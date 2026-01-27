ReGACY、札幌市のバイオ・医療系スタートアップ3社の伴走支援を開始

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下：ReGACY）は、札幌市と共同で実施する「協業サポート事業」において、バイオ・医療系分野のスタートアップ３社の伴走支援を開始しました。

「協業サポート事業」について

本事業は、主に以下の２点を目的として実施します。

本事業の取り組み

- 協業を通じて、市内のバイオ・医療系分野スタートアップが有する技術の事業化を推進し、各社の次の事業成長段階への移行の支援- 市内の研究開発型スタートアップ企業の成長プロセスに関するモデルケース創出を通じた、札幌市の産業振興

３社に対し、札幌市内外の企業・事業者との協業実現に向けた事業開発支援を重点的に実施します。具体的には、事業仮説や協業テーマの構築・検証、協業案の設計、マッチング機会の創出等を通じ、協業の実現と実行を推進します。

事業者のご紹介

※五十音順、敬称略

1．HILO株式会社（https://horizonillumination.co.jp/）

代表者：代表取締役 天野 麻穂

事業内容：蛍光バイオイメージング技術を用いたがん細胞などへの薬効評価など

2．株式会社FlyWorks（https://flyworks.org/jp/）

代表者：代表取締役社長CEO Walker Peterson

事業内容：ショウジョウバエによる薬の候補化合物のスクリーニングなど

3．株式会社メカノクロス（https://mechanocross.com/）

代表者：代表取締役 齋藤 智久

事業内容：ごく少量の溶媒で化学反応を進行させる合成技術（有機溶媒削減、反応時間の短縮）など

ReGACYの役割

ReGACYは本プログラムにおいて、企画から実行までを一気通貫で伴走支援します。

本事業の背景

- 協業企画の整理・仮説構築：各スタートアップの背景や課題を踏まえ、協業相手や協業内容を含む協業仮説の構築を支援します。- 実行・検証：協業候補先との接続や共同での実証事業等の実行を支援します。- 事業後の次フェーズへの接続：本事業での成果をもとに、本事業後の企画や事業化など、次のフェーズへの接続を支援します。

札幌市では、産業振興の重点分野の一つとして「健康福祉・医療」を掲げ、関連産業の活性化に向けた各種施策を実施しています。近年、国全体で大学発の研究開発型スタートアップを創出する流れが加速しており、札幌市においても、この動きを捉え、優れた研究成果の社会実装に向けた取組を強化しています。

また、北海道・北海道経済産業局・札幌市による「STARTUP HOKKAIDO実行委員会」の設立など、スタートアップに対する支援の取組も加速しています。こうした中、高い技術力を有する研究開発型スタートアップに対し、その事業成長を重点的に支援していきます。

ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/

事業概要：

