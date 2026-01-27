台湾発言に手を緩めない習近平と静観するトランプ。激動の東アジアを生き抜く日本の戦略とは。『高市vs中国』ニューズウィーク日本版2/3号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/2/3号（1/27発売）

【編集長から】

衆院が解散し、総選挙が公示されました。2月8日投開票の今回の選挙の大きな争点の1つが、中国との関わり方です。高市首相の台湾発言で一気に日中関係は冷え込みました。そもそもあの答弁はすべきだったのか。「隣の大国」である中国と日本はどう付き合うべきなのか。これまで世界が曖昧にしてきた中国との向き合い方を、高市首相はある意味（生真面目に）日本国民に問い掛けた、とも言えます。2月3日発売号の特集「高市vs中国」は、日・米・香港ほか世界の有識者が寄せてくれた論考を基に、両国関係のあるべき姿について考えます。（長岡）

●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@newsweek_japan(https://www.youtube.com/@newsweek_japan)

●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

https://www.newsweekjapan.jp/magazine/(https://www.newsweekjapan.jp/magazine/)

●アマゾンで試し読みはこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVLNL94F/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVLNL94F/)

●定期購読でバックナンバー読み放題！

2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。

https://bit.ly/49KVgGM(https://bit.ly/49KVgGM)

【Special Report】 高市vs中国

台湾発言に手を緩めない習近平と静観のトランプ

激動の東アジアを生き抜く日本の戦略とは

外交｜高市早苗は中国に妥協すべきか？

安全保障｜中ロに包囲される日本の選択肢は

戦略｜「三重冷戦」を生き残る術

経済安保｜威圧を強める中国、脱中国を進める日米

沖縄｜中国がちらつかせる「琉球カード」の真意

ニューズウィーク日本版 2026/2/3号 特集

トランプが欧州を目覚めさせた

ダボス会議｜グリーンランド問題で米欧同盟は屈辱的な関係に

Amazonギフトカードが当たる

ニューズウィーク日本版読者アンケート実施中! ※詳しくは71ページをご覧ください

【Periscope】

PAKISTAN｜パキスタン戦闘機JF17は引く手あまた

RUSSIA｜プーチンがガザの平和構築に貢献する？！

CHINA｜中国で大規模な金鉱脈の発見が相次ぐ

UNITED STATES｜ホワイトハウス東棟の大改築に「待った！」

【Commentary】

日韓関係｜高市・李の「蜜月」はいつまで続く？──木村幹

人口｜もう中国の少子化は止まらない──易富賢

米政治｜トランプが望む「ピース」とは──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

「反逆のアーティスト」艾未未の正体──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

高市首相、解散の真の狙いは？──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

娘の歯の黄ばみを指摘するべき？

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

大評判作が感じさせるアメリカの「反復力」──森達也

【World Affairs】

分析｜グリーンランドの強引な併合案は実現性ゼロ

中東｜イラン神権体制はそれでも揺るがず

ロシア｜アフリカ人兵士は使い捨て

アジア｜ネパールもクマ被害に困惑中

【Features】

ルポ｜「移民狩り」と戦う市民たちのリアル

【Life/Style】

Drama｜ケイト・ウィンスレットは新ステージで強く輝く

Drama｜子役から大人の俳優兼ディレクターへ

Movies｜『ズートピア2』の大ヒットの秘密は？

Psychology｜「ゴースティング」の深層心理を探ったら

Health｜そのコンタクト、着けるな危険

Food｜ファストフードのプラスチック汚染リスク

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/2/3号『高市vs中国』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@newsweek_japan(https://www.youtube.com/@newsweek_japan)

●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

https://www.newsweekjapan.jp/magazine/(https://www.newsweekjapan.jp/magazine/)

●アマゾンで試し読みはこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVLNL94F/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVLNL94F/)

●定期購読でバックナンバー読み放題！

2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。

https://bit.ly/49KVgGM(https://bit.ly/49KVgGM)