株式会社QUICKと株式会社ペイロールは、賃金指標「QPI」の12月確報値に基づき、2026年1月26日に公表された最新の消費者物価指数（CPI）を反映した更新情報を発表しました。

12月の可処分所得QPIは+2.41%となりました。当初、物価高の継続により実質的な手取りはマイナス圏が続くと予測されていましたが、12月CPI（総合）が+2.1%に鈍化したことを受け、実質手取りは+0.31ポイントとプラス圏へ浮上しました。物価の落ち着きが、賃上げによる手取りの「実質増」を後押しする形となりました。

所定内給与QPIは+3.27%と高い伸びを維持しており、最新の物価上昇率を1.17ポイント上回りました。ベースアップによる賃上げの効果が、実質的な給与増として着実に現れ始めています。

※詳細はQPI月次レポート2025年12月版をご参照ください。

https://corporate.quick.co.jp/wp-content/uploads/qpi_monthlyreport_202512_v2.pdf

数値は四捨五入済みのため、前月からの差が記載されている数値の差と一致しない場合があります。

2026年1月度データの速報値の公開は2026年2月10日（火）、確報値の公開は2026年2月16日（月）を予定しています。

年末調整の結果を用いたQPIの算出結果を特集として公表することを予定しています（公表日未定）。

【QUICKとは】

日本経済新聞社グループの金融・経済情報サービス会社。金融業界をはじめ、事業会社、官公庁、地方自治体、個人投資家の方々の大切な意思決定をサポートするため、公正・中立な立場から、時代を先取りするサービスを提供しています。

https://corporate.quick.co.jp/

