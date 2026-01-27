フリーターの約85%が、自身の経済的な状況を含めた生活全般に不満を感じている！株式会社ヒューマニックが「物価高騰下におけるフリーターのライフハック実態調査」を実施！

株式会社ヒューマニック

株式会社ヒューマニック（本社：東京都新宿区、代表取締役：清水 良）が運営する「リゾバ.com」は、フリーター（20代～40代の男女）を対象に「物価高騰下におけるフリーターのライフハック実態調査」を実施しました。この調査から、フリーターが抱える経済的な不安や生活への不満、物価高騰に対応するための節約術や働き方の工夫などが明らかになりました。

＜背景＞

長引く物価高騰は、いまや日本社会全体の「関心事」であり、特に収入が不安定になりがちな層にとっては、日々の生活を直撃する深刻な問題となっています。同時に、働き方の多様化が進む現代において、フリーターを選ぶ人は一定程度存在しており、彼らの経済状況は社会的な注目を集めています。収入が不安定になりがちなフリーターの方々が、この厳しい経済状況下でどのような工夫を凝らし、日々の生活を維持しているのか、その実態は明らかになっていません。そこで、「リゾバ.com」は、フリーターの方を対象に「物価高騰下におけるフリーターのライフハック実態調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・フリーターの約4人に3人が、物価高騰を受けて経済的な不安が増大したと感じている

・物価高騰の影響を特に感じている費用項目は「食費」

・フリーターの約85%が、自身の経済的な状況を含めた生活全般に不満を感じている

・物価高騰に対応するため実践している節約術は、1位「コンビニでの購入を控え、スーパーを利用する」、2位「スーパーの見切り品の時間帯を狙って買い物をする」、3位「自炊を増やす」

・フリーターの約5人に1人が、物価高騰に対応するための働き方の工夫として、「スキマバイトや単発バイト」を行っている

＜調査概要＞

調査期間：2026年1月9日～1月13日

調査方法：インターネット調査

調査対象：フリーター（20代～40代の男女）

調査人数：342名

モニター提供元：RCリサーチデータ

フリーターの約4人に3人が、物価高騰を受けて経済的な不安が増大したと感じている

まず、「物価高騰を受けて、あなたの経済的な不安はどのように変化したか」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや増大した」で40.1%、2位が「非常に増大した」で34.8%、3位が「変化はない」で21.0%という結果になりました。1位と2位の回答を合計すると回答率74.9%となり、この結果から、フリーターの約4人に3人が物価高騰を受けて経済的な不安が、程度の差こそあれ、増大したと感じていることが判明しました。

物価高騰の影響を特に感じている費用項目は「食費」

続いて、「物価高騰の影響を特に感じている費用項目は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「食費」で79.5%、2位が「日用品費」で54.7%、3位が「光熱費」で38.9%という結果になりました。この結果から、物価高騰の影響を特に感じている費用項目は、「食費」であることが明らかになりました。

フリーターの約85%が、自身の経済的な状況を含めた生活全般に不満を感じている

次に、「現在の自身の経済的な状況を含めた生活全般に対する満足度はどの程度か」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや不満」で47.4%、2位が「非常に不満」で36.6%、3位が「やや満足」で13.7%という結果になりました。1位と2位の回答を合計すると回答率84.0%となり、この結果から、フリーターの約85%が、自身の経済的な状況を含めた生活全般に、程度の差こそあれ、不満を感じていることがわかりました。

物価高騰に対応するため実践している節約術は、1位「コンビニでの購入を控え、スーパーを利用する」、2位「スーパーの見切り品の時間帯を狙って買い物をする」、3位「自炊を増やす」

また、「物価高騰に対応するため、自身が実践している節約術は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「コンビニでの購入を控え、スーパーを利用する」で46.8%、2位が「スーパーの見切り品の時間帯を狙って買い物をする」で40.9%、3位が「自炊を増やす」で40.6%という結果になりました。この結果から、多くのフリーターが実践している主な節約術は、コンビニでの購入を控えてスーパーを利用することや、スーパーで見切り品を狙うことに加え、自炊を増やすといった食費を抑えるための工夫であることが判明しました。

フリーターの約5人に1人が、物価高騰に対応するための働き方の工夫として、「スキマバイトや単発バイト」を行っている

調査の最後、「物価高騰に対応するため、実践している仕事選びや働き方の工夫は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「特にない」で52.3%、2位が「スキマバイトや単発バイトをする」で19.9%、3位が同率で「交通費が全額支給される職場を選ぶ」と「ダブルワークをする」で15.8%という結果になりました。「特にない」という回答が最も多かったものの、フリーターの約5人に1人が、物価高騰に対応するための働き方の工夫として、「スキマバイトや単発バイト」を行っていることが明らかになりました。

まとめ

今回の調査により、フリーターの約4人に3人が、物価高騰を受けて経済的な不安が増大したと感じており、フリーターが物価高騰の影響を特に感じている費用項目は「食費」であることが明らかになりました。また、フリーターの約85%が、自身の経済的な状況を含めた生活全般に不満を感じており、フリーターが物価高騰に対応するため実践している節約術は、1位「コンビニでの購入を控え、スーパーを利用する」、2位「スーパーの見切り品の時間帯を狙って買い物をする」、3位「自炊を増やす」であることがわかりました。なお、フリーターの約5人に1人が、物価高騰に対応するための働き方の工夫として、「スキマバイトや単発バイト」を行っていることが判明しました。

本調査の結果から、フリーターの約4人に3人が物価高騰で経済的な不安が増大し、フリーターの約85%が生活全般に不満を感じていることがわかりました。また、物価高騰の影響を特に感じる費用は「食費」であり、フリーターの約5人に1人が、物価高騰に対応するための働き方の工夫として「スキマバイトや単発バイト」を行っていることが明らかになりました。このような物価高騰によるフリーターの経済的な不安に対して、株式会社ヒューマニックの「リゾバ.com」は、収入の確保だけでなく、食費を含めた生活費の支出を抑えながら、一定の期間でまとまった貯蓄ができる環境を提供します。本サービスは、リゾートバイトに特化した「求人サイト」であり、多くの求人で寮費・食費・光熱費が無料になる福利厚生を備えています。「稼ぐ」と「抑える」が同時に実現できる仕組みにより、給与の大部分を貯蓄に回すことが可能となり、経済的な不安の解消と安定した生活をサポートします。

調査実施会社

株式会社ヒューマニック

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 5F

代表取締役：清水 良

事業内容：労働者派遣事業、有料職業紹介事業

URL： https://www.humanic.co.jp/

リゾバ.com

株式会社ヒューマニックが運営する「リゾバ.com」は、全国の観光地やリゾート地での住み込みアルバイトに特化した業界最大級の求人情報サイトです。エリアや期間、職種といった多くの条件で求人を絞り込めるほか、豊富な体験談や特集記事も掲載しています。現地の様子や働くイメージを具体的に掴んでから応募することができます。詳細はこちらをご覧ください。

リゾバ.com：https://www.rizoba.com/