KADOKAWAのレーベル「LScomic」と「めちゃコミック」によるコラボコンテスト「第２回めちゃコミック×LScomic×カクヨム漫画原作コンテスト」開催決定！

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ(https://mechacomic.jp/)）」と、ラノベ、コミックなどを刊行する株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が運営するWeb小説サイト「カクヨム」は、共同でWEB上にある新たな作品の発掘を目的とした第２回めちゃコミック×LScomic×カクヨム漫画原作コンテストを開催します。

■第２回めちゃコミック×LScomic×カクヨム漫画原作コンテスト

https://kakuyomu.jp/contests/mechacomic_lscomic_02/detail

＜開催期間＞

開催期間：2026年1月27日（火）正午 ～ 2026年3月27日（金） 午前11:59

大賞発表時期：2026年5月頃を予定

＜各賞と賞金・特典＞

大賞（１名）

Amazonギフトコード30,000円分（Eメールタイプ）、コミカライズ化

※めちゃコミックでの独占先行配信

佳作（複数名）

Amazonギフトコード10,000円分（Eメールタイプ）、コミカライズ化を検討

※めちゃコミックでの独占先行配信

＜応募条件＞

下記の部門から応募したい部門を選んで作品を応募してください！

『王道恋愛部門』、『禁断の関係部門』、『裏切りと復讐部門』の作品を募集します。

１. 【王道恋愛】部門

※以下４つのお題の中から作品テーマを選んでください。応募作品に選択したテーマのタグを付けてください。

年の差恋愛／ハイスペック男子との恋／大正ロマンス／ギャップ男子

めちゃコミックでも多くのヒット作品を輩出している人気ジャンルです。今回は４つのお題の中から作品テーマを選んでください。複数の設定を盛り込んでも構いません。

ヒロインが苦境を乗り越えた末に手に入れる、極上の彼との溺愛ストーリーを期待しています。

２.【禁断の関係】部門

義理の関係、夫婦間の秘密など、道ならぬ恋をテーマにした濃厚な人間ドラマ作品をお送りください。

ダメだとわかっていても惹かれてしまう心情、暴かれてしまったら…というドキドキハラハラする展開を描いた作品を期待します。

３.【裏切りと復讐】部門

LScomicの一大ジャンルです。夫婦、恋人、女同士の確執…信じていた人からの裏切りにあったヒロインが、どのように復讐を遂げていくのか。そしてヒロインを陥れようとする狡猾なヒール、ヒロインにとって敵なのか味方なのかわからないキャラなど、様々な思惑を持った人物の登場など、ドラマティックな展開を期待します。

＜応募手順＞

Web小説サイト「カクヨム(https://kakuyomu.jp/)」に、作品を投稿する。

作品編集ページにある「コンテスト」欄から、「第２回めちゃコミック×LScomic×カクヨム漫画原作コンテスト」を選択し、応募したい部門を選んで応募完了。

※作品の応募に関して「カクヨム(https://kakuyomu.jp/)」への無料会員登録が必要になります。

■めちゃコミック×LScomic 人気作品

「4年目の棘 あなたとしたいだけなのに」

漫画：magari 脚本：山口夢

結婚して6年目の夫婦・芽衣と遼。体の関係がなくなって4年が経つ。芽衣は子供が欲しい気持ちもあり、遼との距離を縮めようと努力しているが、遼はその気がない。しかも、若い女性の影が…?そんな結婚生活を送りながらも、気丈に振舞う芽衣に気付く男性が。会社の上司・廣川も、結婚と彼女の浮気に悩んでいた。ひょんなことから、2人の距離は次第に縮まり…。

⇒この作品を今すぐ無料で読む(https://mechacomic.jp/books/209744)

■LScomicについて

様々な女性の共感を集めるテーマを扱っている女性向けのKADOKAWAによるレーベルです。

女性編集者たちが「夫に隠れてこっそり読みたい」をテーマに数々のコミックエッセイを刊行、俗称で「夫にナイショシリーズ」。不倫や離婚・ママ友関係など、夫や彼には話せないけど、こっそり読んで「そうそう！」と思わず共感できるコミックエッセイ満載の刺激的な作品をお届けます。

創刊日：2022年1月25日

WEBサイト：https://comic-walker.com/label/lscomic

X公式アカウント：@ls_comic(https://x.com/ls_comic)

■カクヨムについて

「カクヨム」は物語を愛する全ての人たちへ、誰でも自由なスタイルで物語を書ける、読める、お気に入りの物語を他の人に伝えられる、Web小説サイトです。大賞受賞者が書籍化の権利を手にできる「カクヨムWeb小説コンテスト（第10回より「カクヨムコンテスト」と改称）」をはじめとした数々のコンテストの実施や、KADOKAWA内外の人気作品について二次創作の投稿を認めるなど、様々な形での創作活動を支援しています。

WEBサイト：https://kakuyomu.jp/

X公式アカウント：@kaku_yomu(https://x.com/kaku_yomu)

「めちゃコミック」では、最新話がどの電子書店よりも早く読める「独占先行配信コーナー」が大変好評で、今後も重点注力施策として人気レーベルや人気作品の最新話などを順次独占先行配信していきますので、お楽しみください。

また独占先行配信以外にも、より多くのお客様に楽しんで頂けるよう、充実した作品を提供してまいります。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。

スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

