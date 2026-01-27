公益社団法人トライアスロンジャパンと京越株式会社がサポーター契約を締結

公益社団法人トライアスロンジャパン

公益社団法人トライアスロンジャパン（東京都新宿区、会長：岩城光英）は、京越株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長：呉越）とサポーター契約を締結しました。

契約の背景と目的

京越株式会社は、和装・和雑貨事業で培った日本的美意識や丁寧なものづくりの精神を礎に、高品質なウェットスーツの製造・販売を行っています。 また、和装事業で培った丁寧なものづくりの精神は、大会の参加記念Tシャツや、メダル・トロフィーといった表彰物の制作にも活かされています。 本サポーター契約を通じて、両者はトライアスロン競技に最適なギアを提供するとともに、魅力的な参加記念品・表彰物を全国の大会に展開することで、トライアスロン大会の体験価値をより一層高めてまいります。

京越株式会社について

京越株式会社ではスポーツブランド「3X-SPORTS」を運営しております。

「全人類が速くなるウェットスーツ」の開発・販売をはじめ、人々が生きる陸・海・空 すべてのステージに新たな未知数「Ｘ」として挑戦するスポーツブランドです。

【HP】https://3x-sports.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/3x_sports.official/