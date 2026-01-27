ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール キュイール サドル

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

ラ コレクシオン プリヴェのために、ディオール パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャンは、“レザー”という真に卓越した香りのジャンルの常識を覆し、「キュイール サドル」で新たに現代的でセンシュアルなトーンを打ち立てます。レザー フレグランスを象徴するスモーキーでムスクのような動物的な香りとは一線を画す、明るくモダンなフローラルのファセットを取り入れることで、柔らかさと明るさを演出しました。その名にふさわしく、「キュイール サドル」は、時代を

超えて愛され、ディオールを象徴する「サドル」 バッグのようなセンシュアルで大胆なフレグランスです。

A SENSUAL

LEATHER

センシュアルなレザー

時代を超えて愛され、そのエレガンスを継承し続けるディオールを象徴する「サドル」バッグ。フランシス・クルジャンは、このバッグの大胆なスタイルを体現するフレグランスを創りました。

「キュイール サドル」は、他に類を見ないフレグランスです。モダンで意外性あふれるレザー フローラルのコンポジションが、まるでセカンドスキンのようにセンシュアルに包み込みます。

「『サドル』 バッグのようにボディラインに沿い、肌を優しく撫でるこのフレグランスは、レザーとのセンシュアルで自然な出会いをもたらし、溶け込むような一体感がありながら、まとう人の個性を

広げます。2000年代初頭にジョン・ガリアーノがデザインしたアイコニックなバッグは、常識を覆すフレグランスの創作へと私を導きました。それはまさに、乗馬用サドルのクラシカルなラインを取り入れたこのバッグが、ディオールのファッションアイコンへと昇華したのと同じです。

私は、焦がしたようにスモーキーでウッディなアコードで「クラシック」な印象を与えながらも、全く予想外の軽やかなタッチで五感を驚かせ、喜びを与える、だまし絵のようなレザー フレグランスを創りたいと考えました。

溢れるほどの光を加えることで、濃厚なレザー アコードの持つ動物的なセンシュアリティをモダンに解釈し、その重たいイメージから脱却したかったのです。スモーキーでウッディなノートはもちろん存在しますが、同時に気品あるフローラルとムスクのノートで満たされています。

キュイール サドルは、この伝統的なフレグランス ファミリーに、かつてないほどセンシュアルなファセットを加えます。その魅力は、ディオールの新たなコードと共鳴し、繊細なレザーフレグランスが、センシュアルな抱擁のように肌に溶け込み咲き誇ります」

フランシス・クルジャン

THE CHALLENGE

OF A MODERN

LEATHER SCENT

現代のレザー フレグランスへの挑戦

レザー フレグランスの創作は、香水の歴史と基礎を深く理解することを意味します。基礎に息を吹き込み、古典に疑問を投じ、アイデンティティを再構築したいという誘惑も存在します。フランシス・クルジャンは、キュイール サドルを創作することで伝統を継承しつつも、それを刷新しようと試みました。

「フレグランスにおける伝統的なレザー アコードの歴史は、非常に興味深く、刺激的です。その歴史はフレグランスの起源にまで遡ります。古代から人々は、ローズ、ムスク、スパイス、ウッドなどの香りにレザーを浸すことで、革の不快な匂いを隠そうとしました。

その後の展開はまさに象徴的です。南仏グラースの名高い手袋職人たちは、カトリーヌ・ド・メディシスに始まった香り付き手袋の流行を何世紀にもわたり磨き上げましたが、18世紀にはフレグランス用の花栽培に専念しました。ロシア人が有名なロシアン レザーを携えてパリに到着した「狂騒の20年代」もまた私を魅了します。なぜなら、この時代にまつわる数々の逸話があるからです。こうした歴史的な「素材」は、レザー アコードを伝統的でクラシカルなアコードとして確立しました。

今回、私は合成香料を用いることで、その格式のあるファセットを覆したいと考えました。

その意味で、キュイール サドルは非常にモダンな挑戦を提起しているように思えました」

フランシス・クルジャン

SUPPLE

LEATHER

しなやかなレザー

センシュアルでスモーキーなレザー アコードが際立ちながら、柔らかな輝きを放つ新たなフローラルのファセットで彩られたキュイール サドル。スエードのベルベットのようなタッチが、フレグランスにモダンな魅力をもたらし、微笑みかけます。

「現代のレザー フレグランスを創り出すことは、ある意味では、まず基礎となるフォーミュラから始めることが求められ、それを温かく、バルサムのような樹脂のようなアコードへ、もしくはよりスモーキーな香りへと展開していくようなユニークな作業です。今日では、合成香料を用いることでレザー アコードを多様化させ、複数の特徴を持たせることが可能になりました。キュイール サドルでは、レザーをより柔らかくしなやかにすることで、ベルベットのように柔らかなスエードのファセットを生み出したいと考えました。

