【JPIセミナー】大成建設（株）「建設承認プロセスのデジタル化と実装の最前線 ～DX実装に向けた課題認識と技術活用の方向性～」2月9日(月)開催

JPI（日本計画研究所）は、大成建設株式会社 建築本部 デジタルプロダクトセンター デジタルコンダクト室 デジタルマネージャー 池上 晃司 氏を招聘し、建設承認プロセスのデジタル化と実装について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

大成建設（株）: 建設承認プロセスのデジタル化と実装の最前線

～DX実装に向けた課題認識と技術活用の方向性～

〔開催日時〕

2026年02月09日(月) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

大成建設株式会社

建築本部 デジタルプロダクトセンター デジタルコンダクト室

デジタルマネージャー

池上 晃司 氏

〔講義概要〕

行政や団体が記す未来への具体的な道筋とメタバースが生み出す、働き方について講義させていただきます。

AIが身近な存在となり、いかに味方にするかが今後の戦略に大きく響く現代でのメタバースと建設の相性や目指す働き方や企業資産としてのデータの在り方やオンラインとオフラインでの働き方について深堀りさせていただきます。建設業界のBIMや様々な技術が組み合わさった社会を目指した建設承認メタバースを詳説します。

〔講義項目〕

１. 建設業界の未来像

２. メタバースは衰退するか？

３. デジタル化とAIでのDX

４. オンライン業務デジタルツイン

５. 目指す働き方

６. 関連質疑応答

７. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,930円（税込）

2名以降：32,930円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

