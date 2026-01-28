新たなプライバシー機能 近日公開

～ 日常の大切な瞬間を守る、プライバシーの最前線 ～

サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）はまもなく、外出先など、どこにいても「のぞき見」から守るスマートフォンの新たなプライバシー保護機能を発表します。





スマートフォンは今や個人の情報や日常が詰まった最もプライベートな空間です。一方でバスやエレベーター、行列の待ち時間といったパブリックな場所で利用されています。こうした日常のさまざまな場面で、本来守られるべきプライバシーは周囲の目にさらされています。デバイスが個人の習慣や嗜好に合わせて最適化され、利便性が高まる一方で、プライバシー保護への懸念も一層高まりつつある時代です。

そこでSamsungは、どこにいても「のぞき見」から守るスマートフォンの新たなプライバシー保護機能を発表し、混雑した通勤電車でも周囲の視線を気にすることなく、安心してメッセージの確認やパスワードの入力ができる環境をご提供します。

■長年にわたり築き上げられた、柔軟なプライバシー保護機能

すべての人が常にプライバシー保護を必要としているわけではありません。今回新たに導入するこのプライバシー保護機能は、一人ひとりに最適な設定を選択できる柔軟性を提供します。まもなく登場する本機能は特定のアプリを使用する際やスマートフォンのより機密性の高い操作を行う場面など、状況に応じて保護レベルを高めるようカスタマイズでき、他者から見える情報を制御できます。

さらに、通知のポップアップを保護対象として選ぶことも可能です。これにより、のぞき見防止設定を画面全体だけでなく、通知ポップアップのみにカスタマイズすることも可能な設計になっています。

この機能の実現には、5年以上にわたる開発、検証そして改良の積み重ねがありました。Samsungは人々がどのようにスマートフォンを使い、何を「プライベート」と感じるのか、そして日常の中でセキュリティがどのようにあるべきかを徹底的に研究してまいりました。その成果としてついに誕生したのが、ユーザーの操作や利用の妨げになることなくプライバシー保護を実現するハードウェアとソフトウェアを融合させた最新技術です。

■モバイルプライバシーの新たなスタンダード

本機能はユーザーの安全を守るために設計したSamsung Galaxyの革命的な技術力の最新作です。強固なセキュリティなくして、真のプライバシーは成立しません。Samsung Knoxは10年以上にわたりKnox Vaultのような専用セキュリティハードウェアから、Knox Matrixに代表されるエコシステムの防御基盤に至るまで、Samsung Galaxyデバイスを支える多層的なセキュリティを構築してきました。今回の新たなプライバシー保護機能はこれまでのセキュリティの取り組みを基盤に、ピクセル単位でプライバシーを守る新次元のスタンダードを実現します。

「目に見えるプライバシー」と「実感できるセキュリティ」。

その両方を実現するこの新機能がまもなくSamsung Galaxyから登場します。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。