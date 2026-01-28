株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するセレクウォッチトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、スウェーデン発「CORNICHE（コーニッシュ）」から、ブランド初のレクタングルケースを採用した最新モデル 「Visionnaire（ヴィジョネア）」を４型発売。コーニッシュの持つクラシックなミニマリズムを継承しつつ、ケースフォルム・文字盤・ディテールのすべてを再構築。新世代のドレスウォッチとして誕生。

▶デザインの進化

「Visionnaire」は、ブランド初となるレクタングルケースを採用した意欲作。ケースサイズは24mm×39.5mm、厚さ7.4mmと、洗練されたスリムなプロポーションを実現。シャープなエッジと滑らかな面構成を併せ持つケースは、ポリッシュ仕上げによって一層上品な印象に。手首に自然に沿うフォルムは、ジェンダーレスに楽しめる端正な佇まいを演出。

「Visionnaire Aventurine」は、深いブルーのアベンチュリンガラス文字盤を採用。星空を思わせる微細な煌めきが、角度によって豊かな表情を見せ、静かで奥行きのある存在感を放ちます。針とインデックスにはBGW9ルミナスを採用し、夜間でも高い視認性を確保している。

「Visionnaire RoseGold Sand」は、温かみのあるサンドブラスト仕上げのローズゴールドPVDケースを採用。柔らかく質感のあるトーンが、レクタングルケースのシャープな輪郭に上品なコントラストを生み出す。文字盤には穏やかなアイボリー調のサンドダイヤルを組み合わせ、ミニマルなデザインの中で素材本来の美しさを引き立てている。ストラップには、日本の高品質テキスタイル「富士金梅」を採用したコットン×帆布素材を使用。コットンの柔らかさと帆布の耐久性を兼ね備え、心地よい装着感と長く使える実用性を両立している。

そして、「Visionnaire on Bracelet」は、イエローゴールド/シルバーのブレスレットモデル2型が登場。7連構造のステンレススチールブレスレットは、ケースと一体感のあるデザインで、レクタングルケースの端正なフォルムをよりモダンに際立たせている。イエローゴールドは華やかでジュエリーライクな印象を、シルバーはミニマルで洗練された表情を演出し、それぞれ異なる魅力を楽しめるデザインとして提案。

▶機能性の刷新

風防には反射防止コーティングを施したサファイアクリスタルを採用し、耐傷性と高い視認性を両立。ムーブメントには信頼性の高いMIYOTA製クォーツを搭載し、薄型ケースとの高い相性を発揮。各モデルのデザインに合わせたストラップおよびブレスレットを組み合わせ、装着感と実用性を追求。ブレスレットモデルでは金属ならではの安定感と耐久性を備え、オン・オフを問わず幅広いシーンに対応する。全モデルとも5気圧防水を備え、日常使いに適した実用性を確保している。

▶発売日

2026年１月31日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道およびコーニッシュ取り扱い店舗で先行発売後、2月2日（月）より、エイチエムエスウォッチストア 公式オンラインストアにて発売開始する。

Visionnaire - Aventurine

商品詳細ケース ： 316Lステンレススチール ケースサイズ ： 39.5mm×24mm厚み : 7.4mm ラグ幅 : 18mm風防 ： サファイアガラス/反射・指紋防止コーティング 防水 ： 5ATM バンド : 艶あり型押しレザー文字盤 : アベンチュリン蓄光塗料 : SuperLuminova BGW9 ムーブメント ： 日本製クオーツ（MIYOTA）

Visionnaire - Rose Gold Sand

商品詳細ケース ： 316Lステンレススチール ケースサイズ ： 39.5mm×24mm厚み : 7.4mm ラグ幅 : 18mm風防 ： サファイアガラス/反射・指紋防止コーティング 防水 ： 5ATM バンド : 日本製帆布（富士金梅）蓄光塗料 : SuperLuminova BGW9 ムーブメント ： 日本製クオーツ（MIYOTA）

Visionnaire - Yellow Gold on Bracelet

商品詳細ケース ： 316Lステンレススチール ケースサイズ ： 39.5mm×24mm 厚み : 7.4mm風防 ： サファイアガラス/反射・指紋防止コーティング 防水 ： 5ATM ラグ幅 : 18mm バンド : ステンレススチール/ゴールドPVD蓄光塗料 : SuperLuminova BGW9 ムーブメント ： 日本製クオーツ（MIYOTA）

Visionnaire - Silver on Bracelet

商品詳細ケース ： 316Lステンレススチール ケースサイズ ： 39.5mm×24mm 厚み : 7.4mm風防 ： サファイアガラス/反射・指紋防止コーティング 防水 ： 5ATM ラグ幅 : 18mm バンド : ステンレススチール蓄光塗料 : SuperLuminova BGW9 ムーブメント ： 日本製クオーツ（MIYOTA）

▼ 販売店舗H°M’S” WatchStore 表参道H°M’S” WatchStore 横浜ジョイナスBeyondCool キャッスルBeyondCool 名鉄百貨店HIBASICHYBRID STYLEmint timeH°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )▼ お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321