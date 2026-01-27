売掛金未回収リスクを低減する「ギャランティ for 弥生ユーザー」の提供開始

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、法人間取引における売掛金未回収リスクを軽減するための保証サービス「ギャランティ for 弥生ユーザー」の提供を開始しました。本サービスは、2025年7月に弥生グループにジョインしたアラームボックス株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:武田浩和、以下「アラームボックス」）の提供するサービスを、弥生ユーザー向けに提供するものです。

サービスURL：https://alarmbox.jp/lp_gt_yayoi(https://alarmbox.jp/lp_gt_yayoi)

中小企業、個人事業主は多くの場合、売掛金の未回収という大きなリスクを抱えながら事業を継続しています。一方で、取引開始前に与信調査を行うことは事業のスピードや費用感から負担が大きく、また、事前に調査を行ったにもかかわらず取引先の経営状況が急激に悪化することも避けられません。このような事態に陥り、ひとたび未回収が発生してしまうと、督促業務に時間を取られてしまうばかりか、結果として売掛金が回収できず、最悪の場合、事業継続に支障が出る可能性があります。

「ギャランティ for 弥生ユーザー」は、中小企業および個人事業主向けの売掛金保証サービスです。本サービスでは、2025年7月より弥生グループの一員となったアラームボックスが、弥生ユーザー向けに特別プランで売掛金の保証を提供いたします。

サービスは月額2,000円※という少額でご利用いただける「フリーランス」プランから、最大1,000万円まで保証可能な月額12,000円※ の「ビジネスPro」プランまで用意し、小規模な事業者から法人まで広くご活用いただくことができます。

今後は、クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」や販売管理ソフト「弥生販売」とも連携し、製品内で「ギャランティ for 弥生ユーザー」への審査依頼や保証申し込みが可能となるアップデートを予定しています。

本保証サービスを利用することで、取引の入金が保証され、与信調査の手間や決済条件交渉、未回収発生時の督促業務の負担を軽減し、新規開拓に専念できます

弥生は、弥生グループでのシナジーを活かし、中小企業・個人事業主の事業を支援してまいります。

※ 2025年7月31日プレスリリース「弥生、与信管理DXサービスを提供する「アラームボックス」をグループ会社化(https://www.yayoi-kk.co.jp/company/pressrelease/detail.20250731/)」

※ 本サービスは非課税です

【ギャランティ for 弥生ユーザーについて】

「ギャランティ for 弥生ユーザー」は、個人事業主/法人向けの売掛金未回収リスクを保証するサービスです。サービス利用者は取引先をウェブ上で登録・申請するだけで、アラームボックスが審査・保証を行います。取引先の倒産・支払い遅延による未回収が発生した場合、売掛金分を保証します。

サービスプラン

サービス利用料は月額費用のみ。追加費用は発生しません。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15865/table/356_1_15c0652d7c737cd74854f56aaa86aebe.jpg?v=202601280321 ]

【アラームボックス株式会社について】

アラームボックス株式会社概要

代表者：代表取締役社長 武田 浩和

所在地：東京都新宿区市谷本村町3-22

設立：2016年6月

資本金：340,200千円

事業内容：与信調査サービス、売掛保証サービス、事業用物件専門の家賃保証

企業サイト： http://alarmbox.co.jp

サービスサイト： https://alarmbox.jp (https://alarmbox.jp)

2025年7月より、弥生グループに参画。

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp