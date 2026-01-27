クックビズグループ会社：ワールドインワーカー飲食店で働く外国籍人材向けe-learning「NIMON（ニモン）」リリース

ワールドインワーカー株式会社

クックビズ株式会社のグループ会社で、特定技能外国人の登録支援機関である、ワールドインワーカー株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:藪ノ 賢次、以下ワールドインワーカー)は、登録支援サービスの一環として、飲食店で働く外国籍人材向けe-learningサービス「NIMON（ニモン）」をリリースしました。

1月27日（火）より、既存の企業様は追加費用なし、新規企業様は3ヶ月無料で利用できるキャンペーンを実施します。言葉や文化の壁を越えた教育を実現し、外国籍人材が自信を持って働ける環境づくりを支援します。

■開発の背景と経緯

近年、飲食業界では特定技能制度の拡大により外国籍人材の活躍が広がっています。一方で、業務理解の差やコミュニケーションの難しさ、文化的背景の違いにより、現場の教育負荷が課題となっています。

こうした課題を踏まえ、教育時間を短縮しながら、現場での円滑な受け入れと定着・活躍をサポートする仕組みとして「NIMON」を開発しました。特定技能1号から2号への移行期における、試験合格だけでは補いきれない実務スキルやマネジメント力の習得をサポートします。NIMONは、資格取得だけではなく、「日本の飲食店で長く活躍できる管理者人材」の育成も見据えたサービスです。

■「NIMON（ニモン）お試しキャンペーン」概要

外国籍人材向けe-learning「NIMON（ニモン）」の提供開始にあわせ、お試しキャンペーンを実施いたします。NIMONは原則、当社の登録支援サービスに内包して提供するサービスですが、今回に限り、当社との登録支援のご契約がない企業様でも初期導入費0円でNIMONを単体利用できるお試しキャンペーンを実施いたします。

・登録支援をご利用中の企業様：追加費用なし。順次「標準サービス」としてNIMONを提供いたします。

・登録支援をご利用のない企業様：期間限定で、登録支援契約の有無に関わらず「NIMON」を単体で導入しお試しいただけます。

【キャンペーン詳細】

・期間：2026年1月27日（火）～ 2月28日（土）

・特典：初期導入費・月額利用料：無料（契約から3ヶ月）

・対象：飲食店を運営する全ての企業様・店舗様

お申し込み方法

お問い合わせフォーム

https://wiw.co.jp/contact/ より

「NIMON（ニモン）キャンペーンについて」とご記載の上、お申し込みください。

■ 「NIMON」のコンテンツ構成・利用イメージ



1. 役割に応じた3段階のステップアップカリキュラム

飲食業界の採用・教育現場を熟知し、研修設計の専門性を持つ講師が全コンテンツを監修。一般社員から店長候補まで、役割に合わせて学べる3階層の構成となっています。

・一般社員レベル：文化の違い、身だしなみ、接客、衛生管理、基礎クレーム対応等

・副店長レベル：副店長の役割、OJTトレーナー養成、指導スキル、リーダーシップ、コーチング等

・店長レベル：危機管理力、人材採用、責任者としてのクレーム対応等

※初期リリース時は14コンテンツを提供。以降、月1～2本のペースで順次拡充予定です。

2. 現場の負担を最小限に抑える学習スタイル

多忙な飲食現場でも無理なく継続できるよう、設計に工夫を凝らしています。

・スマートフォンで手軽に受講：個人の端末で場所を選ばず、いつでも気軽に受講を開始できます。

・無理のない受講ペース：入社直後から開始し、月1～2コンテンツの完了を目安にステップアップ。

・スキマ時間を活用： 1コンテンツ10分程度に分け細かなセクションに分割。

休憩時間や出退勤前後などのわずかな時間で、効率的に視聴・学習が可能です。

■ 導入によるメリット

【企業・店舗側】

・教育時間の削減： 基本ルールや接客姿勢をe-learningで統一し、現場のOJT負担を大幅に軽減。

・現場トラブルの予防： 文化や価値観の違いによる誤解を事前に解消し、人間関係のトラブルを減少。

・管理者人材の育成： 特定技能2号を見据え、計画的に次世代のリーダーを育てることが可能。

【外国籍人材側】

・不安の解消：日本特有の「暗黙のルール」をやさしい日本語で学べるため、安心して働ける。

・キャリア像：一般社員→副店長→店長（特定技能2号）という成長イメージを描くことができる。

■ サービス名称「NIMON（ニモン）」に込めた想い



「NIMON」という名称には、以下3つの意味を込めています。

・「に」：日本（にほん）の「に」

・「2（に）」：特定技能2号へのステップアップ

・「門（もん）」：日本の食文化・おもてなしへの入口となる「門」

外国籍人材が、この「おもてなしの門」をくぐり、学びと成長を重ねることで、日本の飲食業界を支える リーダーへと成長してほしいという想いが込められています。