【M&A支援機関協会】2月2日（月）に入会説明セミナーを開催

一般社団法人 M&A支援機関協会

M&A業界自主規制団体である一般社団法人M&A支援機関協会（以下、当協会／所在地：東京都千代田区／代表理事 三宅卓／URL：https://www.maa-a.or.jp）は、2026年2月2日（月）に入会説明セミナーを開催いたします。

昨今、M&A成約後に「経営者保証が解除されない」といったトラブルへの懸念が高まっており、M&A支援機関には譲渡オーナーを守るための適切なリスク管理が求められています。

本セミナーでは、行政からも活用が推奨されている「特定事業者リスト」を自社の実務にどう組み込み、安全な成約体制を構築すべきか、その運用手法をお話しいたします。

また、当協会への入会メリットの一つである、不動産査定ツール「TAS-MAP（タスマップ）」を活用した実務の効率化についてもご紹介します。

本セミナーで解決する実務の課題

お申込みはコチラ :https://forms.gle/k4xoU6m1YWnRQgKTA１．「特定事業者リスト」を活用した安心・安全なM&Aの実践

当協会の法務分科会長が以下の疑問にお答えします。

・リストを使って、「いつ」「何を」チェックすればいいのか

・注意すべき買い手候補に対し、M&A支援機関としてどう向き合うべきか

・当協会を通じて、どのように信頼性の高い体制を構築できるのか

※M&A支援機関協会 特定事業者リスト（https://www.maa-a.or.jp/list/）

2．不動産査定を「３分」で完了させるDX手法とコスト削減

M&A実務において避けて通れない不動産評価の「客観性担保」と「効率化」を提案します。

・スピードと客観性：わずか３分で信頼性の高い査定書を作成し、実務を大幅に効率化します。

・会員限定特典：当協会会員は「月額基本料無料」で利用可能。実務の品質向上とコスト削減を同時

に実現できます。

【会場参加者限定特典】

会場にて、TAS-MAPで作成した不動産査定書のサンプルを配付いたします。

実際の出力イメージや、詳細な査定項目を直接ご確認いただけます。

入会説明セミナー開催概要

● 日時：2026年2月2日（月）15時～16時30分

● 方法：ハイブリッド形式

（会場）東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング22階（日本M&Aセンター内セミナールーム）

（WEB）zoom webinarを使用します。

● お申込み：ご参加にあたっては、事前のお申込みが必要となります。以下よりお申込みください。

■プログラム

お申込みはコチラ :https://forms.gle/k4xoU6m1YWnRQgKTA

講演１：不動産査定DX：３分で完了するオンライン評価

・講師：株式会社タス セールス＆マーケティング部 部長 秋山 晋 氏

講演2：特定事業者リストを使った「不適切な買い手」の確認方法

・講師：一般社団法人M&A支援機関協会 法務分科会長 横井 伸

（日本M&Aセンター 執行役員 法務部長／日本M&Aセンターホールディングス CPAO）

講演3：M&A業界の現状とM&A支援機関協会の活動

・登壇：一般社団法人Ｍ＆Ａ支援機関協会 代表理事 三宅 卓

（日本M&Aセンター 代表取締役会長）

M&A支援機関協会概要

M&A支援機関協会は、2025年1月にM&A仲介協会より名称・体制を変更し、開かれた実効性のある自主規制団体を目指し活動しています。現在242社が入会し、会員企業により年間約3,400件のM&Aを支援しており、自主規制ルールの策定・実効性の強化や特定事業者リストの運用、人材育成、苦情相談窓口の運営など、公正・円滑なM&Aの推進に注力しています。

名称：一般社団法人M&A支援機関協会

英文名称：M&A Advisors Association（MAAA）

設立日：2021年10月1日

役員：

＜代表理事＞

三宅 卓（株式会社日本M&Aセンター 代表取締役会長）

＜理事＞

荒井 邦彦（株式会社ストライク 代表取締役社長）

小野寺 伸夫（株式会社横浜銀行 代表取締役副頭取/一般社団法人全国地方銀行協会）

久保 良介（株式会社オンデック 代表取締役社長）

佐上 峻作（株式会社M&A総合研究所 代表取締役社長）

篠田 康人（名南M&A株式会社 代表取締役社長）

渋佐 寿彦（虎ノ門有限責任監査法人 理事長/日本公認会計士協会 常務理事）

中村 悟（M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長）

渡辺 章博（公認会計士）

＜監事＞

弁護士 菊地 裕太郎（菊地綜合法律事務所）

所在地：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階

URL：https://www.maa-a.or.jp/