IPO準備企業必見！「IPOの失敗事例から学ぶ、実務で使える内部統制の進め方」をテーマにウェビナーを開催

株式会社WARC

株式会社WARC（本社： 東京都品川区、代表取締役社長： 山本彰彦、以下「WARC」）は、

「IPOの失敗事例から学ぶ、実務で使える内部統制の進め方」をテーマとしたウェビナーを開催することをお知らせします。

詳細・参加方法はこちら :https://smoove-jsox.jp/events/ipo-internal-control-failure_260225?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_202602

WARCは「想いをカタチにできる世の中を創る」というビジョンを掲げ、2017年の創業以来

スタートアップから東証プライム上場企業までの成長企業に対して、経営管理部門支援サービス（ハンズオン支援サービス「Co-WARC」・ハイクラス人材紹介「WARC AGENT」・管理部門特化の

ダイレクトリクルーティングサービス「SYNCA」）、イノベーション支援サービス（資金調達支援サービス・M&Aアドバイザリーサービス）、内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」等を展開しています。

当ウェビナーでは、内部統制構築で実際にあった失敗事例を紹介し、これからIPOを目指す企業が

抑えておくべき3つのポイントを、会員数800名超の内部監査人コミュニティの設立者でもある公認会計士が解説します。

IPO準備企業の経営者、CFO、管理部長や内部統制担当の方など、IPO準備において内部統制に関わる管理部門の方に特におすすめの内容となっています。

イベント詳細

日時 ：2026年2月25日(水) 12:00~13:00

テーマ ：IPOの失敗事例から学ぶ、「実務で使える」内部統制の進め方～公認会計士が語る、3つのポイント～

開催方法 ：オンライン（Zoom）

ウェビナー参加特典

参加後のアンケートにご回答いただいた方に、当日投影資料を配布いたします。

また、本ウェビナー経由でsmoove J-SOXを導入いただいた方に、smoove J-SOXで使える3点セットのテンプレートをご提供いたします。

登壇者プロフィール

【スピーカー】磯部 武志

WARC Tech事業部 ドメインエキスパート

公認会計士／公認内部監査人

- 有限責任監査法人トーマツにてIPO支援業務、会計監査等に従事- 2013年より、デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社にて、スタートアップの事業計画作成、資金調達支援に従事- 2019年より、株式会社ネクイノにて、コーポレート部門と内部監査部門の立ち上げ、上場準備を主導- 2024年当社入社。WARC Tech事業部 ドメインエキスパートと内部監査室長を兼任- スタートアップの内部監査人コミュニティ「ないかんMeetup」を2021年に設立。2026年1月現在も会員数800名を超えるコミュニティとして運営【モデレーター】柏原 僚太

WARC Tech事業部 smoove J-SOX プロダクト責任者

IPOコンサルタント

【こんな方におすすめ】

内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」について

- 上場を検討している企業の経営者・CFO・管理部門の方- 内部統制準備で気をつけるべきポイントを知りたい実務担当の方- 具体的な事例を通じて、上場準備を効率的に進めるためのヒントを得たい方- これから内部統制の文書化を進めるご担当の方- 現状の内部統制の運用に不安がある経営者・CFOの方

「smoove J-SOX」は、内部統制業務の効率化と品質向上を実現するクラウドサービスです。

優れた操作性でJ-SOX3点セットの作業時間を50%以上削減（※）でき、内部統制担当者は本来注力すべきJ-SOXの本質的な業務に注力することが可能です。さらに、全社的な内部統制、整備・運用、ロールフォワード評価まで年間を通じた内部統制業務を一元管理でき、継続的な効率化を実現します。

※当社公認会計士による3点セット作成時間をExcelとsmoove J-SOXで比較計測した結果

■株式会社WARC

所在地：東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F

代表者：代表取締役社長 山本 彰彦

設立：2017年5月

事業内容：成長企業の経営管理支援事業

主要サービス：

・経営管理部門のハンズオン支援「Co-WARC」

・ハイクラス人材紹介「WARC AGENT」

・管理部門特化のダイレクトリクルーティングサービス「SYNCA」

・イノベーション支援事業（M&Aアドバイザリー）

・内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」

