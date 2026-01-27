【コンビニのイメージに関する調査】商品開発力や企画力があるイメージは「セブン‐イレブン」が首位を維持するものの、続く「ローソン」との差は縮小。独自性においても、増加傾向の「ローソン」と僅差に

マイボイスコム株式会社

■『商品開発力や企画力』があるイメージは「セブン‐イレブン」が首位を維持するものの、続く「ローソン」との差は縮小。『独自性』イメージにおいても、増加傾向の「ローソン」と僅差に

■生活圏にあった場合に最も利用したいコンビニは、「セブン‐イレブン」が3割強、「ローソン」が2割強、「ファミリーマート」が約15％。北海道では「セイコーマート」、四国では「ローソン」が1位

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、11回目となる『コンビニのイメージ』に関するインターネット調査を2025年12月1日～7日に実施しました。

信頼性や商品開発力、独自性などコンビニのイメージについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1729_1_ef6c7f017681a767b2ca70fc5e5bffcc.jpg?v=202601280351 ]

1. 信頼性・安心感があるコンビニエンスストア

信頼性・安心感があると思うコンビニエンスストアは（複数回答）、「セブン‐イレブン」が56.0％で最も多く、「ローソン」が47.5％、「ファミリーマート」が43.5％です。

北海道では「セイコーマート」、近畿・四国では「ローソン」が1位となっています。

2. 商品開発力や企画力があるコンビニエンスストア

商品開発力や企画力があると思うコンビニエンスストアは（複数回答）、「セブン‐イレブン」が45.8％、「ローソン」が41.5％、「ファミリーマート」が34.1％です。

2017年調査以降、「ローソン」「ファミリーマート」が増加傾向です。

「セブン‐イレブン」は2022年調査と比べて減少し、2位「ローソン」との差が縮小しています。

3. 独自性があるコンビニンスストア

独自性があると思うコンビニエンスストアは（複数回答）、「セブン‐イレブン」が25.1％、「ローソン」が24.6％、「ファミリーマート」が19.6％です。

「セブン‐イレブン」は2017年調査以降減少し、増加傾向の「ローソン」と僅差となっています。

北海道では「セイコーマート」が7割弱で1位、「ローソン」「セブン‐イレブン」を大きく上回ります。

4. 革新的・先進的、顧客サービスが充実しているコンビニエンスストア

革新的・先進的であると思うコンビニエンスストアは（複数回答）、「セブン‐イレブン」が30.1％、「ローソン」が22.1％、「ファミリーマート」が17.2％です。

「特にない」が5割で、他のイメージ項目と比べて比率が高くなっています。

顧客サービスが充実していると思うコンビニエンスストアは（複数回答）、「セブン‐イレブン」が32.8％、「ローソン」が26.5％、「ファミリーマート」が23.0％となっています。

「特にない」が5割弱みられます。

5. 最も利用したいコンビニエンスストア

生活圏にあった場合に最も利用したいコンビニエンスストアは、「セブン‐イレブン」が34.0％、「ローソン」が20.9％、「ファミリーマート」が15.2％です。

北海道では「セイコーマート」、四国では「ローソン」が1位となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆そのコンビニエンスストアを最も利用したい理由（全5,673件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1729_2_92a34b10249d7defd29a527675b8910f.jpg?v=202601280351 ]