キュイール サドルは、伝統的なレザー ノートに、ムスクやクリーミーなフローラル、そしてモダンなウッディ アンバー ノートをブレンドすることで、このジャンルをアップデートしました。持続性がありながらも軽やかで、センシュアルかつ柔らかなフレグランスが誕生しました」

フランシス・クルジャン

CUIR SADDLE,

COUTURE LEATHER

キュイール サドル、クチュールレザー

エレガンスを極めた限定版トラベル ケースとクチュール キャップ

旅行や持ち運びに便利なトラベル スプレーのために、ディオールのアイコニックなバッグのデザインからインスパイアされ、クチュールのアクセントをあしらったトラベルケース用のクチュール スリーブが登場。

しなやかでマットなレザーが生み出すラグジュアリーなエレガンスが、まるでセカンドスキンのようにボトルを包み込みます。ディオール クチュールの柔らかな色合いを彷彿とさせるペール トープ カラーのクチュール スリーブは、細部に至るまで丁寧に創られました。美しいキャップは、ラ コレクシオン プリヴェのラインと、この象徴的なバッグに見られる馬具職人のディテールを融合させました。

手にした瞬間に惹きつけられる魅力を放つ限定のシックなレザーアイテムは、真のクチュール アクセサリーです

A BRIEF HISTORY OF

LEATHER IN PERFUMERY

フレグランスにおけるレザーの歴史

「レザー」という名称は、フレグランスの世界では、ファセット（香りの側面）やアコード（原料のブレンド）を指定するために使用されるもので、それ自体が独立した香調ではありません。例えば、レザー フレグランスには、レザー コロン、レザー シプレー、レザー フローラルなどがあります。

レザー ノートは、本質的には手袋職人兼調香師という職業に由来し、16世紀にカトリーヌ・ド・メディシスが香り付き手袋の流行を先導した際に急速に発展しました。南仏グラースを拠点とする熟練の手袋職人兼調香師たちはサヴォワールフェールを培いましたが、革への課税と海外からの競合流入により、1791年に彼らは解散し、革製品からフレグランスの製造へと遷移しました。こうして19世紀、グラースは香水の世界的な中心地となりました。

さらに、ロシアン レザーという名称は、ロシア軍のブーツの防水加工に使用されていた、白樺の焦げ木でなめした革の切れ端を浸出させる工程に由来します。後年、調香師たちは白樺樹皮のエッセンスを使用し、スモーキーで焦げたタールのような独特の革の香りを再現しました。規制により天然の白樺に代わり、樹脂質でバルサムのような香りを放つラブダナムや、スモーキーでレザーの香りをもつカデ油が使用されるようになりました。

今日では、合成香料を使用することで、非常に多様なレザー ノートを再現することが可能になりました。柔らかなスエードから、タール、動物の革、滑らかなベルベットのようなレザー、ドライなグリーン レザー、焦がしたゴムのようなレザー、そしてフローラル レザーの香りを生み出すパウダリーなバイオレットのファセットまで多岐にわたります。

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール キュイール サドル（オードゥ パルファン）

50mL 23,000円（本体価格） ／ 25,300円（税込価格）

100mL 41,000円（本体価格） ／ 45,100円（税込価格）

200mL 57,400円（本体価格） ／ 63,140円（税込価格）

12mL×2 10,200円（本体価格） ／ 11,200円（税込価格）

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール クチュール キャップ キュイール サドル

100mL ／ 200mL 10,600円（本体価格） ／ 11,660円（税込価格）

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール クチュール スリーブ キュイール サドル

32,100円（本体価格） ／ 35,310円（税込価格）

2026年2月6日（金） 発売

2月4日（水）よりディオール 公式オンラインブティック及びブティックにて先行発売予定

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール 取り扱い店舗

ハウス オブ ディオール ビューティー 銀座 ／ ハウス オブ ディオール ビューティー 表参道

ディオール ビューティー シブヤ ／ ハウス オブ ディオール ビューティー 丸の内 ／ 伊勢丹新宿

日本橋高島屋 ／ そごう横浜 ／仙台藤崎 ／ ジェイアール京都伊勢丹

ディオール ビューティー うめだ阪急 心斎橋大丸 ／ 大阪高島屋 ／ 神戸阪急 ／ そごう広島

ディオール ビューティー 西武池袋本店 3階 ／ 西武池袋本店 1階

※下記クリスチャン・ディオール・クチュール ブティック内にて、一部製品のお取り扱いとなります。

詳細は各店舗にお問い合わせください。

ハウス オブ ディオール ギンザ ／ ディオール ジェイアール名古屋タカシマヤ

ディオール 新宿高島屋 ／ ディオール 心斎橋

※フレグランス トランク、ケースはラ コレクシオン プリヴェ一部店舗のみの取り扱いです。

※取扱店舗は予告なく変更になる場合がございます。

