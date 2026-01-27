祝!!ドリームクラブZERO15周年！15周年を記念して『ドリームクラブ』シリーズより、ホストガールたちの新グッズが二次元コスパから発売【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『ドリームクラブ』シリーズ商品情報【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『ドリームクラブ』シリーズ商品情報祝!!ドリームクラブZERO15周年！

15周年を記念して『ドリームクラブ』シリーズより、

亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、ノノノ、あすか たち

ホストガールたちの新グッズが二次元コスパから発売決定です。

それぞれ「アクリルマルチキーホルダー」「パスケース（ナスカン付き）」がラインナップいたします。

これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約を受付中。

《2026年4月中旬発売予定》です。

◆『ドリームクラブ』シリーズ 商品情報

アクリルマルチキーホルダー

[13種／亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ]

アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 亜麻音アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ みおアクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 雪アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 玲香アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 魅杏アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ るいアクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 理保アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ ナオアクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 魔璃アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ アイリアクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 遙華アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ あすかアクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ ノノノ

発売日：2026年4月中旬予定

サイズ：（約）縦8cm×横5cm / アクリル製

価格：各880円（税込）

多彩な使い方ができるキーホルダー。

バッグや小物につけて楽しめる。

・キーホルダー部分を外すことでファスナーマスコットなど、お好みの使い方ができます。

・別売りの「松葉紐＆イヤホンジャック用ダストカバーセット」のご利用で、スマホなどにも最適な使い方ができます。

【基本予約受付期間】～2026年2月23日（月）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

パスケース（ナスカン付き）

[13種／亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ]

パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 亜麻音パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ みおパスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 雪パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 玲香パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 魅杏パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ るいパスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 理保パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ ナオパスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 魔璃パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ アイリパスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 遙華パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ あすかパスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ ノノノ

発売日：2026年4月中旬予定

サイズ：（約）10.5cm×7cm

素材：PUレザー

価格：各1,650円（税込）

ナスカン付きで簡単に着脱可能！

高級感のある合皮製。

・ワンポケットタイプのパスケース。

・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。

（カードの種類によっては対応していないものもございます）

・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。

・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。

・美麗な高精細フルカラープリント。

・高級感のある合皮製。

・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！

・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！

【基本予約受付期間】～2026年2月23日（月）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

◆関連リンク

◆権利表記

(C)D3PUBLISHER

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

