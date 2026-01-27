TOTTEI・GLION ARENA KOBE開業1周年の感謝と未来を伝える1か月間　TOTTEI KOBE開港祭 1st ANNIVERSARY

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、2026年3月20日（金）から4月19日（日）の期間を「TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY」として、GLION ARENA KOBE やTOTTEI PARKなどで多彩なイベントを開催します。

「文化が交差する、港の祝祭（※１）」をテーマに、TOTTEIのロケーションやGLION ARENA KOBEの非日常空間を活かした音楽・アート・スポーツなど様々なイベントを展開。これらのイベントを通じて多種多様なカルチャーや価値が集まり、混ざり、新たな価値やカルチャーを神戸に、日本全国に、そして世界に生み出していくという、TOTTEIが目指す姿を表現する1か月とします。

【期間中のイベント概要】

270度海に囲まれた最高のロケーションで楽しむ野外音楽フェスティバル

先行して情報解禁した4月5日（日）TOTTEI PARK FESTIVAL（出演：Def Tech / MONKEY MAJIK）をはじめ、音楽性の異なる野外音楽フェスティバルを開催予定です。パーク内の象徴的な施設

「緑の丘」と併設店舗を活用し、ライブ時間以外も音楽とグルメで満喫できるVIPエリアチケットの販売も近日公開予定です。

日本初開催！神戸ウォーターフロントでバブル×イルミネーションの新感覚イマーシブアート

TOTTEI西側水域をア―トキャンバスに見立て、オーストラリアにベースを置くアーティスト：Atelier Sisu（アトリエシス）を招聘し開催。昼はシャボン玉のようなきらめくバブルアート、夜はライトアップしたカラフルなイルミネーションで昼と夜で異なるイマーシブな体験をお届けします。スーパーヨットのマリーナ開業まで1年を控えるこのタイミングならではの期間限定イベントをお楽しみください。

神戸ストークスなどGLION ARENA KOBE開催イベントともコラボ

期間中に合計8試合のホームゲームを開催する神戸ストークスのほか、go!go!vanillas やXGのライブ、大相撲神戸場所など、開港祭期間中に

GLION ARENA KOBEで開催されるイベントのご来場される方にもお楽しみいただける取り組みをご用意する予定です。

公式アプリを活用したTOTTEI周辺回遊施策も展開

TOTTEIを基点に、新港町など周辺エリアを回遊して楽しむ、公式アプリを活用したスタンプラリーなどのデジタル施策も展開。

予めダウンロードをしておけば、TOTTEIに来る前、来た後も様々な体験・特典を楽しむことができます。

開催概要

名 称： TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY

トッテイコウベ カイコウサイ ファーストアニバーサリー

期 間： 2026年3月20日（金）～4月19日（日）

会 場： TOTTEI 及び GLION ARENA KOBE

特設ページ：https://totteikobe-anniversary.com/1st/

【テーマ】

文化が交差する、港の祝祭

TOTTEIは、2026年4月で1周年を迎えます。

「港町・神戸に新たなエンターテインメントを」スポーツ、音楽、食をはじめとした、

さまざまなエンタメが集う場を目指して歩みを進め、この1年、多くの方にご来場いただきました。

海と山と街。歴史と未来。日常と非日常。

あらゆるカルチャーの境界線が混ざり合い、

ここにしかない新たな価値が生まれる場所にしていきたい。

1年で見えてきたこと、これから見せたいもの。

私たちは次のステージへ。

より自由に、より大胆に。

この港を、世界で一番ワクワクする集積地へ。

さあ、港の祝祭をはじめよう。

＜参考資料＞

発表済イベント 最新情報は公式HP、アプリ、SNSで発表していきます。

【TOTTEI PARK】

4月5日（日）TOTTEI PARK FESTIVAL 2026

出演：Def Tech / MONKEY MAJIK

https://totteikobe-anniversary.com/

【GLION ARENA KOBE】

B.LEAGUE「神戸ストークス」ホームゲーム

3月28日（土）・29日（日）

vs ライジングゼファー福岡

4月4日（土）・5日（日）

vs 愛媛オレンジバイキングス

4月11日（土）・12日（日）

vs 鹿児島レブナイズ

4月18日（土）・19日（日）

vs 熊本ヴォルターズ

【TOTTEI周辺】

KOBE BUBBLUMI 2026（神戸バブルミ2026）

TOTTEI入口エリアと西側の水辺をアートキャンバスに見立て、オーストラリア最大級のカルチャーイベント「Vivid Sydney」で好評を博したアーティストAtelier Sisu（アトリエシス）を招聘し「新感覚イマーシブアート」をお届けします。昼はシャボン玉のようなきらめくバブルアート、夜はライトアップしたカラフルなイルミネーションと異なる印象をお楽しみいただけます。神戸ストークスの試合日にはSTORKS GREENが水辺を彩る、マリーナ開業予定地での日本初開催イベントにご期待ください。

https://www.totteikobe.jp/news/article/21043

期 間： 3月20日（金・祝）～4 月19日（日） ※イルミネーション点灯は日没～23:00（予定）

会 場： 水上アート：アリーナ西側エリア

地上アート：TOTTEIエントランス部分

主 催： 神戸ウォーターフロント実行委員会

（株式会社神戸ウォーターフロント再開発機構、株式会社ジーライオン、株式会社One Bright KOBE）

後 援： 神戸市

ワンダーウォーク神戸2026

TOTTEI PARKをスタートし、フル（42.195km）・ハーフ（21.0975km）・10km・5kmの各コースを、“旅を楽しむように歩く”、神戸初開催のウォーキングフェス。

公式サイト： https://wonderwalk.jp/kobe/

期 間： 4月18日（土）・19日（日）

会 場： TOTTEI PARK 及び 神戸市内各所

主 催： ワンダーウォーク神戸実行委員会

協 力： 株式会社One Bright KOBE、読売新聞社

定 員： 全コース合計 5,000名 / 各日

【期間中開催のプロスポーツ】

令和八年 春巡業 大相撲神戸場所

春の神戸に、力士たちの勇姿が集う一日。

伝統の取組を間近で味わう、特別なひとときを。

特設サイト： https://kobe.lme-sumo-jungyo.jp/

開催日： 3月31日（火）

会 場： GLION ARENA KOBE

主 催： 大相撲神戸場所実行委員会（株式会社南陽、ランドマークエンターテイメント株式会社）

後 援： 神戸市、神戸市教育委員会、公益財団法人神戸市スポーツ協会、一般社団法人神戸観光局

TOTTEIについて

関西最大級・1万人収容規模の「GLION ARENA KOBE」を中心にした新港第2突堤のエリア愛称「TOTTEI（トッテイ）」は、神戸の発展を100年以上支えてきた「突堤」の名前を継承し、港としての文化交流が活発に行われた歴史を、エンターテインメントという新しい形で実現していく思いを込めて名付けました。阪神淡路大震災より30年の節目に誕生した本エリアで、神戸港の歴史と今後の発展の「伝統と革新」を紡ぎながら、来場者に感動体験をお届けする「神戸の新たな魅力・まちづくり」に取り組みます。日常的にご利用いただけるレストランゾーンやアリーナ南側には六甲山～神戸港をパノラマビューで見渡すことができるシンボリックな「TOTTEI PARK 緑の丘」とあわせて、日常的にお楽しみいただけます。