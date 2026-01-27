AI時代、日本企業が世界最強になる条件とは？
― 三菱マテリアルCIOが語る、AI活用時代のマインドセット ―
AI導入が進む一方で、なぜ成果を出せる企業と、そうでない企業が生まれるのか。
その差は、技術やツールではなく、AIと向き合う「考え方」にあるのではないか。
Workatoは、AI活用時代に求められるマインドセット変革を探る新ポッドキャストを開始し、第1回エピソードを公開しました。
業界をリードするエージェンティック・オーケストレーション・自動化プラットフォームを提供するWorkato Inc.（本社：米国カリフォルニア州パロアルト、以下、Workato）の日本法人であるWorkato株式会社（所在地：東京都千代田区、以下、Workato Japan、執行役員社長 Allan Teng）は、Field CTO 鈴木浩之による新ポッドキャストシリーズ「AI時代のマインドセット ― AIワーカーと共に創る未来戦略 ―」を開始し、あわせてエピソード1を公開したことをお知らせします。
本ポッドキャストは、AI活用を推進する CDO／CIO／CAIO といったリーダーをゲストに迎え、
AI時代において企業が持続的に競争力を高めるために、どのような戦略とマインドセットでAIと向き合うべきかを探る、対談型のThought Leadershipコンテンツです。
ポッドキャスト開始の背景
AI技術の進化により、日本企業においてもAI導入は急速に進んでいます。
一方で、以下のような課題を抱える企業は少なくありません。
- AI投資は行っているが、十分な成果につながらない
- 最新ツールを導入しても、現場で使いこなされない
- 人とAIの役割分担が曖昧なまま活用が進まない
鈴木は、こうした状況の背景には、
「AIをどう使うか」以前に、「AIとどう向き合うか」という思考の前提が整理されていないことがあると考えています。
本ポッドキャストでは、技術論や製品論にフォーカスするのではなく、
経営・IT・現場をつなぐ視点から、AI時代の意思決定や組織変革の本質に迫ります。
エピソード1：AI時代、日本企業が世界最強になる条件とは？
シリーズ初回となるエピソード1では、
日経クロステックが選ぶ「CIO/CDOオブ・ザ・イヤー2025」大賞を受賞した
三菱マテリアル株式会社 執行役員 CDO／CIO 板野則弘氏をゲストに迎え、
「AI時代、日本企業が世界最強になる条件とは？」
というテーマのもと、AI活用時代におけるマインドセットと「人×AI」の在り方について語り合いました。
対談では、以下のような論点が、実際の取り組みや意思決定を交えながら議論されています。
- AIを単なる効率化ツールとして捉えることの限界
- 人とAIを対立軸で考えないための視点
- 日本企業が持つ強みを、AI時代にどう活かすべきか
- AI活用を成功に導くために、CxOが果たすべき役割
特に、AIを「人の代替」ではなく、
「AIワーカー」として人と協働させるという考え方は、
日本企業が競争力を高める上での重要な示唆として提示されています。
忙しいビジネスリーダーのためのポッドキャスト設計
本コンテンツはポッドキャスト形式のため、
動画を視聴しなくても内容を把握できる設計となっています。
移動中や業務の合間など、スキマ時間でのインプットにも適しています。
ポッドキャスト概要
番組名
AI時代のマインドセット ― AIワーカーと共に創る未来戦略 ―
ホスト
Workato株式会社
Field CTO
鈴木 浩之
【エピソード1】
ゲスト
三菱マテリアル株式会社
執行役員 CDO／CIO
板野 則弘 氏
エピソードタイトル
AI時代、日本企業が世界最強になる条件とは？
― 三菱マテリアルCIOが語る、AI活用時代のマインドセット ―
視聴URL
https://youtu.be/4_VQQiJiqKs?si=PqJIjQCFUDo2rOvU(https://youtu.be/4_VQQiJiqKs?si=PqJIjQCFUDo2rOvU)
今後の展開
本シリーズでは今後も、AI活用の最前線で意思決定を行う CIO／CDO／CAIO との対談を通じて、
AI時代における戦略立案とマインドセット変革のヒントを発信していく予定です。
Workatoは、本ポッドキャストを通じて、
AIと人が共に価値を創出する未来に向けた知見を社会に提供してまいります。
Workatoについて
Workatoは、テクノロジーの複雑さをビジネスチャンスへと転換します。リーディング・エージェンティック・オーケストレーション企業として、Workatoは企業のデータ、プロセス、アプリケーション、そしてエクスペリエンスをも連携・統合し、ビジネスの成長を支援します。AI主導のプラットフォームは、複雑なワークフローをリアルタイムで操作し、効率性と俊敏性を向上させます。12,000社以上のグローバル顧客から信頼されているWorkatoは、あらゆる規模の組織が新たな価値を創造し、今日の急速に変化する世界においてリーダーシップを発揮できるよう支援します。Workatoがあらゆる規模の企業のビジネス成長をどのように支援しているかについては、workato.com/ja-JP をご覧ください。
