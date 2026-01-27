【無料公開】システム導入を成功に導く「そのまま使えるRFPサンプル」ホワイトペーパーを公開

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、企業のシステム導入・基幹システム刷新・ERPリプレースにおいて不可欠となる提案依頼書（RFP：Request for Proposal）を、すぐに使えるサンプル形式でまとめたホワイトペーパー「PowerpointでつくるRFPとRFIサンプル」の無料公開を開始しました。

本ホワイトペーパーは、RFP作成に課題を持つ情報システム部門の皆さまに向けて、失敗しないシステム導入のための要件定義とベンダー選定を支援する実践的なテンプレートを提供します。

■公開の背景

RFPは、複数ベンダーから提案を受ける際、条件を公平に比較し、社内の要件を正確に伝えるための重要ドキュメントです。

しかし、多くの企業で、

- 何をどこまで書くべきかわからない- 要件定義が曖昧なまま進み、後工程でトラブルが発生- ベンダー間で提案の粒度が揃わない

といった課題が生じています。

実際に、システム導入時に「RFPがない」または「不十分なRFP」により、提案内容のばらつきや追加費用の発生につながるケースがあることが指摘されています。

■「そのまま使えるRFPサンプル」ホワイトペーパーの主な内容

- ERP刷新を想定したサンプル構成- ベンダー比較のための項目例- 選定基準・評価方法のテンプレート

■ホワイトペーパーの無料ダウンロードはこちら

PowerpointでつくるRFPとRFIサンプル

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/whitepaper/rfp-sample

■パナソニック インフォメーションシステムズについて

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、製造業をはじめ幅広いお客さまに高付加価値のシステム・サービスをお届けするIT“サービス”企業です。

パナソニックグループのIT中核会社として、そのグローバルな事業展開を多様な業務システムで支援しています。また、その中で培った経験とノウハウを強みに、IT事業会社としてパナソニックグループ以外のお客さまに対してもトータルソリューションをご提供しています。

本プレスリリースに関連するERPパッケージ導入支援のご紹介：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/biz-integral

【お問い合わせ先】

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 カスタマーサクセス本部 営業統括部

E-mail：sales-pisc@ml.jp.panasonic.com