サンリオ・ClaN Entertainmentの「にゃんたじあ！」×NTT西日本の「トラスト技術」で新たな推し活体験の実証実験を実施

NTT西日本株式会社（代表取締役社長：北村亮太、以下、NTT西日本）は、株式会社サンリオ（以下、サンリオ）と2026年1月27日(火)よりサンリオが運営する、総来場者数1,000万人を超えるVR音楽フェス「Sanrio Virtual Festival 2026」連動イベント「にゃんたじあ！ みんなでつくろう！フォトフレーム at Sanrio Virtual Festival」において、NTT西日本のトラスト技術（デジタルデータの真正性証明・トレーサビリティ確保技術）を活用した新たな推し活体験の実証実験を行います。

1.背景・目的

近年、自分が「推している」（特に好きで応援している）アイドル、俳優、キャラクター、スポーツ選手などの対象（推し）を、ライブ参加やグッズ購入、SNSでの発信などを通して積極的に応援する「推し活」の市場規模が急速に拡大しています。一方で、一部では過熱のあまり一過性の過度な支出に伴う経済的負担などに起因する消費者トラブルの顕在化などがあり、ファンとコンテンツの持続的な関係構築や健全な市場成長への課題も現れています。

こうした背景を受けNTT西日本では、自社が保有するトラスト技術（デジタルデータの真正性証明・トレーサビリティ確保技術）を活用し、ファンの推し活の行動を「信頼ある証跡」として提供・蓄積することで、推し活をより安心かつ持続的に楽しめる環境の構築に向けた検討を開始しました。

サンリオは、「Sanrio Virtual Festival」などを通じて様々なIPやクリエイターとコンテンツを共創してきました。また、2025年12月11日には24時間365日世界中からアクセス可能な常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」をオープンし、デジタル空間におけるキャラクターとファンとの持続的で安心な関係性の構築をめざしています。

こうした中、持続的に楽しめる新たな体験価値の創出をめざし、サンリオと株式会社ClaN Entertainmentが展開するVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」にて共同実証を実施することになりました。

2.実施内容

本実証では、「Sanrio Virtual Festival 2026」を舞台に、「にゃんたじあ！」のファンを対象とした以下の体験をご提供します。

・ファン自身が「にゃんたじあ！」のフォトフレームを構成するバルーン／お花などの一部の装飾物(共創パーツ)の支援(購入)を通じて、「共にコンテンツを創り上げる」という体験を醸成します。

・支援者(購入者)はフォトフレームを共創したことを証明したデジタル証明書を保有することができ、他の方に自身の活動をSNSでシェアすることもできます。また、その証明書を保有している方限定の特典(ミーグリ参加)を得ることもできます。(※1)

※1：13歳未満の方は利用禁止となります。13歳以上18歳未満の方は、保護者の方の同意が必要です。

■実施フロー

(1)共創パーツの購入（Xマーケット）

XRコンテンツ販売プラットフォーム「Xマーケット」において、「にゃんたじあ！」のフォトフレームを構成する「共創パーツ」を販売します。

(2)演出の反映と支援いただいた内容の掲出

「Sanrio Virtual Festival 2026」エントランス、および「PURO MEET & GREET TERRACE」内に、購入された共創パーツによって完成する「フォトフレーム」を設置。併せて、支援いただいた方のクレジット（ニックネーム等）を記載した「支援者ボード」を設置し、ファンとにゃんたじあ！の共創を可視化します。

(3)デジタル証明書の発行・閲覧

NTT西日本が独自で開発したトラスト技術(※2)および階層型VC(※3)の技術により、国際標準の Verifiable Credentials（VC）を基盤とした検証可能なデジタル証明書を発行します。証明書は一意のIDと数量管理機構によって重複や改ざんを防止し、公開された検証ページから正当性確認が誰でも可能です。

※2：NTT西日本にて特許出願中

※3：NTTテクノクロス社の特許技術を採用

(4)VRミーグリ参加権のご提供

対象の共創パーツを購入した支援者に、「Sanrio Virtual Festival 2026」会場内で実施する「にゃんたじあ！」メンバーとのVRミート＆グリート（ミーグリ）への参加権をご提供します。(※1)証明書技術により、支援者が安全かつ優先的にプレミアム体験を享受できます。

※1：13歳未満の方は利用禁止となります。13歳以上18歳未満の方は、保護者の方の同意が必要です。

・実施期間（予定）

2026年1月27日(火)～2026年3月20日(金)

■実施場所

Sanrio Virtual Festival 2026

https://v-fes.sanrio.co.jp/

Xマーケット

https://xr-marketplace.com/

■VTuber

猫が魔法でVTuberに!? VTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」

VTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」は、魔法使いの女の子の家に暮らす飼い猫たちが、魔法でVTuberの姿に変身し活動するプロジェクトです。

(C)︎ 2026 SANRIO/ClaN Entertainment Inc. APPR. NO. N660023

■検証内容

・支援実績のデジタル証明化による満足度の検証

・デジタル証明書を活用したファンサービス提供による「推し活体験」の継続性・満足度の検証

・デジタル証明書の活用方法に関する実用性の検証

３．役割分担

サンリオ：「にゃんたじあ！」による共創支援コンテンツの「Sanrio Virtual Festival 2026」内イベント「にゃんたじあ！ みんなでつくろう！フォトフレーム at Sanrio Virtual Festival」での提供

NTT西日本：トラスト技術（デジタルデータの真正性証明・トレーサビリティ確保技術）の提供

４．今後の展開

NTT西日本は、本実証実験を通じて得られた知見を基に、ファンとIPが共に成長し、誰もが安心・安全に推し活を楽しめるデジタルデータ真正性証明プラットフォームの確立に向けた取り組みを加速し、IPホルダー各社と共に日本のコンテンツ産業の発展に貢献していきます。

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。

