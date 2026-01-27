【出展社募集】auじぶん銀行 執行役員登壇！2026/6/18開催「UI/UXで実現する金融サービス体験価値の最大化」

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2026年6月18日（木）にFINANCE FORUM「UI/UXで実現する金融サービス体験価値の最大化」を開催することとなり、出展企業様を募集しております。

本イベントは【金融×UI/UX】をテーマとしており、大手銀行の役員・管理者クラスの方々など、約100名の担当者が集結する貴重な機会です。また、ゲスト講師として、auじぶん銀行株式会社 執行役員 CS本部長の方のご登壇が確定しております。

このような課題をお持ちの企業様は必見です！

・金融機関の決裁権者に出会えない

「意思決定のキーマンに辿り着くまでに、時間と工数がかかってしまう」

・認知拡大と価値の訴求が難しい

「自社の強みや価値が、金融機関側に正しく伝わりにくい」

「専門性の高さゆえに、サービスの価値が十分に理解されない」

・商談化に繋がらない

「展示会に出ても、リードは獲得できるが成果に繋がる案件が生まれにくい」

「“質”の高いリードが集まらない」

2026年6月18日（木）開催イベント -概要-

出展社向け資料を見る！ :https://service.seminar-info.jp/documentdl-form/ff260618dl?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260618ff0127

開催日時：2026年6月18日（木）14:00-18:15

テーマ ：FINANCE FORUM「UI/UXで実現する金融サービス体験価値の最大化」

開催形式：会場開催（後日アーカイブ配信）

会 場 ：調整中

参加規模：100名想定

参加対象：【銀行・保険・証券・カード会社（ノンバンク）等の金融機関にお勤めの以下対象の方々】

経営者・管理者クラスの方々

経営企画・営業企画・システム企画等の主要企画系セクションの方々

マーケティング・販促・Web・CX等の主要マーケティング系セクションの方々

デザイン戦略・UI/UXなどの主要デザイン系セクションの方々

主 催 ：株式会社セミナーインフォ

▼出展することで得られるメリット▼

＜参加者の8割以上が課長職以上！＞

金融機関の役職者にプロモーションが可能

＜イベント申込者全員のリードを獲得できる！＞

自社のプロモーションに適したリードを効率よく獲得可能

出展プランや料金について、詳しくは資料をご覧ください。

みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ

E-mail：sales_contact@seminar-info.jp