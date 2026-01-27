フォーム作成サービス「Formee」、公開済みフォームの再編集など3つの新機能をリリース

株式会社Rabee

株式会社Rabee（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上松勇喜、以下「Rabee」）は、フォームの作成・公開・回答管理を速く、かんたんに行えるフォーム作成サービス「Formee（フォーミー）」において、サービス内通知、公開済みフォームの再編集、回答内容のMarkdown表示の3つの新機能をリリースしたことをお知らせします。

今回のアップデートによりFormeeでは、フォーム運用の一連の流れである「作る → 公開する → 回答を受け取る → 改善する」のサイクルをより円滑に回すことが可能になりました。

Formeeサービスサイト：

https://lp.formee.me

■ Formeeとは

Formeeは、フォームの作成・公開・回答管理を速く、かんたんに行えるWebフォーム作成サービスです。複数選択やファイルアップロードを含む9種類の項目を自由に組み合わせられるため、顧客からのお問い合わせフォームや採用エントリーフォーム、社内向けのアンケートフォームなど、さまざまな用途のフォームを作れます。

■Formeeの活用シーン

・採用応募のエントリーフォーム

・顧客からのお問い合わせフォーム

・イベントの予約申し込みフォーム

・経費・備品の社内申請フォーム

・ユーザー調査のためのアンケートフォーム

・セミナー終了後の理解度チェックシート

現在は初期リリースとして、フォーム作成・公開・回答管理に関わる基本機能をすべて無料で提供しています。

■ 3つの新機能をリリースしました

新機能1. 公開済みフォームの再編集

一度公開したフォームを、あとからでも編集できるようになりました。これにより、フォーム公開後に運用しながら改善を重ねるサイクルを回しやすくなりました。タイトルの変更、質問項目の追加・削除・修正、項目の並び順の入れ替えなど、状況に応じて柔軟なアップデートが可能です。

新機能2. サービス内通知

サービス内での通知機能をリリースしました。これにより、チームメンバーの動きやフォームへの回答状況を通知で把握できるため、複数人のチームでも運用しやすくなりました。もちろん、複数のチームに参加している場合も、どのチームに新しい通知が来ているか確認することができます。

■通知の種類

・チームのメンバーがフォームを公開したとき（自分が公開したものも含む）

・チームに新しいメンバーが参加したとき

・フォームに新しい回答があったとき

新機能3. 回答内容のMarkdown表示

フォームに届いた回答の内容を、従来のテーブル形式の表示に加えて、Markdown形式でも表示できるようになりました。コピー機能も提供しているため、各種ドキュメントへの転記がスムーズに行えます。

■ 今後の展望

Formeeは、今後も継続的な機能開発を行います。具体的には、日本語以外の言語への切り替え機能や、管理画面のスマートフォン対応など、より多くの人が多くの環境で使えるようになるアップデートを予定しています。RabeeはFormeeを通じて、フォーム運用に関わるすべての業務の円滑化を目指します。

Formeeに関するお問い合わせはこちら :https://formee.me/@rabee/contact-formee

■ 株式会社Rabeeについて

株式会社Rabeeは、受託開発・自社開発の豊富なノウハウを活かして、高速かつ高品質なWebプロダクト開発を行う会社です。あなたの思い描く「ほしい」「つくりたい」「届けたい」をともに実現します。

会社名：株式会社Rabee

代表者名：上松勇喜

所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目２６－２０ 関電不動産渋谷ビル１０F

設立：2018年8月

事業内容：受託開発・自社サービス開発・運用

https://rabee.jp/