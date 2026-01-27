祝!!ドリームクラブZERO15周年！15周年を記念して『ドリームクラブ』シリーズより、ホストガールたちの新グッズが二次元コスパから発売【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『ドリームクラブ』シリーズ商品情報
祝!!ドリームクラブZERO15周年！
15周年を記念して『ドリームクラブ』シリーズより、
亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、ノノノ、あすか たち
ホストガールたちの新グッズが二次元コスパから発売決定です。
それぞれ「アクリルマルチキーホルダー」「パスケース（ナスカン付き）」がラインナップいたします。
これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約を受付中。
《2026年4月中旬発売予定》です。
【二次元コスパ】／『ドリームクラブ』シリーズ商品情報ページ
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00762/mode/series
◆『ドリームクラブ』シリーズ 商品情報
アクリルマルチキーホルダー
[13種／亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ]
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 亜麻音
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ みお
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 雪
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 玲香
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 魅杏
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ るい
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 理保
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ ナオ
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 魔璃
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ アイリ
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ 遙華
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ あすか
アクリルマルチキーホルダー ドリームクラブシリーズ ノノノ
発売日：2026年4月中旬予定
サイズ：（約）縦8cm×横5cm / アクリル製
価格：各880円（税込）
多彩な使い方ができるキーホルダー。
バッグや小物につけて楽しめる。
・キーホルダー部分を外すことでファスナーマスコットなど、お好みの使い方ができます。
・別売りの「松葉紐＆イヤホンジャック用ダストカバーセット」のご利用で、スマホなどにも最適な使い方ができます。
【基本予約受付期間】～2026年2月23日（月）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
パスケース（ナスカン付き）
[13種／亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ]
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 亜麻音
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ みお
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 雪
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 玲香
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 魅杏
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ るい
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 理保
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ ナオ
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 魔璃
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ アイリ
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ 遙華
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ あすか
パスケース（ナスカン付き） ドリームクラブシリーズ ノノノ
発売日：2026年4月中旬予定
サイズ：（約）10.5cm×7cm
素材：PUレザー
価格：各1,650円（税込）
ナスカン付きで簡単に着脱可能！
高級感のある合皮製。
・ワンポケットタイプのパスケース。
・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。
（カードの種類によっては対応していないものもございます）
・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。
・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。
・美麗な高精細フルカラープリント。
・高級感のある合皮製。
・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！
・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！
【基本予約受付期間】～2026年2月23日（月）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
