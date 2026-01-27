地域メディア「LOCAL LETTER」を運営する株式会社WHERE、クラウドファンディング「For Good」と連携し、全国の災害支援を開始

株式会社WHERE

地域の人と活動を伝えるドキュメンタリーメディア「LOCAL LETTER」を運営する株式会社WHERE（本社：東京都中央区、代表取締役：平林和樹）は、ソーシャルグッドに特化したクラウドファンディングサービス「For Good」（運営：株式会社ボーダレス・ジャパン）と提携し、全国の災害支援を継続的に実施していくことをお知らせします。

本連携では、災害発生時に被災地域の事業者・団体が「助けて」と声を上げやすくなる仕組みを構築。 全国に広がる「LOCAL LETTER」のライターネットワークによる取材・発信と、For Goodの迅速な資金調達機能を組み合わせることで、復旧・復興に必要な支援を最短距離で現場へ届けることを目指します。

連携の背景

近年、日本では地震・台風・豪雨など自然災害が毎年のように発生しており、被災地域では生活再建に加え、事業者の店舗・設備・生産拠点などにも深刻な被害が生じています。

特に災害直後は、復旧対応に追われながらも「支援が必要だ」と感じていても、「どこに相談すればいいのか分からない・発信する余裕がない・助けを求めるハードルが高い」といった理由から、支援を必要とする声が社会に届かないまま埋もれてしまうことも少なくありません。

LOCAL LETTERは「100年先のふるさとを思ふ」を旗印に、地域で挑戦する人の声を丁寧に届けてきました。またこれまで開催してきた「インタビューライター養成講座」の卒業生は130名を超え、現在、伝え手として全国各地で活躍しています。

メディアとして災害・防災にどう向き合うかを模索する中で、この全国の「伝え手」のネットワークと、これまで、災害発生時に必要な支援を迅速に集め、被災地へ届けるためのクラウドファンディング支援を行なってきた「For Good」が手を取り合うことで、有事の際でも地域の声をいち早く拾い上げ、確かな支援へと繋げられると考え、今回の連携に至りました。

連携にあたっての対談記事はこちら

https://localletter.jp/articles/for-good_where_poject/(https://localletter.jp/articles/for-good_where_poject/)

連携内容

For Goodのサポート内容

1：クラウドファンディングの即時立ち上げ可能

For Good緊急支援チームが迅速に対応し、最短1日でプロジェクトを公開できます。

2：特別広報の実施

対象プロジェクトは、For Goodサイト上の特設ページ掲載やメールマガジンでの紹介を行い、全国からの支援拡大をサポートします。

3：支援募集終了日から2営業日以内に入金

1日でも早く、集まった支援金を現場へ。

通常は支援募集終了日の翌々月7日に振込される支援金を、2営業日以内にお振込みします。

LOCAL LETTERのサポート内容

1：プロジェクトの作成支援

支援希望者がスムーズにクラウドファンディングを立ち上げられるよう、被災した事業者への取材を行い、原稿作成・写真整理・申請サポートを実施します。

2：情報発信による広報支援

ドキュメンタリーWEBメディア「LOCAL LETTER」を通じて、被災地域の現状やプロジェクトの進捗を全国に発信します。

【申請方法】

以下のURLよりお申し込みください。

※本プログラムの利用料は無料です。

※本プログラムの利用料は無料です。

メッセージ

クラウドファンディング For Good代表小松 航大

被災地では、復旧・復興に向けて懸命に動く事業者や団体が数多く存在する一方で、「支援が必要だ」という声が社会に届く前に、時間だけが過ぎてしまう現実があります。

For Goodはこれまで、災害発生時に現場の声を起点に、必要な支援をできるだけ早く全国から集め、届ける仕組みづくりに取り組んできました。八丈島・青ヶ島の台風被害や能登半島地震の復興支援を通じて実感したのは、声を拾い上げ、伝え、支援へとつなぐ“最初の一歩”を誰が担うかが、復旧・復興のスピードを大きく左右するということです。

地域の挑戦者や生活者に寄り添い、その想いを丁寧に届けてきたLOCAL LETTERさんとの連携は、まさにその「最初の一歩」を共につくる取り組みだと考えています。取材・発信とクラウドファンディングが組み合わさることで、被災地の「助けて」が、迷いなく「支援したい」へと変わる社会的な導線を全国に広げていきたいと思います。今回の連携を通じて、災害時に誰もが孤立せず、必要なときに助けを求められ、そして支え合える。



そんな“支え合いが当たり前に機能する社会インフラ”を、LOCAL LETTERさんと共に築いてまいります。

For Goodについて

「For Good」は、社会をよくする挑戦を後押しするクラウドファンディングプラットフォームです。掲載手数料0円で、初めての挑戦者にも寄り添う伴走体制を提供し、これまでに多くのソーシャルグッドなプロジェクトの実現を支援してきました。

環境・教育・地域活性・福祉など、分野を問わず“社会を変えたい”という想いを持つ実行者と、それを応援したい支援者の架け橋となることで、誰もが主体的に社会の課題解決を担うことができる社会づくりを目指しています。

URL：https://for-good.net/start

LOCAL LETTERについて

アナタに紡ぐ、人と地域のドキュメンタリーメディア「LOCAL LETTER」

LOCAL LETTERは、「100年先のふるさとを思ふ」を旗印に、地域に生きる人々の意志や物語を丁寧に届けるドキュメンタリーWEBメディアです。

2016年の立ち上げ以来、短期的な話題性ではなく、その土地に根ざした活動や挑戦の軌跡を「手紙」のように届けることで、読者と地域の間に深い信頼を築いてきました。

全国130名を超える「インタビューライター養成講座」の卒業生（伝え手）たちと共に、単なる情報発信に留まらず、読者が次の一歩を踏み出せるきっかけをつくり、人と地域が温かくつながり続ける社会を目指しています。

URL：https://localletter.jp/

企業URL：https://whereinc.co.jp/