ©ÌÀÀ¡¢»ÑÀª¡¢»ö¸Î¡¦±ê¾å¥ê¥¹¥¯¡Ë°ì½ï¤ËÆ¯¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¡Ê¸Ø¤ê¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍø¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡ÖÅÁ¤ï¤ë°ì¸À¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢BtoB/BtoC¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë»É¤µ¤ë¸À¤¤²ó¤·¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤¹¤ë¡ÖBtoB/BtoCÊÌ¡¦Ã¦ÃºÁÇÁÊµá¥Õ¥ìー¥º½¸¡×
BtoB¸þ¤±¡Ê¼è°úÀè¤¬É¾²Á¤·¤ä¤¹¤¤¸À¤¤²ó¤·¡Ë¡Ö¥³¥¹¥È¤ÈÉÊ¼Á¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢¥à¥À¤ò¸º¤é¤¹±¿ÍÑ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡ÊµÏ¿¡Ë¤È²þÁ±¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ç¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ´Ã£¡¦ÊªÎ®¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥à¥ê¤Î¤Ê¤¤¾Ê¥¨¥Í¤òÉ¸½à²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸¤ò¹Êó¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤ÎKPI¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢Äó°Æ½ñ¡¦Ç¼ÉÊÊª¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¥»¥Ã¥È¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×BtoC¸þ¤±¡ÊÀ¸³è¼Ô¤¬¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¤ä¤¹¤¤¸À¤¤²ó¤·¡Ë¡Ö¥à¥À¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò²Á³Ê¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦Â³¤±¤ä¤¹¤µ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÇã¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÆü¾ï¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¥¨¥³¥í¤ò¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡¦¿©ÉÊ¥í¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¹ÔÆ°¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡×
¥¨¥³»ö¶È½ê¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢º£¸å¤Î»Ù±çÊý¿Ë
¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÏÊ¡²¬¸©¤Î¡Ö¥¨¥³»ö¶È½ê¡×ÅÐÏ¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦¾Ê»ñ¸»¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹Åù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö½¸µÒ¡¦ºÎÍÑ¡¦¿®Íê¡×¤ØÊÑ´¹¤¹¤ëÀß·×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¥µ¥¤¥È¡¿ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤ÎÃ¦ÃºÁÇÉ½¸½¤Î¸«Ä¾¤·±Ä¶È»ñÎÁ¡¦Äó°Æ½ñ¤Ç¤Î¿®Íê¥á¥Ã¥»ー¥¸²½¡¢SNS¡¦¹¹ð¡¦LP¤Ç¤Î»É¤µ¤ë¸À¤¤²ó¤·Àß·×¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤Ç»È¤¨¤ë·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤Ï¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¼«¸ÊËþÂ¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤òÍýÇ°¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥³¥«¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤ëº£¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢½¸µÒ¤ÈºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈ¯¿®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À5ÃúÌÜ5ÈÖ13¹æÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸¶ ¹ÀÇ·½õÀßÎ©¡§2019Ç¯»ö¶ÈÆâÍÆ¡§BtoB¡¦BtoC´ë¶È¸þ¤±¤Î½¸µÒ¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±çWeb¹¹ð±¿ÍÑ¡ÊGoogle¹¹ð¡¿Yahoo!¹¹ð¡¿Meta¹¹ð¡¿TikTok¹¹ð ¤Û¤«¡ËD2C¡¦EC¤ÎLTVºÇÂç²½»Ù±ç¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥ê¥ó¥°»Ù±ç¡ÊSNS±¿ÍÑ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀß·×¡Ë