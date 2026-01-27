「文法は完璧なのに通じない」日本人特有の悩みに終止符を。音・リンキング・抑揚の“3本柱”で「世界基準の英語」へ矯正するオンライン発音特化プログラムを提供開始

有限会社ハロースクール

有限会社ハロースクール（本社：高知県高知市、代表取締役：北村 彰子）は、日本人英語学習者が直面する「通じない英語発音」の課題を解決するため、音声変化の法則（リンキング・弱化）とイントネーションに特化した「オンライン英語発音プログラム」の提供を開始いたしました。

本プログラムは、法人研修、社会人、大学生、中高生を対象に、従来の英会話レッスンでは看過されがちだった「発音の構造」を体系的に指導し、カタカナ英語からの脱却を支援します。

■ 開発の背景：日本人の英語力が「実戦」で通用しない理由

グローバル化が進む中、多くの日本人が英語学習に励んでいます。しかし、高い読解力や文法知識を持ち、TOEIC等の試験で高得点を取得しているにもかかわらず、「ネイティブスピーカーに聞き返される」「会話のスピードについていけない」という悩みを抱える学習者は後を絶ちません。

その最大の要因は、語彙力不足ではなく、日本語と英語の決定的な「発音構造の違い」にあります。

日本語は全ての音にはっきりと母音をつけて発音する言語ですが、英語は子音が連続し、音が繋がったり（リンキング）、消えたり（脱落・弱化）する言語です。この仕組みを理解しないまま、日本語のリズムで英語を話してしまうことが、「通じない」原因の多くを占めています。

当社は、「日本人の英語が通じにくいのは能力の問題ではなく、発音の仕組みを体系的に学ぶ機会が不足しているだけである」と確信し、この課題に特化したプログラムを開発しました。

■ プログラム詳細：「通じる英語」を作る3つの柱

本プログラムでは、単に「それらしく聞こえる」レベルではなく、論理的に音を制御できるスキルを養うため、以下の3要素を徹底的にトレーニングします。

1. 【個々の発音】日本語にない音の物理的な再現

日本語には存在しない音（R, L, F, V, thなど）を中心に、口の形、舌の位置、息の出し方を指導します。

特に日本人が苦手とする「RとLの区別」や「sとthの区別」などを重点的に扱い、頭で理解するだけでなく、無意識レベルで正しい音が出せるよう反復練習を行います。

2. 【音声変化の習得】リンキング・消失・弱化

ネイティブスピーカーが話す英語が「速い」と感じるのは、単語と単語が連結（リンキング）し、重要でない音が弱く短く発音されているためです。

本プログラムでは、これらの「音が変化するルール」を明確化。文中や会話の流れの中で音がどう変化するかを学ぶことで、流暢なスピーキング力と、劇的なリスニング力の向上を実現します。

3. 【イントネーション】英語特有の「意味を持つ抑揚」

比較的フラット（平坦）な音調を持つ日本語に対し、英語のイントネーションは意味理解や感情伝達に直結する重要な要素です。

単語のアクセントだけでなく、文全体の抑揚（ピッチの変化）を体系的に指導し、相手にストレスを与えず、意図が正確に伝わるリズムを身につけます。

また、自宅学習としてアプリ Hello Junaを使って練習できます。

■ 講師・指導体制の特徴あえて「日本慣れしていない」米国在住ネイティブを起用

本プログラムの講師陣は、アメリカ在住の現役ハーバード大学生、卒業生、ボストン大学生、現地の社会人など、日常的にハイレベルな英語環境に身を置くネイティブスピーカーです。

日本に長く滞在している英会話講師は、日本人のカタカナ発音に耳が慣れてしまっており、多少発音が間違っていても文脈で理解してくれる（通じてしまう）傾向があります。しかし、実際の海外ビジネスや留学の現場では、そうはいきません。

そのため本プログラムでは、「忖度なしのリアルな英語耳」を持つ現地在住講師による指導にこだわりました。「海外で本当に通用する英語」という厳しい基準でフィードバックを行います。

初心者から上級者まで、個別のレベルチェックを実施

「発音矯正」と聞くと上級者向けに聞こえるかもしれませんが、英語学習の初期段階で正しい発音を学ぶことは、その後の学習効率を飛躍的に高めます。また、英語学習につまずいた方も、つまずいた箇所から無理なく参加できますので諦めないでください。

初回のトライアルレッスンでは、講師が受講者一人ひとりの発音の癖や理解度を細かくチェック。（全くの初心者やつまずいた方には希望により少し慣れるまでハロースクール在籍のアメリカ人講師によるレッスンも可能です。）

● 「全く自信がない」初心者の方

● 「どうしてもRの音が出せない」中級者の方

● 「プレゼンでの説得力を高めたい」上級者の方

それぞれのレベルに合わせて、無理のない改善ポイントから学習をスタートできます。

■ サービス概要

幅広いニーズ（法人研修、個人のスキルアップ、留学準備、受験対策など）に対応したオンラインプログラムです。

● サービス名： ハロースクール オンライン英語発音クリニック

● 対象： 法人、社会人、大学生、中高生

● 受講形式： オンライン（Zoom等を使用）

● お申し込み・詳細URL： https://hello-school.jp/clinic/

【初めての方へ】お得な初回お試しレッスン

通常レッスンは1回当たり5,500円（税込）から提供しておりますが、初回限定でお試しレッスンを特別価格にてご用意しております。まずはご自身の発音における課題を発見し、学習の方向性を確認する機会としてご活用ください。

● お試しレッスン（初回のみ）： 通常レッスン 5,500円 ⇒ 2,500円（税込）

● 発音学習アプリHello Junaは1週間無料にてご利用いただけます。

【有限会社ハロースクールについて】

所在地：〒781-0832 高知県高知市九反田4-10-1F

代表者：代表取締役 北村 彰子

事業内容：語学スクールの運営、オンライン英語教育プログラム 「発音クリニック」企画・開発・提供

URL：https://hello-school.jp/