FPと語る、資産形成の話「ライフプランと金融商品の選び方」不動産クラファン社長も登場！YouTube動画│不動産クラウドファンディング「LEVECHY（レベチー）」

株式会社LEVECHY

株式会社LEVECHY（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：高 将司、以下「当社」）は、当社が運営する1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY（レベチー）」のYouTubeチャンネル「LEVECHY TV」にて、『投資の第一歩｜不動産クラファン代表とFPが解説する、資産形成のハナシ』を公開いたしました。

動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=KSL1dpabq58

『投資の第一歩｜不動産クラファン代表とFPが解説する、資産形成のハナシ』

YouTube動画サムネイル

本動画では、マネーセミナーを通じて、資産運用や家計・保険の見直しなど幅広いテーマで、年間500件以上の個別相談に対応されている、株式会社ライフプラザパートナーズのエグゼクティブファイナンシャルアドバイザー 成見 暢基さんをゲストにお迎えし、当社代表の高と資産形成について解説しています。

投資商品の選び方は、子供の養育費や老後資金などご自身のライフステージやライフプランに合わせた選択が重要であること、また資産形成の重要性についてお話いただきました。

【公式YouTube】 :https://www.youtube.com/@LEVECHY

LEVECHYについて

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY」は、会員登録・投資申込から配当金受け取りまでオンラインで完結する不動産クラウドファンディングサービスです。予算に合わせた投資ができ、今まで不動産投資のプロしか扱うことができなかったスキームで、多種多様な物件へ1口1万円から投資が可能です。

LEVECHY公式サイト：https://levechy.com/

株式会社LEVECHYについて

株式会社LEVECHYは、2012年に創業し、オフィスリーシングから事業をスタートしました。

2020年より「良いものをしっかり次の時代に残し、新しい物を取り入れていく」ことをコンセプトに、リノベーションブランドとして「JP-BASE」を展開しております。

2023年6月、一般的な不動産投資における「初期投資額の大きさ」や「賃貸管理の手間」等を解消し1口1万円から資産形成を行うことができる、不動産クラウドファンディング「LEVECHY(レベチー)」をリリースしました。本事業は、不動産特定共同事業法に基づき3.4号事業者として運営しています。「LEVECHY（レベチー）」は、会員登録から投資申込、分配金の受取りまでをオンラインで完結でき、不動産への投資機会を提供するサービスです。

不動産投資を身近な選択肢として提供し、資産形成の選択肢の拡充を目指しています。

会社概要

会社名 ：株式会社LEVECHY

所在地 ：東京都港区赤坂1‐11‐28 JMFビル赤坂01 5階

設立 ：2012年1月

代表 ：高 将司

事業内容 ：

１. 不動産クラウドファンディング事業「LEVECHY」の開発・運営

２. 次世代型オフィス＆レジデンスのクリエイト事業「JP-BASE」の開発・運営

３. オフィス・リーシング、プロパティ・マネジメント、アセット・マネジメント、インベストメント各事業

HP： https://levechy.jp/