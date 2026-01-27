AI/DX 営業・マーケティング展にてビジョナリーエンジン代表の小栗とCAIOの小澤が登壇

株式会社Visionary Engine

株式会社ビジョナリーエンジン（本社：東京都港区、代表取締役：小栗 伸）の代表 小栗伸と、取締役CAIOの小澤 健祐が、株式会社イプロス主催「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」に登壇します。

AI/DX 営業・マーケティング展とは？

国内最大級のBtoBマッチングプラットフォームを運営するイプロスが主催する展示会。独自AIにより、課題解決に最短距離で出会えるのが特長です。初開催となる今回は、営業・マーケティング成果に直結するAI／DXソリューションが集結。さらに、著名講師によるセミナーや交流会も開催されます。

登壇概要

【特別講演】

＜日立製作所×AICX協会 特別対談＞ AIが変える、近未来の顧客体験と営業革命

日時： 2026年3月25日（水）13:00～13:40

登壇者：株式会社 日立製作所

AI CoE HMAX & AI推進センター本部長

兼Chief AI Transformation Officer 吉田 順

一般社団法人AICX協会 代表理事 小栗 伸

【最新のAI営業・マーケティングトレンドが学べる専門セミナー】

AI未来会議

登壇者：モデレーター 一般社団法人AICX協会 代表理事 小澤 健祐

イベント概要

イベント名：AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring

開催日時： 2026年3月24日(火)~25(水)

開催場所：東京ビッグサイト 東4ホール

主催： 株式会社イプロス

対象： マーケティング、販売促進、営業、営業企画、営業推進、経営、経営企画、カスタマーサクセスなど、マーケティングや営業に関わる方

参加登録及び詳細はこちら(https://expo.ipros.jp/event/14277)

■ 株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 小林 啓二

本社所在地： 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 21階

設立：2001年10月

コーポレートサイト：https://marketing.ipros.jp/

事業内容：企業間取引における販売促進・マーケティング支援

■ 株式会社ビジョナリーエンジン

代表者：代表取締役 小栗 伸

本社所在地：〒105-0013 東京都 港区 浜松町2-2-15 ダイヤビル2F

設立：2021年11月

コーポレートサイト：https://visionary-engine.com/

事業内容：新規事業立ち上げ支援事業、AIコンサルティング事業、プロダクト開発事業、アワードエントリー支援事業